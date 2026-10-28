UP-कर्नाटक समेत चार राज्यों की 28 सीटों के MLC चुनाव में कांग्रेस को 0, कहां कौन जीता; पूरी लिस्ट

MLC Election Result: इन चुनावों में केवल स्नातक और शिक्षक मतदाता ही मतदान करने के पात्र होते हैं। मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बजाय मतपत्रों (बैलेट पेपर) का इस्तेमाल किया जाता है।

MLC Election Result: देश के चार राज्यों यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र की कुल 28 विधान परिषद (MLC) सीटों पर पिछले दिनों चुनाव हुए थे। उनकी गिनती जारी है। अभी तक के नतीजों और रुझानों से देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है क्योंकि पार्टी ने अभी तक एक भी सीट नहीं जीती है। सबसे बड़ी बात यह है कि कर्नाटक, जहां कांग्रेस सत्ता में है, वहां भी हुए MLC चुनावों में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है और विपक्षी BJP-JDS गठबंधन ने सभी चार सीटों पर क्लीन स्वीप किया है। वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार में भी बड़े उलटफेर देखने को मिले हैं।

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने उत्तर प्रदेश और बिहार के कई निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की है, जबकि कर्नाटक में BJP और जनता दल (सेक्युलर) के गठबंधन ने सभी चार सीटों पर जीत दर्ज की है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी (SP) ने भी जीत हासिल की है, वहीं बिहार में राष्ट्रीय जनता दल (RJD), जन सुराज पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के छह और स्नातकों के पांच निर्वाचन क्षेत्रों, बिहार में चार-चार, कर्नाटक में दो-दो तथा महाराष्ट्र में स्नातकों के तीन और शिक्षकों के दो निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 23 अक्टूबर को मतदान हुआ था। इन चुनावों में केवल स्नातक और शिक्षक मतदाता ही मतदान करने के पात्र होते हैं। मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बजाय मतपत्रों का इस्तेमाल किया जाता है।

उत्तर प्रदेश: PM मोदी के गढ़ वाराणसी में सपा की बड़ी जीत उत्तर प्रदेश की 11 विधान परिषद सीटों (5 स्नातक और 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र) पर कड़ा मुकाबला देखने को मिला है। 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले हुए इन चुनावों में भाजपा और समाजवादी पार्टी (सपा) के बीच सीधा मुकाबला रहा। अब तक कुल नौ सीटों के परिणाम घोषित किए गए हैं। इनमें से छह सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है, जबकि समाजवादी पार्टी (सपा) के तीन उम्मीदवार विजयी घोषित किए गए हैं। गोरखपुर, वाराणसी और लखनऊ में मतगणना जारी होने की जानकारी दी गई है।घोषित परिणामों के अनुसार, भाजपा के दिनेश कुमार गोयल ने मेरठ स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से और डॉ. मानवेन्द्र प्रताप सिंह ने आगरा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल कर ली है।

वाराणसी के नतीजे चौंकाने वाले इलाहाबाद-झांसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से सपा के डॉ. मान सिंह यादव विजयी घोषित किए गए हैं। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में लखनऊ से भाजपा के उमेश द्विवेदी, मेरठ से श्रीचंद शर्मा और बरेली-मुरादाबाद से भाजपा के डॉ. हरि सिंह ने जीत दर्ज की है। वहीं, वाराणसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से सपा के लाल बिहारी यादव और आगरा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से सपा के डॉ. आकाश अग्रवाल विजयी रहे। यूपी के MLC चुनावों में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला परिणाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रहा, जहां वाराणसी शिक्षक सीट पर समाजवादी पार्टी के लाल बिहारी यादव ने जीत हासिल की।

बिहार: पटना में भाजपा का 30 साल पुराना किला ढहा बिहार की 8 सीटों (4 स्नातक और 4 शिक्षक क्षेत्र) के नतीजों में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से बेहद चौंकाने वाले परिणाम सामने आए हैं। पटना शिक्षक सीट पर पिछले लगभग तीन दशकों (30 साल) से कब्जा जमाए बैठे भाजपा नेता नवल किशोर यादव को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के उम्मीदवार डॉ. संजीव सिंह ने चुनावी मात दी है। बांकीपुर उप चुनाव के बाद पटना में इस दूसरी हार से भाजपा को बड़ा झटका लगा है। दूसरी तरफ, प्रशांत किशोर की 'जन सुराज' पार्टी ने इस चुनाव में अपना खाता खोल लिया है। जन सुराज के उम्मीदवार डॉ. सुरेश राय ने दरभंगा शिक्षक सीट जीतकर अपनी पार्टी की चुनावी उपस्थिति दर्ज कराई।

भाजपा के बागी की निर्दलीय रूप में जीत सारण शिक्षक सीट पर भाजपा से निष्कासित बागी उम्मीदवार राहुल राज ने निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत हासिल की है। वहीं तिरहुत शिक्षक सीट पर भाजपा के नरेंद्र प्रसाद सिंह विजयी रहे। स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों (पटना, दरभंगा, तिरहुत और कोसी) में मतगणना अभी जारी है।

महाराष्ट्र की 5 सीटों (3 स्नातक और 2 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र) के लिए मतगणना जारी है। ताजा उपलब्ध रुझानों के अनुसार सत्ताधारी गठबंधन महायुति (NDA) 3 सीटों पर आगे चल रहा है। इनमें पुणे शिक्षक सीट पर कौस्तुभ गावड़े (भाजपा), नागपुर स्नातक सीट पर सुधाकर कोहले (भाजपा) और अमरावती शिक्षक सीट पर किरण सरनायक (शिवसेना) आगे चल रहे हैं। महाविकास अघाड़ी (MVA) एक सीट पर जीत गया है और एक पर आगे चल रहा है। इनमें पुणे स्नातक सीट पर हर्षदा देशमुख-जाधव (एनसीपी-शरदचंद्र पवार) ने जीत दर्ज की है, जबकि औरंगाबाद स्नातक सीट पर प्रतापसिंह पाटिल (एनसीपी-शरदचंद्र पवार) बढ़त बनाए हुए हैं।