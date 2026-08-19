US राजदूत सर्जियो गोर का कश्मीर दौरा, मुलाकात से पहले CM उमर अब्दुल्ला बोले- बात करेंगे

Jammu Kashmir CM Omar Abdullah: अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर इस समय जम्मू-कश्मीर के दौरे पर हैं। यहां पर वह मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ बातचीत करेंगे। जम्मू-कश्मीर सीएम ने इस बातचीत के दौरान घरेलू मुद्दों को उनके सामने उठाने से इनकार किया।

Omar Abdullah: भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर जम्मू-कश्मीर के दौरे पर हैं। यहां पर वह मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बातचीत करेंगे। इस बातचीत से पहले मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वह देश के आंतरिक मुद्दों को लेकर गोर से कोई बात नहीं करेंगे। क्योंकि उनका हल केंद्र सरकार कर सकती है। गौरतलब है कोई अमेरिकी राजदूत धारा 370 समाप्त होने के बाद पहली बार घाटी की यात्रा पर है। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब राज्य की पार्टियां 'पूर्ण राज्य' के दर्जे और स्पेशल स्टेट्स की मांग कर रही है।

अमेरिकी राजदूत अपने इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात करेंगे। इसलिए इस मामले में सीएम अब्दुल्ला से पूछा गया कि क्या वह गोर के सामने पूर्ण राज्य के दर्जे का मामला उठाएंगे? इसका जवाब देते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर की समस्या का हल केंद्र सरकार कर सकती है। वाशिंगटन नहीं। उन्होंने कहा, "किसी दूसरे देश के राजदूत के समक्ष अपने देश की शिकायत करना मेरी आदत कभी नहीं रही है। हमारी समस्याओं का समाधान वाशिंगटन से नहीं होगा। हमारी समस्याओं का समाधान केंद्र सरकार के पास है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि किसी दूसरे देश के राजदूत के समक्ष अपने देश की शिकायत करना उचित होगा। यह मेरी आदत नहीं है।"

जम्मू-कश्मीर की मौजूद हालात पर करेंगे चर्चा- उमर अबदुल्ला लगातार केंद्र सरकार के सामने पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग कर रहे उमर अब्दुल्ला ने साफ किया कि वह अमेरिकी राजदूत के साथ कश्मीर के मौजूदा हालात पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा, "बहुत लंबे समय बाद कोई अमेरिकी राजदूत जम्मू-कश्मीर का दौरा कर रहा है। व्यक्तिगत रूप से, मुझे भी किसी अमेरिकी राजदूत से मिले हुए काफी समय हो गया है। उन्हें आने दीजिए, हम बैठकर बात करेंगे। हम कश्मीर के मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन न तो मैं शिकायत करूंगा और न ही अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उनसे आग्रह करूंगा।

सुनाने से ज्यादा उन्हें (गोर को) सुनना पसंद करूंगा- उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जोर देकर कहा कि अमेरिका के राजदूत एक लंबे समय के बाद घाटी में आ रहे हैं। ऐसे में वह उनसे कुछ कहने की जगह उन्हें सुनना ज्यादा पसंद करेंगे। उन्होंने कहा, "वह आज आ रहे हैं। देखते हैं कि किस तरह की बातचीत होती है। हालांकि, मैं उनकी बात को सुनना पसंद करूंगा। वह भी सुनने के लिए ही यहां आ रहे हैं।

आपको बता दें, अमेरिकी राजदूत लगातार देश के कई हिस्सों की यात्रा कर रहे हैं। कश्मीर का उनका यह दौरा ऐसे समय में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जब वहां की पार्टियां लगातार पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग कर रही हैं। कुछ समय पहले उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में प्रदर्शन किया था। दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती की पीडीपी ने भी जम्मू-कश्मीर में ही धारा 370 को लेकर प्रदर्शन किया था। उमर अब्दुल्ला भी लगातार पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर बयान देते हुए नजर आ जाते हैं।