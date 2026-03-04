Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

अमेरिका नहीं चाहता कि, भारत का नाम लेकर ईरान के अधिकारी ने खूब सुनाया

Mar 04, 2026 11:41 am ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग के बीच ईरानी अधिकारियों ने अमेरिका पर बड़े आरोप लगाए हैं। भारत में ईरानी सुप्रीम लीडर के खास प्रतिनिधि अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने अमेरिका पर निशाना साधा है।

अमेरिका नहीं चाहता कि, भारत का नाम लेकर ईरान के अधिकारी ने खूब सुनाया

अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग के बीच ईरानी अधिकारियों ने अमेरिका पर बड़े आरोप लगाए हैं। भारत में ईरानी सुप्रीम लीडर के खास प्रतिनिधि अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने अमेरिका पर निशाना साधा है। इलाही ने कहाकि अमेरिका अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखने के लिए जान-बूझकर दुनिया में युद्ध करवा रहा है। उन्होंने यह भी कहाकि ईरान के साथ युद्ध का मकसद भारत और चीन को ताकतवर बनने से रोकने के लिए किया जा रहा है। ईरानी प्रतिनिधि ने कहाकि अमेरिका का यही मकसद है, ताकि उसका वर्चस्व दुनिया में बना रहे।

ताकतवर देशों शुमार होगा भारत
अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने आगे कहाकि नजदीकी समय में भारत, चीन, रूस और अमेरिका दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में शुमार होंगे। लेकिन अमेरिका ताकत में किसी तरह की साझेदारी नहीं चाहता है। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में इलाही ने कहाकि अमेरिका नहीं चाहता कि भारत या चीन ताकतवर बनकर उभरें। इसके लिए अमेरिका इस तरह के युद्ध छेड़ता रहता है ताकि दुनिया के ऊपर उसका वर्चस्व बना रहे।

ईरान नहीं, अमेरिका ने शुरू किया युद्ध
ईरानी अधिकारी ने आगे कहाकि ईरान ने युद्ध की शुरुआत नहीं की, बल्कि अमेरिका और इजरायल ने युद्ध शुरू किया। इससे पहले ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी ने भी कहा था कि ईरान सिर्फ अमेरिका और इजरायल के हमलों से खुद को बचा रहा है। उन्होंने कहाकि वे ही हम पर हमला कर रहे हैं और हमारे नागरिकों पर बमबारी कर रहे हैं। हम केवल अपनी रक्षा कर रहे हैं। लारिजानी ने आगे कहाकि चूंकि युद्ध की शुरुआत अमेरिका ने की थी, इसलिए इसे खत्म ही उसे भी करना चाहिए।

ये भी पढ़ें:ईरान पर हमले से दो फाड़ हुआ US, ट्रंप से कितनी नाराज है जनता? सर्वे में खुलासे
ये भी पढ़ें:24 घंटे में 6900 करोड़ स्वाहा! मिसाइलों की रेस में ईरान से पिछड़ रहा अमेरिका?
ये भी पढ़ें:ईरान का नया सुप्रीम लीडर कितना अमीर? कई देशों में खामेनेई के बेटे का साम्राज्य

युद्ध लंबा चलने की आशंका
बता दें कि अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला बोला है। वहीं, इजरायल और अमेरिका की संयुक्त सैन्य कार्रवाई में शनिवार को ईरान के कुछ शीर्ष नेतृत्व के मारे जाने से शुरू हुआ अमेरिका-ईरान युद्ध उम्मीद से कहीं अधिक लंबा खिंच सकता है। कई लोग इसके छोटा और निर्णायक होने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ईरान पश्चिमी देशों के अनुमानों से कहीं अधिक मजबूती से मुकाबला कर रहा है। अमेरिका और इजरायल ने शनिवार को ईरान में समन्वित हमले कर परमाणु सुविधाओं, सैन्य बुनियादी ढांचों, नौसैनिक अड्डों और वरिष्ठ नेताओं को निशाना बनाया था। तुरंत इसका जवाब देते हुए ईरान ने भी खाड़ी में स्थित अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किये, जिसमें तीन अमेरिकी सैनिक मारे गए और कई अन्य घायल हो गए।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 17 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और मोबाइल वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट के साथ काम करते हुए कई वीडियो स्टोरीज पर काम किया। इसी दौरान आईपीएल पर पॉडकास्ट के साथ एक अन्य पॉडकास्ट ‘शहर का किस्सा’ भी कर चुके हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत हुई। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया है। आई नेक्स्ट की डिजिटल विंग में काम करते हुए कई नए और रोचक प्रयोग किए। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
iran america war iran israel war
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।