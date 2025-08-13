पाक-US में बच्चों जैसी बहस, किसका पिता ज्यादा ताकतवर; किसने कसा तंज; टॉप -5

पाकिस्तान और अमेरिका में गहरी होती दोस्ती पर ऑस्ट्रेलियाई आर्मी एक्सपर्ट ने तीखा तंज कसते हुए कहा कि दो बच्चों की बहस है कि किसका पिता ज्यादा ताकतवर। शाम की टॉप 5 खबरें।

पाक-US में बच्चों जैसी बहस ऑस्ट्रेलिया आर्मी एक्सपर्ट कूपर ने अमेरिका और पाकिस्तान की नजदीकियों को मूर्खतापूर्ण कहा है। वो बोले कि पिछले कुछ महीनों में वाइट हाउस और इस्लामाबाद के रिश्ते वाकई ऐसे थे, जैसे पांच-छह साल के दो छोटे बच्चे यह बहस कर रहे हों कि किसका पिता ज्यादा ताकतवर है।

जयशंकर रूस जाएंगे तो चीनी विदेश मंत्री आएंगे भारत अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच भारत ने RIC की गोलबंदी तेज कर दी है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर इस महीने रूस की यात्रा पर जाएंगे, जबकि चीन के विदेश मंत्री वांग यी 18 अगस्त को भारत दौरे पर आने वाले हैं। पूरी खबर पढ़ें।