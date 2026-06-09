केरल में 'मुस्लिम फ्रेंडली जिम' पर बढ़ा बवाल, असली मालिक कौन, क्यों उठ रहे सवाल?

केरल के पलक्कड़ जिले में एक पुराने फिटनेस सेंटर के कारण बवाल बढ़ गया है। 'शरिया आधारित दिशानिर्देशों' के तहत महिलाओं के लिए हिजाब-बुर्का अनिवार्य, लिंग अलगाव, संगीत प्रतिबंध और हलाल डाइट जैसे नियमों की घोषणा के बाद धर्म और फिटनेस का घालमेल अब बड़े सियासी विवाद में बदल गया है।

केरल के पलक्कड़ जिले में एक 15 साल पुराने फिटनेस सेंटर के जीर्णोद्धार को लेकर पूरे राज्य में तीखा सियासी और सामाजिक विवाद छिड़ गया है। 'शरिया आधारित दिशानिर्देशों' के तहत संचालित होने वाले इस जिम की घोषणा के बाद धर्म, फिटनेस और संवैधानिक मूल्यों का घालमेल सामने आया है। विवाद इतना बढ़ गया है कि भाजपा ने मुख्यमंत्री वीडी सतीशान पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए सीधा हमला बोल दिया।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, पूरे मामले की शुरुआत नवास मुथु नाम के व्यक्ति के इंस्टाग्राम वीडियो से हुई। वीडियो में जिम के नए नियमों को विस्तार से बताया गया था, लेकिन भारी विरोध और राजनीतिक बहस के बाद इसे हटा दिया गया। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह सिर्फ एक मार्केटिंग स्टंट था या जिम में धार्मिक नियम थोपने की कोशिश?

जिम में प्रस्तावित नियम संगीत पर सख्त प्रतिबंध: जिम परिसर में कोई भी तेज संगीत, फिल्मी गाने या पब्लिक म्यूजिक नहीं बजाया जाएगा। सदस्य केवल अपने निजी हेडफोन का उपयोग कर सकेंगे।

लिंग आधारित पूर्ण अलगाव: पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग व्यायाम समय और शेड्यूल तय किए जाएंगे। मिश्रित-लिंग ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं होगी।

समान लिंग के ट्रेनर: पुरुष सदस्यों के लिए केवल पुरुष ट्रेनर और महिला सदस्यों के लिए केवल महिला ट्रेनर नियुक्त किए जाएंगे।

शालीन ड्रेस कोड: इस्लामी कानून (शरिया) के अनुसार शरीर के उन अंगों (अवराह) को ढकना अनिवार्य होगा जिन्हें छुपाना जरूरी माना जाता है। महिलाओं को हिजाब, बुर्का या शालीन कपड़ों में ही व्यायाम करने की अनुमति होगी। टाइट जिम वियर, लेगिंग्स या शरीर को नंगा करने वाले कपड़े पूरी तरह प्रतिबंधित होंगे।

हलाल आहार: जिम परिसर में उपलब्ध कोई भी भोजन, प्रोटीन सप्लीमेंट या ड्रिंक्स पूर्ण रूप से हलाल होंगे। इन नियमों की घोषणा के बाद केरल में विवाद शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर आलोचकों ने इसे सार्वजनिक व्यावसायिक जगह पर धार्मिक भेदभाव का स्पष्ट उदाहरण बताया और कहा कि यह संविधान की समानता की भावना के खिलाफ है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर लोग इसे 'मुस्लिम फ्रेंडली जिम' तक बताने लगे। और देखते ही देखते यह मामला सियासी रंग ले लिया।

भाजपा का आक्रामक रुख मामला सामने आने के बाद केरल भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद राजीव चंद्रशेखर ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री वीडी सतीशान पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर मुख्यमंत्री को टैग करते हुए लिखा कि हम अपने राज्य में इस तरह की गुप्त चालबाज़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने दावा किया था कि कोई तुष्टीकरण नहीं होगा। कृपया स्थिति बिगड़ने से पहले अपने दावे पर खरे उतरें। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर ने पलक्कड़ के पुथुनागरम इलाके में इस जिम को कट्टरपंथी एजेंडे का हिस्सा बताया और मुख्यमंत्री से तत्काल कार्रवाई की मांग की।

बचाव में क्या बोले नवास? वहीं, विवाद बढ़ा तो नवास मुथु ने सोशल मीडिया से वीडियो हटा लिया। एनडीटीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा इरादा बिल्कुल ऐसा नहीं था। यह मुस्लिम बहुल इलाका है। हम चाहते थे कि महिलाएं, खासकर मुस्लिम महिलाएं बिना किसी झिझक या असुविधा के जिम आ सकें। इसलिए महिलाओं के लिए अलग समय, महिला ट्रेनर और संगीत-रहित वातावरण का विचार रखा गया था। इस दौरान मुथु ने दावा किया कि कुछ लोगों ने जानबूझकर इसे तोड़-मरोड़कर पेश किया। इस जिम में सभी समुदाय-वर्ग के लोगों का स्वागत हैं।