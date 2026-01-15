UP मंत्री का बयान- सलमान नहीं, शाहरुख खान देशद्रोही; ट्रंप ने रजा पहलवी पर क्या कहा? टॉप-5

संक्षेप: Top News Today: ईरान में जारी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व शाही वंशज रजा पहलवी की नेतृत्व क्षमता पर संदेह जताया है। दूसरी ओर सिंगापुर की सियासत से बड़ी खबर सामने आई है।

ईरान में जारी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व शाही वंशज रजा पहलवी की नेतृत्व क्षमता पर संदेह जताया है। दूसरी ओर सिंगापुर की सियासत से बड़ी खबर सामने आई है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने पंजाब मूल के प्रीतम सिंह को नेता प्रतिपक्ष के पद से हटा दिया है। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने आई-पैक छापेमारी मामले में ED अधिकारियों के खिलाफ दर्ज FIR पर रोक लगा दी है। वहीं, उत्तर प्रदेश के मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने पहले सलमान खान को देशद्रोही बताया था, लेकिन सफाई में पलटते हुए कहा कि गलती से नाम ले लिया, असल में शाहरुख खान देशद्रोही हैं। पढ़ें आज की बड़ी खबरें....

रजा पहलवी की क्षमता पर ट्रंप को संदेह ईरान में फिलहाल खामेनेई सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिका में रहने वाले क्राउन प्रिंस रजा पहलवी लगातार प्रदर्शनकारियों को सड़कों पर डटे रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वे खामेनेई सरकार के गिरने के बाद ईरान के भविष्य पर भी अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि क्या वे ईरान में शाह की वापसी का समर्थन करेंगे, तो ट्रंप ने कहा कि पहलवी उन्हें अच्छे लगते हैं, लेकिन उन्हें इस बात पर संदेह है कि क्या ईरान के लोग पुराने शाह को समर्थन देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पहलवी भविष्य में ईरान की सत्ता संभाल पाएंगे या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। पढ़ें पूरी खबर...

सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को बड़ा झटका कोलकाता में I-PAC के दफ्तर पर ED की छापेमारी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जो ED बनाम ममता बनर्जी की लड़ाई बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता पुलिस और ममता बनर्जी को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने I-PAC कार्यालय और उसके निदेशक प्रतीक जैन के परिसरों पर छापेमारी के दौरान ED अधिकारियों के खिलाफ दर्ज FIR पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। पढ़ें पूरी खबर...

सलमान नहीं, शाहरुख हैं देशद्रोही, उत्तर प्रदेश के मंत्री उत्तर प्रदेश के दर्जा प्राप्त मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने गुरुवार को बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने सलमान को देशद्रोही करार दिया, कहा कि उन्हें पाकिस्तान से ज्यादा प्यार है और अगर ऐसा है तो पाकिस्तान चले जाएं। मंत्री ने यहां तक कहा कि सलमान को फांसी होनी चाहिए और लोगों से अपील की कि उनकी फिल्में न देखें। बयान वायरल होने के बाद विवाद बढ़ा, तो बाद में मंत्री ने बयान पलटते हुए कहा कि वे अभिनेता शाहरुख खान के बारे में बोल रहे थे। गलती से सलमान का नाम ले लिया। सलमान अच्छे अभिनेता हैं। पढ़ें पूरी खबर...

बिहार में 3 फरवरी को पेश होगा नीतीश सरकार का बजट बिहार विधानसभा और विधान परिषद के बजट सत्र 2026 का पूरा कार्यक्रम जारी हो गया है। सत्र 2 फरवरी से शुरू होगा और 27 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान नीतीश कुमार सरकार आगामी वित्तीय वर्ष का बजट सदन में पेश करेगी। वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव 3 फरवरी को विधानसभा में बजट भाषण पढ़ेंगे। राज्य में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नई सरकार का यह पहला पूर्ण बजट होगा। पढ़ें पूरी खबर...