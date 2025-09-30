संपत्ति जब्त होने का खतरा? 1XBet ऑनलाइन बेटिंग केस में ईडी के सामने पेश हुईं उर्वशी रौतेला

ऑनलाइन बेटिंग प्लैटफॉर्म 1xBet केस में अभिनेत्री उर्वशी रौतेला ईडी के सामने पेश हुईं। पिछली बार विदेश में होने की वजह से वह एजेंसी के सामने पेश नहीं हुई थीं। ईडी इस मामले में संपत्ति जब्त करने की भी तैयारी कर रही है।

अभिनेत्री और मॉडल उर्वशी रौतेला मंगलवार को ‘1xBet’ ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ई़डी के सामने पेश हुईं। यह जानकारी आधिकारिक सूत्रों ने दी। उर्वशी रौतेला (31) इस प्लेटफॉर्म की भारत में एंबेसडर है, जो कैरेबियाई द्वीप कुराकाओ में पंजीकृत है। सूत्रों ने बताया कि संघीय जांच एजेंसी ने पीएमएलए के प्रावधानों के तहत उसका बयान दर्ज करना शुरू कर दिया है।

पिछले कुछ सप्ताह में ईडी ने इस जांच के तहत युवराज सिंह, सुरेश रैना, रॉबिन उथप्पा और शिखर धवन जैसे क्रिकेटरों के अलावा अभिनेता सोनू सूद, मिमी चक्रवर्ती (पूर्व टीएमसी सांसद) और अंकुश हाजरा (बंगाली सिनेमा कलाकार) से भी पूछताछ की है। कुछ चर्चित सोशल मीडिया हस्तियों से भी पूछताछ की गई है।

जब्त हो सकती है संपत्ति एजेंसी द्वारा धन शोधन निरोधक कानून के तहत कुछ खिलाड़ियों और अभिनेताओं की करोड़ों रुपये की संपत्ति भी जब्त किए जाने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि पोर्टल 1एक्सबीईटी से जुड़े मामले की जांच में पाया गया कि इनमें से कुछ हस्तियों ने उन्हें दिए गए विज्ञापन शुल्क का इस्तेमाल कई तरह की संपत्तियां हासिल करने में किया। ये संपत्तियां धन शोधन विरोधी कानून के तहत "अपराध की आय" के रूप में दर्ज की गईं।