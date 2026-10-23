भारतीयों के खिलाफ इतनी नफरत! US में कौन उठा रहा है इसका फायदा? अमेरिकी सांसद ने बता दिया

रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर नफरत को जानबूझकर बढ़ावा दिया जा रहा है। यह भी बताया गया है कि कैसे साउथ एशियन लोगों के खिलाफ हेट पोस्ट के मामले 240 फीसदी से ज्यादा बढ़ गए हैं। इन सब का जिम्मेदार कौन है?

अमेरिका में हाल ही में एक हिंदू मंदिर में नरसंहार की कोशिश वाली घटना सामने आने के बाद भारतीयों से नफरत का मामला सुर्खियों में है। नरसंहार की कोशिश करने वाले शख्स ने बकायदा यह कहा था कि उसे भारतीयों को मारना है और वह इसके लिए इंतजार नहीं कर सकता। ऐसे में सवाल हैं कि आखिर अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ नफरत की ये भावना कहां से आ रही है? इन सब के पीछे कौन है और कौन इन सब का फायदा उठा रहा है? इन सवालों के जवाब एक अमेरिकी सांसद ने ही दिए हैं।

भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने हाल ही में इस नफरती इकोसिस्टम के फलने फूलने का आरोप दिग्गज टेक कंपनियों पर लगाया है। अमेरिकी सांसद ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भारत-विरोधी, हिंदू-विरोधी और दक्षिण एशियाई समुदायों के खिलाफ फैल रही नफरत को रोकने के बजाय उससे तगड़ी कमाई कर रहे हैं। सांसद ने अमेरिकी संसद से इन टेक कंपनियों की जवाबदेही तय करने और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग भी की है।

क्या-क्या आरोप? सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स एक पोस्ट में यह बातें कही हैं। उन्होंने लिखा, "सोशल मीडिया पर भारत-विरोधी नफरत की बाढ़ सी आ गई है और टेक कंपनियां इससे मुनाफा कमा रही हैं। इन कंपनियों के पास इस नफरत को रोकने की कोई वजह नहीं है। इसीलिए वे खुद फैलने में मदद कर रही हैं। अमेरिकी कांग्रेस को इनकी जवाबदेही तय करनी ही होगी।" वहीं एक इंटरव्यू में कृष्णमूर्ति ने बताया कि किस तरह भारतीय-अमेरिकियों, हिंदुओं और अन्य दक्षिण एशियाई समुदायों को निशाना बनाने वाले कंटेंट पर कोई निगरानी नहीं की जा रही है।

240% से ज्यादा बढ़े नफरती पोस्ट 'सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गनाइज्ड हेट' की हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए अमेरिकी सांसद ने बताया कि जनवरी 2025 से जून 2026 के बीच एक्स पर दक्षिण एशियाई लोगों को निशाना बनाने वाली 5 लाख से ज्यादा नफरती पोस्ट सामने आए हैं। जनवरी 2024 में जहां हर महीने ऐसी 12,904 पोस्ट आती थीं, वहीं जून 2026 तक यह संख्या बढ़कर 43,843 हो गई। यानी महज कुछ महीनों में भारत-विरोधी नफरती बयानों में 240 फीसदी से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।। अमेरिकी सांसद ने बताया कि सोशल मीडिया पर नफरती कंटेंट को ज्यादा व्यूज मिलते हैं। इससे टेक कंपनियों को सीधे तौर पर आर्थिक फायदा होता है। इसलिए वे इसे रोकने में कोई रुचि नहीं दिखा रही हैं।

काश पटेल को लिखा लेटर राजा कृष्णमूर्ति ने बीते मंगलवार को इस मामले को लेकर एफबीआई के डायरेक्टर काश पटेल को भी एक पत्र भेजा है। इस लेटर पर 105 अमेरिकी सांसदों ने दस्तखत किए हैं। सांसदों ने एफबीआई से यह बताने को कहा है कि वह भारतीयों या एशियाई मूल के लोगों को ऑनलाइन मिलने वाली धमकियों की किस तरह जांच कर रहा है। साथ ही नफरती पोस्ट को बढ़ावा देने वालीं ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म्स की क्या भूमिका रही है।