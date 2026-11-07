कभी IAS बनना चाहता था कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट शख्स, KBC में भी गया; फिर करने लगा चोरी
उसके सपने बड़े-बड़े थे। कभी वह आईएएस बनना चाहता था। फिर उसने ‘कौन बनेगा करोड़पति’ में भी अपनी किस्मत आजमाई। लेकिन उसके ऊपर कर्ज का बोझ इस कदर बढ़ता चला गया कि आखिर वह मुंबई में चोर बन गया।
उसके सपने बड़े-बड़े थे। कभी वह आईएएस बनना चाहता था। फिर उसने ‘कौन बनेगा करोड़पति’ में भी अपनी किस्मत आजमाई। लेकिन उसके ऊपर कर्ज का बोझ इस कदर बढ़ता चला गया कि आखिर वह मुंबई में चोर बन गया। आज वह पुलिस की गिरफ्त में है। यह कहानी है दिल्ली के उत्तम नगर के रहने वाले सतीश कुमार कृष्ण प्रसाद केसरी की। उसने मुंबई के एक गहनों की दुकान से सोने की चेन चुनाई थी। इसके बाद वह एक साल तक फरार रहा।
कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट
सतीश कुमार मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। उसकी उम्र 42 साल है। वह एक कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट है और उसका सपना एक आईएएस अफसर बनने का था। उसने इसके लिए जी-जान लगाकर तैयारी की। वह पार्ट टाइम काम करता और बाकी समय में यूपीएससी की तैयारी करता। हालांकि तमाम मेहनत के बावजूद उसे नौकरी नहीं मिली और उसकी तमाम कोशिशें बेकार चली गईं।
‘फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट’ से आगे नहीं बढ़ा
आईएएस में नाकाम होने के बाद उसने अपने ज्ञान का इस्तेमाल कहीं और करने का फैसला किया। उसने सोचा कि ‘कौन बनेगा करोड़पति’ जैसे गेम शो में हिस्सा लेकर बड़ी रकम जीत लेगा। इसके बाद वह इस रकम से अपने कर्ज चुकाकर एक बेहतर जीवन बिताएगा। लेकिन ‘कौन बनेगा करोड़पति’ शो में वह ‘फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट’ स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाया। केबीसी में हॉट सीट तक पहुंचने का उसका सपना अधूरा ही रहा।
नहीं चला ट्रैवेल बिजनेस
जब ‘कौन बनेगा करोड़पति’ में सतीश को नाकामी हाथ लगी तो उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर टूर एंड ट्रैवेल का काम शुरू किया। उसने लोन लेकर चार-पांच गाड़ियां खरीदीं और इन्हें ओला और उबर पर रजिस्टर किया। लेकिन सतीश की किस्मत ने यहां भी साथ नहीं दिया। टूर एंड ट्रैवेल बिजनेस में उसे बड़ी नाकामी हाथ लगी और काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा।
कर्ज से मुक्ति के लिए रिस्क
सतीश के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। इससे मुक्ति पाने के लिए उसने एक और चांस लेने का फैसला किया। अब सतीश ने जुर्म का रास्ता अख्तियार करने का फैसला किया। उसने तय किया वह आभूषण की दुकानों पर ग्राहक बनकर जाएगा। वहां पर आभूषण दिखाने के लिए कहेगा और फिर उन्हें लेकर वहां से भाग निकलेगा। पिछले साल 15 नवंबर को उसने मुंबई स्थित एक दुकान से पांच लाख रुपए की एक सोने की चेन चुराई।
पुलिस को चकमा देने की तरकीब
वह यहीं नहीं रुका। पुलिस को चकमा देने के लिए उसने मुंबई के हॉस्टल में नकली पते वाला आधार कार्ड दिया था। उसने अपना मोबाइल एक साल के लिए स्विच ऑफ कर लिया और एक साल तक बिल्कुल गायब हो गया। कांदिवली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी सूचनाओं के आधार पर उसके एक्टिव नंबरों की तलाश शुरू की। 28 अक्टूबर, 2026 को वह दिल्ली में गिरफ्तार हुआ और उसके बाद से चोरी की चेन बरामद कर ली गई। पूछताछ के दौरान सतीश ने अपना जुर्म स्वीकार किया और कहा कि उसने मुंबई के डिंडोशी इलाके में भी इसी तरह की चोरी की है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।