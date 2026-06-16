यूपी, पंजाब और... क्यों इन 4 राज्यों में समय से पहले हो सकते हैं चुनाव? ऐक्शन मोड में भाजपा

4 राज्यों में तय समय से पहले विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। फरवरी 2027 की जनगणना से टकराव टालने और कांग्रेस को घेरने के लिए भाजपा ने अपनी प्रदेश इकाइयों को ऐक्शन मोड में रहने को कहा है। जानिए इसके पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी।

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में अपनी प्रदेश इकाइयों को विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज करने के निर्देश दिए हैं। फरवरी 2027 में प्रस्तावित जनगणना के साथ टकराव से बचने के लिए इन राज्यों में विधानसभा चुनाव तय समय से कुछ हफ्ते पहले कराए जा सकते हैं। इस सुगबुगाहट के बीच भाजपा आलाकमान पूरी तरह से ऐक्शन मोड में आ गया है और चुनाव वाले राज्यों के कोर ग्रुप्स को चुनावी तैयारियां तेज करने को कह दिया गया है।

समय से पहले क्यों हो सकते हैं चुनाव? फरवरी में देश भर में जनगणना के दूसरे चरण की शुरुआत होनी है। इस चरण में जातिगत जनगणना के लिए सामाजिक-आर्थिक, शैक्षिक और प्रजनन दर से जुड़े आंकड़े जुटाए जाएंगे। चुनाव और जनगणना, दोनों ही बड़े काम हैं जिनमें भारी संख्या में मैनपावर की जरूरत होती है। दोनों कामों में अक्सर एक ही स्टाफ को लगाया जाता है, जिससे लॉजिस्टिक की चुनौती पैदा हो सकती है।

इसी टकराव से बचने के लिए यूपी, गोवा और पंजाब में चुनाव कुछ हफ्ते पहले कराए जा सकते हैं। वहीं, उत्तराखंड भाजपा इसके पक्ष में है कि चुनाव को और भी पहले करा लिया जाए। इसके अलावा, मणिपुर में भी अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं। वहां के बढ़ते तनाव को देखते हुए पार्टी नेतृत्व स्थिति पर करीब से नजर बनाए हुए है।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, "राजनीतिक रूप से, हम चुनाव में जाने के इच्छुक हैं, जबकि हाल के पश्चिम बंगाल चुनावों से मिली गति बरकरार है। राज्य इकाइयों को इस गति को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए कहा गया है।"

बंगाल जीत के 'मोमेंटम' का फायदा उठाने की कोशिश पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि राजनीतिक रूप से हम चुनाव में तब जाना चाहते हैं, जब पश्चिम बंगाल की हालिया जीत से बना हमारा 'मोमेंटम' बरकरार हो। भाजपा के एक बड़े धड़े का मानना है कि पश्चिम बंगाल में मिली शानदार जीत का मुख्य कारण 'हिंदू ध्रुवीकरण' रहा है। पार्टी को उम्मीद है कि यही फैक्टर यूपी और उत्तराखंड में भी भाजपा की संभावनाएं काफी बढ़ा सकता है। इसलिए प्रदेश इकाइयों को इस लय को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करने को कहा गया है।

कांग्रेस को तैयारी का कम समय देने की रणनीति यूपी को छोड़ दिया जाए, तो बाकी चुनाव वाले राज्यों में कांग्रेस एक मुख्य पार्टी है। भाजपा सूत्रों का मानना है कि दक्षिण भारत के हालिया घटनाक्रमों से कांग्रेस का मनोबल काफी बढ़ा है, ऐसे में चुनाव जल्दी होने पर विपक्ष को तैयारी का समय कम मिलेगा, जिसका सीधा फायदा भाजपा को होगा।

केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF की शानदार जीत हुई है। तमिलनाडु में कांग्रेस ने जोसेफ विजय की पार्टी TVK के साथ मिलकर सरकार बनाई है। वहीं, कर्नाटक में सिद्धारमैया की जगह डी.के. शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस ने सत्ता का सुचारू हस्तांतरण सुनिश्चित किया है। इन घटनाक्रमों के कारण कांग्रेस गठबंधन बनाने और चुनाव लड़ने के लिए बेहतर स्थिति में है। भाजपा नेतृत्व विपक्ष की किसी भी चुनौती को कम करके नहीं आंकना चाहता।