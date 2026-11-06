व्यापारियों को हमेशा के लिए फ्री UPI का भरोसा कभी नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट में सरकार की दो टूक

UPI पेमेंट हमेशा मुफ्त रहने की गारंटी नहीं है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कारोबारियों को शून्य MDR का स्थायी भरोसा नहीं दिया गया था। जानिए 2,000 रुपये तक के UPI भुगतान पर क्या रहेगी छूट और किन लेनदेन पर लग सकता है शुल्क।

UPI ट्रांजेक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होने के विरोध में, दाल और चावल के थोक व्यापारियों ने 'नो UPI डे' मनाया। इस दौरान एक दुकानदार ने QR कोड को काली पट्टियों से ढक दिया। (ANI फोटो)

UPI से भुगतान करने वाले कारोबारियों को हमेशा मुफ्त लेनदेन की सुविधा देने का कोई वादा नहीं किया गया था। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी। इसके साथ ही सरकार ने 2,000 रुपये से अधिक के कुछ UPI लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने के प्रस्ताव का बचाव किया है।

केंद्र ने चार नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाबी हलफनामे में कहा कि MDR की संशोधित व्यवस्था पर इसे लागू करने से काफी पहले विचार शुरू हो गया था। इस व्यवस्था को अंतिम रूप देने से पहले संबंधित पक्षों से भी चर्चा की गई थी।

सरकार ने कहा कि कारोबारियों को लगातार शून्य MDR व्यवस्था जारी रखने का कोई विशेष आश्वासन नहीं दिया गया था। साथ ही, इस व्यवस्था के लिए सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी अनिवार्य नहीं, बल्कि सरकार के विवेक पर निर्भर थी।

यह जवाब वकील अंजन दत्ता की ओर से दाखिल जनहित याचिका (PIL) के संबंध में दिया गया है। याचिका में MDR की संशोधित व्यवस्था को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 14 और 19(1)(g) के तहत मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है।

2,000 रुपये की सीमा को सही ठहराने के लिए सरकार ने क्या कहा? केंद्र सरकार ने लेनदेन की रकम, भुगतान के तरीके और कारोबारी श्रेणी के आधार पर अलग-अलग व्यवस्था रखने को उचित बताया है। सरकार के मुताबिक, 2,000 रुपये की सीमा इसलिए तय की गई है ताकि आम खुदरा लेनदेन और छोटे कारोबारियों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े।

सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि इस व्यवस्था के तहत बड़े मूल्य के लेनदेन पर मामूली शुल्क लगाया जा सकता है। ऐसे कारोबारी इस शुल्क को वहन करने की बेहतर स्थिति में हैं।

केंद्र ने UPI और RuPay डेबिट कार्ड के साथ अलग-अलग व्यवहार किए जाने का भी बचाव किया। उसका कहना है कि दोनों भुगतान प्रणालियों की तकनीकी संरचना, कारोबारी व्यवस्था और लागत का ढांचा अलग-अलग है। सरकार के मुताबिक, RuPay पर शून्य MDR की व्यवस्था जारी रखने का उद्देश्य घरेलू कार्ड नेटवर्क को बढ़ावा देना है।

कारोबारियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं: केंद्र केंद्र ने दलील दी कि MDR की संशोधित व्यवस्था कारोबारियों के व्यवसाय करने के अधिकार पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं लगाती। संविधान यह गारंटी नहीं देता कि कारोबार से जुड़ी सुविधाएं हमेशा मुफ्त ही उपलब्ध कराई जाएंगी।

सरकार का कहना है कि किसी शुल्क के कारण कारोबारी के मुनाफे में कमी आना अपने आप में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। साथ ही, कारोबारी MDR का बोझ ग्राहकों पर भी नहीं डाल सकते।

शुल्क लगाने के अधिकार पर उठाए गए सवालों के जवाब में केंद्र ने कहा कि MDR न तो सरकार की ओर से लगाया गया टैक्स है और न ही कोई सरकारी फीस। यह एक कारोबारी भुगतान है, जिसे संबंधित बैंक के साथ हुए समझौते के तहत व्यापारी के खाते में भुगतान की जाने वाली रकम से काटा जाता है।

