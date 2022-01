एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सपा और भाजपा पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि अखिलेश यादव और भाजपा के पास एक वॉशिंग मशीन है, जो किसी व्यक्ति को सभी आपराधिक आरोपों से छुटकारा दिलाती है और लोकप्रिय मंत्री बनाती है। देश उनके अवसरवादी पाखंड को देख रहा है।

Uttar Pradesh | Akhilesh Yadav (SP chief) & BJP has a washing machine that gets rid of all criminal charges & makes a person a popular minister. The country's watching their opportunistic hypocrisy: AIMIM chief Asaduddin Owaisi, over polarisation claims on AIMIM in UP pic.twitter.com/yXfHEqzojr