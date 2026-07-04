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जम्मू-कश्मीर में बंट गई हाफिज सईद को हीरो बताने वाली किताब, घिर गई उमर अब्दुल्ला सरकार

Deepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, जम्मू
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जम्मू-कश्मीर में एक किताब को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस किताब में आतंकियों और अन्य अलगाववादी तत्वों को महान बताया गया है। इन किताबों को कश्मीर के स्कूलों में बांटा गया है। अब इसको लेकर उमर अब्दुल्ला सरकार पर सवाल उठने लगे हैं।

जम्मू-कश्मीर में बंट गई हाफिज सईद को हीरो बताने वाली किताब, घिर गई उमर अब्दुल्ला सरकार

जम्मू-कश्मीर में एक किताब को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस किताब में आतंकियों और अन्य अलगाववादी तत्वों को महान बताया गया है। इन किताबों को कश्मीर के स्कूलों में बांटा गया है। अब इसको लेकर उमर अब्दुल्ला सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, सुनील शर्मा ने सरकार को घेरा है। उन्होंने कहाकि जम्मू-कश्मीर के विभिन्न स्कूलों की लाइब्रेरियों में यह किताब बांटी गई है। यह बहुत बड़ा अपराध है। सुनील शर्मा ने आगे कहाकि इस किताब में हाफिज सईद की तारीफ की गई है, जो 2008 में मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस किताब में जम्मू-कश्मीर को भारत आकुपाइड कश्मीर बताया गया है। वहीं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इन खबरों पर कहाकि उन्होंने इसके बारे में कभी नहीं सुना।

किताब को बताया आपत्तिजनक और विवादास्पद
नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहाकि यह किताब आपत्तिजनक और विवादास्पद है। इस पर तत्काल प्रतिबंध लगाना चाहिए। उन्होंने मांग उठाई कि सिर्फ इतना ही नहीं, किताब के लेखक, प्रकाशक, विशेषज्ञ कमेटी, यहां तक कि शिक्षा मंत्री को भी जिम्मेदार माना जाना चाहिए। सरकार के मुखिया को चाहिए कि वह शिक्षा मंत्री को तत्काल उनके पद से बर्खास्त करें। सुनील शर्मा ने कहाकि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इस किताब के पीछे एक खास एजेंडा है। यह एक बड़े पैमाने पर रचा गया षडयंत्र है। इतना नहीं, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हमें बिल्कुल शक नहीं है कि नेशनल कांफ्रेंस सरकार, इस मामले में ऊपर से नीचे तक शामिल है।

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अल्ताफ ठाकुर भी नाराज
वहीं, भाजपा नेता अल्ताफ ठाकुर ने भी इस किताब को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहाकि यही वह आतंकी हैं, जिन्होंने कश्मीर में खून-खराबा किया। 30 साल तक घाटी का माहौल खराब किया। इसके बाद भी आप इन्हें शहीद का दर्जा दे रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर यह कैसी मानसिकता है। अल्ताफ ने कहाकि आपने इस सिलैबस में मकबूल भट्ट को शामिल किया है। इन बातों से नई पीढ़ी के दिमाग पर क्या असर होगा? आखिर वो लोग इस पर क्या सोचेंगे? भाजपा नेता ने आगे कहाकि आप विद्रोहियों और हुर्रियत के सदस्यों को महान व्यक्ति और हीरो बता रहे हैं। उन्हें जम्मू-कश्मीर की महान शख्सियतों का दर्जा दे रहे हैं। यह भी भारत का हिस्सा ही है। यहां हम भारत के हीरो की तारीफ करते हैं।

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पाकिस्तान में सक्रिय 23 व्यक्ति आतंकवादी घोषित
इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत पाकिस्तान में सक्रिय 23 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया। इनमें लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज मोहम्मद सईद के करीबी सहयोगी, जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े कई आतंकी शामिल हैं। सरकारी आदेश के अनुसार, ये आतंकी सुरक्षा बलों पर बड़े हमलों, ड्रोन के जरिए हथियारों की तस्करी, सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और आतंकवादी संगठनों में भर्ती कराने जैसी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। इसके साथ ही इस सूची में शामिल आतंकवादियों की कुल संख्या 80 हो गई है।

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यूएपीए के तहत केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि यदि उसे लगता है कि कोई व्यक्ति आतंकवाद में शामिल है, तो वह उसे आतंकवादी घोषित कर सकती है। इन नामों को सूची में शामिल करने से राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को उनके वित्तीय संसाधनों पर रोक लगाने, हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने और संपत्तियों को जब्त करने जैसी कार्रवाई करने में मदद मिलती है।

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Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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