सरकार के अनुसार, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 की धारा 10A के तहत उसकी भूमिका केवल यह तय करने तक सीमित है कि किन इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों पर शुल्क से छूट रहेगी।

इस छूट के दायरे से बाहर आने वाले लेनदेन के लिए MDR तय करने और उसके वितरण की जिम्मेदारी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के अधिकार क्षेत्र में आती है। NPCI भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की अनुमति के तहत UPI का संचालन करता है।

केंद्र ने कहा कि चूंकि सरकार न तो MDR तय करती है और न ही इसकी वसूली करती है, इसलिए संविधान का अनुच्छेद 265 इस मामले में लागू नहीं होता। यह अनुच्छेद कानून के अधिकार के बिना टैक्स लगाने या वसूलने पर रोक लगाता है।

शून्य MDR के लिए बैंकों को मिले 8,730 करोड़ रुपये केंद्र सरकार ने मुफ्त डिजिटल भुगतान व्यवस्था की आर्थिक लागत का भी जिक्र किया। उसका कहना है कि शून्य MDR व्यवस्था से डिजिटल भुगतान की प्रोसेसिंग की लागत खत्म नहीं हुई थी, बल्कि इसका वित्तीय बोझ सरकार और भुगतान प्रणाली से जुड़े अन्य पक्षों पर चला गया था।

सरकार के मुताबिक, वित्त वर्ष 2021-22 से 2024-25 के बीच शून्य MDR लेनदेन को समर्थन देने के लिए अधिग्रहण करने वाले बैंकों को 8,730 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन दिए गए।

हालांकि, संसदीय स्थायी समितियों की रिपोर्ट का हवाला देते हुए केंद्र ने कहा कि यह सब्सिडी UPI व्यवस्था की अनुमानित सालाना परिचालन लागत का एक छोटा हिस्सा ही कवर कर पाई। सरकार ने इस लागत का अनुमान करीब 20,700 करोड़ रुपये लगाया है।

केंद्र के अनुसार, डिजिटल भुगतान व्यवस्था को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए स्थायी वित्तपोषण मॉडल जरूरी है। इससे साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने, विवादों के निपटारे, तकनीकी विकास और डिजिटल भुगतान के बुनियादी ढांचे के विस्तार में निवेश किया जा सकेगा।

किन UPI लेनदेन पर नहीं लगेगा MDR? केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि संशोधित व्यवस्था से UPI के अधिकांश लेनदेन प्रभावित नहीं होंगे। सरकार के हलफनामे के मुताबिक, इन श्रेणियों को शुल्क से छूट मिलेगी:

व्यक्ति से व्यक्ति के बीच भुगतान (P2P): लेनदेन की रकम चाहे जितनी हो, इस पर MDR नहीं लगेगा।

व्यक्ति से कारोबारी को भुगतान (P2M): 2,000 रुपये तक के लेनदेन पर शून्य MDR रहेगा।

छोटे कारोबारी: UPI QR कोड के जरिये हर महीने एक लाख रुपये तक प्राप्त करने वाले छोटे कारोबारियों को प्रस्तावित शुल्क से छूट मिलेगी। सरकार ने संशोधित व्यवस्था लागू करने के लिए अपनाए गए विधायी रास्ते का भी बचाव किया। उसका कहना है कि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट की धारा 10A में संशोधन को मनी बिल के रूप में वैध तरीके से पारित किया गया था। इसकी वजह यह थी कि शून्य MDR व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पहले सरकार को समेकित निधि से सब्सिडी देनी पड़ती थी।

क्या है UPI MDR का पूरा मामला? सितंबर 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने अंजन दत्ता की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए संशोधित MDR व्यवस्था पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि, अदालत ने केंद्र सरकार और NPCI को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। संशोधित MDR व्यवस्था को शुरुआत में 15 अक्टूबर 2026 से लागू किया जाना था, लेकिन NPCI ने इसके क्रियान्वयन को आगे टाल दिया।