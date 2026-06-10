TMC में भूचाल... शत्रुघन सिन्हा भी बागी, ममता बनर्जी कांग्रेस विलय को तैयार लेकिन... पढ़ें आज की बड़ी खबरें

Big News Today: ममता बनर्जी की टीएमसी में भारी बगावत देखने को मिल रही है। लोकसभा की 28 सीटों में से 19 बागी सांसदों की सूची सामने आई है, जिसमें बॉलीवुड अभिनेता और सांसद शत्रुघन सिन्हा का नाम शामिल होने से सियासी हलचलों में तेजी आ गई है।

Top News Today: ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। लोकसभा की 28 सीटों में से 19 सांसद बागी हो गए, जिनमें शत्रुघन सिन्हा का नाम सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। वहीं, विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद ममता बनर्जी कांग्रेस में विलय के लिए तैयार हो गई हैं, लेकिन उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी से ‘मल्लिकार्जुन खरगे वाला पद’ मांग लिया है। पढ़ें आज की बड़ी खबरें...

टीएमसी बागियों में शत्रुघ्न सिन्हा का नाम, ममता को बड़ा झटका तृणमूल कांग्रेस (TMC) में बगावत की आग तेज होती जा रही है। पार्टी के 28 लोकसभा सांसदों में से 19 बागी सांसदों की सूची लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी गई है, जिसमें बॉलीवुड अभिनेता और TMC सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी शामिल है। इस खुलासे के बाद सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। रिपोर्ट के अनुसार, बागी सांसदों की इस चिट्ठी पर यूसुफ पठान और सायोनी घोष समेत 19 नेताओं के हस्ताक्षर हैं। पढ़ें पूरी खबर...

कांग्रेस विलय पर तैयार ममता, लेकिन अभिषेक ने मांगा खरगे वाला पद पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारी हार के बाद TMC में टूट की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। करीब 60 विधायकों और 20 से अधिक सांसदों के अलग होने के बाद ममता बनर्जी ने कांग्रेस में विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। रिपोर्ट के अनुसार, ममता बनर्जी तो TMC का कांग्रेस में विलय करने को तैयार हैं, लेकिन उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी से मुलाकात में मल्लिकार्जुन खरगे वाला पद मांग लिया है। अभिषेक ने मांग की है कि ममता बनर्जी को राज्यसभा भेजा जाए और उन्हें नेता विपक्ष का पद दिया जाए, जो फिलहाल खरगे के पास है। पढ़ें पूरी खबर...

POK में पाक फौज का हेलीकॉप्टर क्रैश पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) में जन आंदोलन को दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई के बीच बुधवार को बड़ा हादसा हो गया। मुजफ्फराबाद से उड़ान भरते समय पाक सेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार सभी सैनिकों की मौत हो गई। पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा ISPR ने तकनीकी खराबी को हादसे का कारण बताया। डॉन अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा। राहत कार्य शुरू कर दिए गए हैं और जांच बोर्ड गठित कर दिया गया है। पढ़ें पूरी खबर...

साउथ अफ्रीका में ऑफिस वॉशरूम में महिला की मौत दक्षिण अफ्रीका से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। 29 वर्षीय गसीना धलाधला नाम की महिला ऑफिस के वॉशरूम में ही बेहोश होकर मर गई। गसीना रोजबैंक स्थित कार्ट्रैक कंपनी में कॉल सेंटर एजेंट के रूप में काम करती थीं और लंबे समय से बीमार थीं। आईविटनेस न्यूज और सोवेटन की रिपोर्ट के मुताबिक, महिला ने कई बार छुट्टी मांगी लेकिन हर बार अर्जी खारिज कर दी गई। सहकर्मियों का आरोप है कि मैनेजर इलाज के खर्चे पर बहस करते रहे और तुरंत अस्पताल नहीं ले गए। कंपनी की लापरवाही को मौत का कारण बताया जा रहा है। पढ़ें पूरी खबर...