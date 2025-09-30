Urvashi Rautela appears before the ED in the 1XBet online betting case संपत्ति जब्त होने का खतरा? 1XBet ऑनलाइन बेटिंग केस में ईडी के सामने पेश हुईं उर्वशी रौतेला, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsUrvashi Rautela appears before the ED in the 1XBet online betting case

संपत्ति जब्त होने का खतरा? 1XBet ऑनलाइन बेटिंग केस में ईडी के सामने पेश हुईं उर्वशी रौतेला

ऑनलाइन बेटिंग प्लैटफॉर्म 1xBet केस में अभिनेत्री उर्वशी रौतेला ईडी के सामने पेश हुईं। पिछली बार विदेश में होने की वजह से वह एजेंसी के सामने पेश नहीं हुई थीं। ईडी इस मामले में संपत्ति जब्त करने की भी तैयारी कर रही है।

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 01:14 PM
share Share
Follow Us on
संपत्ति जब्त होने का खतरा? 1XBet ऑनलाइन बेटिंग केस में ईडी के सामने पेश हुईं उर्वशी रौतेला

अभिनेत्री और मॉडल उर्वशी रौतेला मंगलवार को ‘1xBet’ ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ई़डी के सामने पेश हुईं। यह जानकारी आधिकारिक सूत्रों ने दी। उर्वशी रौतेला (31) इस प्लेटफॉर्म की भारत में एंबेसडर है, जो कैरेबियाई द्वीप कुराकाओ में पंजीकृत है। सूत्रों ने बताया कि संघीय जांच एजेंसी ने पीएमएलए के प्रावधानों के तहत उसका बयान दर्ज करना शुरू कर दिया है।

पिछले कुछ सप्ताह में ईडी ने इस जांच के तहत युवराज सिंह, सुरेश रैना, रॉबिन उथप्पा और शिखर धवन जैसे क्रिकेटरों के अलावा अभिनेता सोनू सूद, मिमी चक्रवर्ती (पूर्व टीएमसी सांसद) और अंकुश हाजरा (बंगाली सिनेमा कलाकार) से भी पूछताछ की है। कुछ चर्चित सोशल मीडिया हस्तियों से भी पूछताछ की गई है।

जब्त हो सकती है संपत्ति

एजेंसी द्वारा धन शोधन निरोधक कानून के तहत कुछ खिलाड़ियों और अभिनेताओं की करोड़ों रुपये की संपत्ति भी जब्त किए जाने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि पोर्टल 1एक्सबीईटी से जुड़े मामले की जांच में पाया गया कि इनमें से कुछ हस्तियों ने उन्हें दिए गए विज्ञापन शुल्क का इस्तेमाल कई तरह की संपत्तियां हासिल करने में किया। ये संपत्तियां धन शोधन विरोधी कानून के तहत "अपराध की आय" के रूप में दर्ज की गईं।

कुराकाओ में पंजीकृत 1xBet के अनुसार, यह सट्टेबाजी उद्योग में 18 वर्षों का अनुभव रखने वाला एक विश्व स्तरीय सट्टेबाजी मंच है। कंपनी की वेबसाइट और ऐप 70 भाषाओं में उपलब्ध होने के कारण, ग्राहक हजारों खेल आयोजनों पर दांव लगा सकते हैं, जैसा कि इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी में बताया गया है।केंद्र सरकार ने हाल में कानून बनाया जिसके तहत भारत में वास्तविक धन वाले ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकारी प्रतिबंध से पहले बाजार विश्लेषण फर्मों और जांच एजेंसियों द्वारा किए गए अनुमानों के अनुसार, ऐसे विभिन्न ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स के लगभग 22 करोड़ भारतीय उपयोगकर्ता हैं। इनमें से आधे रेग्युलर यूजर हैं।

Urvashi Rautela
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।