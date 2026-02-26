भारत के 'मैन्युफैक्चरिंग सुपरपावर' बनने से घबराए चीन और अमेरिका, शुरू की घेराबंदी

अमेरिका और चीन ने भारत की PLI स्कीम और मैन्युफैक्चरिंग लक्ष्यों पर निशाना साधते हुए भारी ड्यूटी और WTO में शिकायत की है। इस पूरी रिपोर्ट में जानिए इन महाशक्तियों का दोहरा रवैया, कैसे भारत की तरक्की से डरे हुए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत को एक 'वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग सुपरपावर' बनाने का विजन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को रास नहीं आ रहा है। अमेरिका और चीन ने भारत पर वैश्विक व्यापार नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कड़े कदम उठाए हैं। हालांकि, इस पूरी कूटनीतिक और व्यापारिक खींचतान में अमेरिका और चीन का खुला पाखंड भी उजागर हो रहा है, क्योंकि जो देश भारत की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, वे खुद अपने घरेलू उद्योगों को भारी सब्सिडी दे रहे हैं।

विवाद की जड़: भारत की 'PLI स्कीम' इन सभी विवादों के केंद्र में भारत की उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना है, जिसे मोदी सरकार ने 2020 में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए लागू किया था।

बजट और दायरा: 1.91 लाख करोड़ रुपये ($21 बिलियन) के कुल परिव्यय वाली यह योजना इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, सोलर मॉड्यूल और चिकित्सा उपकरणों सहित 14 क्षेत्रों में लागू है।

विरोध क्यों: व्यापारिक साझेदारों का तर्क है कि ये सब्सिडी स्थानीय उत्पादकों (जैसे वारी एनर्जीज, अडानी एंटरप्राइजेज और रिलायंस इंडस्ट्रीज) को अनुचित लाभ पहुंचाती हैं और विदेशी कंपनियों के लिए बाजार को असंतुलित करती हैं।

भारत की तरक्की से चीन ही नहीं, अमेरिका को भी जलन! अमेरिका का टैरिफ प्रहार: बुधवार को, अमेरिका ने भारतीय सोलर पैनल आयातों पर 126% की प्रारंभिक ड्यूटी (टैरिफ) लगा दी। अमेरिका का आरोप है कि भारत अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अनुचित सब्सिडी दे रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि इस भारी-भरकम टैक्स का उद्देश्य भारतीय सोलर कंपनियों को अमेरिकी बाजार से पूरी तरह बाहर करना है।

चीन की WTO में शिकायत: इससे ठीक एक दिन पहले, विश्व व्यापार संगठन (WTO) के विवाद निपटान निकाय ने चीन की शिकायत की जांच के लिए एक पैनल का गठन किया। चीन का आरोप है कि ऑटोमोटिव और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में भारत की प्रोत्साहन योजनाएं आयातित चीनी उत्पादों की तुलना में घरेलू सामानों का पक्ष लेती हैं।

अमेरिका और चीन का खुला पाखंड भारत पर उंगली उठाने वाले इन दोनों देशों का अपना रिकॉर्ड इस मामले में बेहद दागदार है। दोनों देश वैश्विक व्यापार नियमों की दुहाई दे रहे हैं, जबकि खुद बड़े पैमाने पर संरक्षणवाद अपना रहे हैं।

अमेरिका का 'इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट' (IRA): अमेरिका भारत की सब्सिडी का विरोध कर रहा है, लेकिन उसने खुद 2022 में 'इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट' पारित किया था। इस कानून के तहत अमेरिकी कंपनियों को अरबों डॉलर की सब्सिडी दी जा रही है। पाखंड यह है कि अमेरिका की यह सब्सिडी केवल उन कंपनियों को मिलती है जो 'घरेलू सामान' का उपयोग करती हैं। 2024 में चीन ने खुद इस कानून की शिकायत की थी कि यह विदेशी उत्पादों के साथ भेदभाव करता है।

चीन की अनुचित नीतियां: जो चीन भारत के खिलाफ WTO पहुंच गया है, वह खुद अपनी अर्थव्यवस्था को सरकारी सब्सिडी के सहारे चलाता है। हाल ही में यूरोप ने चीन पर आरोप लगाया है कि वह अपने इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और सोलर सेक्टर को बेतहाशा सरकारी सब्सिडी दे रहा है, जिससे दुनिया भर के बाजार में सस्ते चीनी उत्पाद भर गए हैं और अन्य देशों के उद्योग तबाह हो रहे हैं।

साफ शब्दों में कहें तो, अमेरिका और चीन का रवैया 'नियम तुम्हारे लिए हैं, हमारे लिए नहीं' वाला है। जब वे अपने उद्योगों को पैसा देते हैं तो वह 'प्रोत्साहन' होता है, लेकिन जब भारत अपने उद्योगों को खड़ा करने के लिए ऐसा करता है, तो उसे 'नियमों का उल्लंघन' बता दिया जाता है।

वाशिंगटन और बीजिंग के साथ रिश्ते सुधारने की भारत की कोशिशों के बीच यह व्यापारिक तनाव एक नई चुनौती बन गया है। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन सरकारी अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि भारत अपनी प्रोत्साहन योजनाओं का मजबूती से बचाव करेगा क्योंकि वे पूरी तरह से WTO के नियमों के अनुपालन में हैं।