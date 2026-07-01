अमेरिका में मिलती रहेगी जन्मजात नागरिकता, कैसे भारतीयों के लिए संजीवनी है ये फैसला?

ट्रंप सरकार का तर्क था कि अवैध प्रवासियों और पर्यटकों या विदेशी छात्रों जैसे अस्थायी आगंतुकों के यहां पैदा होने वाले बच्चे संविधान के तहत नागरिकता के पात्र नहीं हैं। हालांकि US सुप्रीम कोर्ट ने यह तर्क खारिज कर दिया।

अमेरिका में जन्मजात नागरिकता पर रोक नहीं लगेगी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिसके तहत बर्थराइट सिटीजनशिप को वैध माना गया है। यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका है। दरअसल ट्रंप इस नियम को खत्म करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने एक कार्यकारी आदेश भी जारी किया है। हालांकि अब कोर्ट ने इस आदेश को सिरे से खारिज कर दिया। यह भारत में रहने वाले भारतीयों के लिए बड़ी राहत की खबर है। यह फैसला खास तौर से भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स, इंजीनियरों, डॉक्टरों और वहां पढ़ाई करने वाले लोगों के लिए संजीवनी बनकर आया है।

इससे पहले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से दिए अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि ट्रंप का यह कार्यकारी आदेश अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन का सीधा उल्लंघन है। इस फैसले के बाद अब अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों को पहले की तरह ही अमेरिकी नागरिकता मिलती रहेगी, चाहे उनके माता-पिता वहां किसी भी अस्थाई वीजा (H-1B, L-1 या F-1) पर क्यों न रह रहे हों।

भारतीयों के लिए क्यों बड़ी राहत? दअरसल भारत के लाखों लोग H-1B यानी वर्क वीजा, L-1 यानी इंट्रा-कंपनी ट्रांसफर और F-1 यानी स्टूडेंट वीजा पर अमेरिका में रहते हैं। हालांकि देशवार कोटा के कारण भारतीयों को ग्रीन कार्ड यानी स्थाई नागरिकता के लिए दशकों तक इंतजार करना पड़ता है। ट्रंप का आदेश लागू होने से डर था कि अगर माता-पिता को ग्रीन कार्ड नहीं मिला है, तो अमेरिका में पैदा होने वाले उनके बच्चे वहां के नागरिक नहीं कहलाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब भारतीय पेशेवरों के अमेरिका में पैदा होने वाले बच्चे जन्म से ही अमेरिकी नागरिक होंगे।

गौरतलब है कि अमेरिका में बच्चे के जन्म लेने से माता-पिता का वीजा स्टेटस (H-1B आदि) नहीं बदलता, उन्हें ग्रीन कार्ड की लाइन में अपनी बारी का इंतजार करना ही पड़ता है। लेकिन, इस फैसले का व्यावहारिक महत्व यह है कि माता-पिता के वीजा की अवधि खत्म होने या ग्रीन कार्ड में देरी होने के बावजूद, उनके बच्चों का भविष्य और उनकी अमेरिकी नागरिकता पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। उनसे उनका यह संवैधानिक अधिकार कोई नहीं छीन सकता।

क्या बोला अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट? US सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने बहुमत का फैसला लिखते हुए कहा कि नागरिकता हमेशा से लोगों को अधिकार और समाज में बराबरी से हिस्सा लेने का आधार रही है। अमेरिका के संविधान के 14वें संशोधन को बनाने वालों ने यह सुनिश्चित किया था कि इस देश में जन्म लेने वाला हर स्वतंत्र व्यक्ति इन अधिकारों का हकदार होगा। अदालत का यह फैसला उसी वादे को लागू करने की बात करता है। दूसरी तरफ, जस्टिस क्लेरेंस थॉमस, नील गोर्सच और सैमुअल अलिटो जैसे जजों ने इस फैसले पर असहमति जताई। जस्टिस थॉमस और जस्टिस गोर्सच ने लिखा कि न तो संविधान और न ही संघीय कानून उन व्यक्तियों को नागरिकता की गारंटी देता है जो अमेरिका के मूल निवासी नहीं थे।

क्या था ट्रंप प्रशासन का तर्क? डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले ही दिन इस कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। उनका तर्क था कि संविधान के 14वें संशोधन में लिखे शब्द का मतलब यह है कि जो लोग अमेरिका में अस्थाई रूप से रह रहे हैं, उनके बच्चों को जन्मजात नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने कोर्ट में दाखिल दी थी कि अवैध प्रवासियों और पर्यटकों या विदेशी छात्रों जैसे अस्थायी आगंतुकों के यहां पैदा होने वाले बच्चे 14वें संशोधन के तहत नागरिकता के पात्र नहीं हैं। इस संशोधन को गृहयुद्ध के बाद पूर्व दासों और उनके वंशजों की स्थिति को ठीक करने के लिए लागू किया गया था। प्रशासन का कहना था कि ऐसे बच्चे पूरी तरह से अमेरिकी क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं आते क्योंकि वे किसी और राष्ट्र के प्रति राजनीतिक निष्ठा रखते हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया और 1898 के 'वोंग किम अर्क बनाम अमेरिका' के ऐतिहासिक फैसले को सही माना।