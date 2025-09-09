पश्चिम विरोधी गठबंधन में शामिल नहीं होगा भारत, मोदी ने दिया संदेश; चीन विशेषज्ञ ने बताई वजह

चीन संबंधों के विशेषज्ञ चांग ने कहा कि भारत सावधानीपूर्ण कूटनीति अपना रहा है और मोदी नहीं चाहते थे कि भारत उस पश्चिम-विरोधी समूह का हिस्सा बने, जो चीन, रूस, उत्तर कोरिया और ईरान बना रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हालिया कूटनीतिक कदमों के जरिए यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अब चीन और रूस के नेतृत्व वाले पश्चिम विरोधी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगा। यह दावा अमेरिकी-चीन संबंधों के एक प्रमुख विशेषज्ञ गॉर्डन चांग ने किया है। चांग ने कहा कि पीएम मोदी की हाल की बहुपक्षीय बैठकों में चुनिंदा भागीदारी दर्शाती है कि भारत बेहद सावधानीपूर्वक कूटनीतिक संतुलन की रणनीति अपना रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत को लेकर अपने सख्त बयानों से पीछे हटते हुए नरमी दिखाई है। इससे संकेत मिलता है कि बीते कुछ महीनों से चले आ रहे व्यापार और तेल आयात को लेकर तनावपूर्ण रिश्तों में अब सुधार हो रहा है। हाल ही में ट्रंप ने अपने बयान में कहा, “मैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ बहुत अच्छे संबंध रखता हूं, जैसा कि आप जानते हैं। मोदी हमेशा मेरे अच्छे दोस्त रहेंगे।” इसे नई दिल्ली को आश्वस्त करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। ट्रंप ने पहले भारत के रूस से तेल खरीदने पर नाराजगी जताई थी और भारत पर 50 फीसदी का भारी भरकम टैरिफ लगाया है।

मोदी का संतुलित कूटनीतिक संदेश चांग ने फॉक्स न्यूज से बातचीत में कहा, "मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी बात को थोड़ा पीछे खींच लिया है और उन्हें ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि हमने भारत को चीन के हाथों नहीं खोया है।" गॉर्डन चांग ने प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीतिक रणनीति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मोदी ने हालिया बहुपक्षीय मंचों पर यह संदेश दिया कि भारत फिलहाल चीन, रूस, उत्तर कोरिया और ईरान द्वारा बनाए जा रहे एंटी-वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहता।

चांग ने प्रधानमंत्री मोदी की हाल की कूटनीतिक गतिविधियों की ओर ध्यान खींचा। उन्होंने कहा कि मोदी ने 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) सम्मेलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सहित कई नेताओं से उच्चस्तरीय बातचीत की। हालांकि, पीएम मोदी ने 3 सितंबर को बीजिंग में आयोजित भव्य सैन्य परेड में हिस्सा नहीं लिया और वे SCO सम्मेलन समाप्त होने के बाद ही स्वदेश लौट आए। इसके विपरीत, रूस, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान और ईरान के नेता उस आयोजन में शामिल हुए, जिसे चीन ने अपनी सैन्य ताकत के प्रदर्शन के रूप में पेश किया।

टैरिफ पर भारत की आपत्ति गॉर्डन चांग ने भारत की नाराजगी पर टिप्पणी करते हुए कहा, “मोदी की भी बात सही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने जो 25% टैरिफ रूस से तेल खरीद पर लगाया, वह अनुचित था। हालांकि मेरी राय में यह राष्ट्रपति ट्रंप का सही कदम था, लेकिन मोदी की आपत्ति भी जायज है।”

दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत समीकरण तनाव के बीच भी ट्रंप ने भारत-अमेरिका रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश करते हुए मोदी से अपनी करीबी का जिक्र किया। उन्होंने कहा, “मैं मोदी के साथ बहुत अच्छे संबंध रखता हूं।” इसके कुछ घंटों बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि वह ट्रंप की भावनाओं की “पूर्ण सराहना और पूरी तरह से समर्थन” करते हैं।