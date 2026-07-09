Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सीएम शुभेंदु की तस्वीर पर पेशाब... और मां को गाली, स्कूली छात्र की हरकत से मचा बवाल

By Devendra Kasyap
लाइव हिन्दुस्तान, सिलीगुड़ी
Follow us on Google News
share

Bengal News Today: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की कक्षा में लगी तस्वीर पर पेशाब करने और उनकी मां के खिलाफ अश्लील गालियां देने का वीडियो वायरल होने के बाद 11वीं कक्षा के 17 वर्षीय नाबालिग छात्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

सीएम शुभेंदु की तस्वीर पर पेशाब... और मां को गाली, स्कूली छात्र की हरकत से मचा बवाल

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की कक्षा में लगी तस्वीर पर पेशाब करने और उनकी मां को गाली देने का मामला सामने आया है। इस घटने से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ऐक्शन में आई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, आरोपी 17 वर्षीय 11वीं कक्षा के नाबालिग छात्र है। फिलहाल मामले की जांच जारी है।

क्लास में बनाया वीडियो

पुलिस के अनुसार, घटना सिलीगुड़ी के तराई तारापद आदर्श विद्यालय की कक्षा 11 में हुई। बताया जा रहा है कि शिक्षक कक्षा में अनुपस्थित थे और टिफिन ब्रेक के दौरान छात्र अपने दोस्तों के साथ रील बनाने में लगा हुआ था। वीडियो में वह मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की तस्वीर पर पेशाब करते और थूकते दिख रहा है। साथ ही, मुख्यमंत्री और उनकी मां के खिलाफ अश्लील और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड होते ही तेजी से वायरल हो गया।

और भीड़ ने उसे घेर लिया

बताया जा रहा है कि स्कूल छूटने के बाद आरोपी छात्र सूर्य सेन कॉलोनी (वार्ड 34) स्थित अपने घर पहुंचा। दोपहर में डबग्राम मैदान में दोस्तों से बात करते समय वह स्थानीय लोगों की नजर में आ गया। वीडियो देखकर नाराज भीड़ ने उसे घेर लिया और मारपीट करने लगे। आरोप है कि गुस्साये लोगों ने छात्र पर अंडे फेंके और इस दौरान मारपीट भी की। इसके बाद स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी।

आरोपी है नाबालिग

इसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और छात्र को अपने कब्जे में लेकर थाने ले आई। पुलिस ने आरोपी छात्र के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे किशोर न्यायालय भेज दिया। सिलीगुड़ी पुलिस आयुक्त सैयद वकार राजा ने कहा कि आरोपी नाबालिग है। उसे छुड़ा लिया गया है और किशोर न्यायालय में पेश किया गया है। अदालत के आदेश के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले की जांच जारी है।

क्या बोले स्कूल प्रधानाचार्य?

वहीं, स्कूल के प्रधानाचार्य अशोक नाथ ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय घटना है। यह टिफिन ब्रेक के दौरान हुई जब शिक्षक कक्षा में नहीं थे। हालांकि, स्कूल में मोबाइल फोन लाने पर सख्त प्रतिबंध के बावजूद छात्र फोन कैसे ले आया, यह बड़ा सवाल है। उन्होंने आगे कहा कि हमने पूरे मामले की जानकारी प्रशासन को दे दी है। उनका जो भी निर्णय होगा, उसे अंतिम माना जाएगा।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

और पढ़ें

West Bengal West Bengal News Suvendu Adhikari
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , आज का मौसम , Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज और क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।