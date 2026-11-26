कॉकरोच जनता पार्टी लंबे समय के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सड़कों पर उतरी है। पार्टी ने गुरुवार को नागपुर में संविधान रैली का ऐलान किया है। इस दौरान उन्होंने चुनाव में वोटिंग को लेकर भी Gen Z से एक अपील की है।

अभिजीत दीपके ने पहले ही साफ कर दिया है कि सीजेपी किसी दल को समर्थन नहीं दे रही है। (ANI Photo)

महाराष्ट्र के नागपुर में अभिजीत दीपके की कॉकरोच जनता पार्टी ने संविधान रैली का ऐलान किया है। इसी बीच उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़े सवाल पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि Gen Z को उसी पार्टी को वोट देना चाहिए, जो अच्छी शिक्षा और रोजगार की बात करे। खास बात है कि वह पहले ही साफ कर चुके हैं कि सीजेपी यूपी चुनाव में नहीं उतरने वाली है।

खास बात है कि अभिजीत दीपके पहले कह चुके हैं कि उनकी पार्टी यूपी में चुनाव नहीं लड़ेगी। साथ ही कह दिया है कि किसी भी दल को समर्थन नहीं दिया जाएगा। इससे पहले सीजेपी के अन्य नेता भी राजनीति में उतरने की अटकलों को खारिज कर चुके हैं और कहा था कि सिर्फ प्रेशर ग्रुप के तौर पर फिलहाल काम करना चाहते हैं।

अभिजीत दीपके कैसी सरकार चाहते हैं

दीपके ने बताया है कि युवाओं को बेहतर शिक्षा रोजगार वालों को वोट देना चाहिए। उन्होंने कहा, 'Gen Z को बस उसे ही समर्थन देना चाहिए, जो उन्हें अच्छी शिक्षा देगा, रोजगार देगा, अच्छा पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर देगा, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देगा। अब ये बाकी पार्टियों पर निर्भर करता है कि वो ये चीजे Gen Z को मुहैया कराना चाहती हैं या नहीं।'

किसे वोट देने की अपील सवाल किया कि आप केंद्र में भाजपा के खिलाफ बात कर रहे हैं। इसपर उन्होंने कहा, 'अब मैं अच्छी शिक्षा की बात कर रहा हूं। अच्छी हेल्थ केयर की बात कर रहा हूं, अच्छे रोजगार की बात कर रहा हूं, मैं अच्छे पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि भाजपा इन मुद्दों पर काम नहीं करना चाहती है। ऐसा तो मैंने नहीं कहा। मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि जो अच्छी शिक्षा पर काम करेगा, जो रोजगार पर काम करेगा, जो पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर पर काम करेगा, जो हेल्थ केयर पर काम करेगा। उसी को Gen Z वोट दे।'

मंगलवार को उन्होंने कहा था, 'उन्होंने छत्रपति संभाजीनगर में संवाददाताओं से कहा, 'हम चुनाव में नहीं उतरेंगे। लेकिन चुनाव युवाओं के मुद्दों पर होने चाहिए। हम कब तक जाति और धर्म के नाम पर चुनाव लड़ते रहेंगे? दुनिया आज एआई और रिन्यूएबल एनर्जी पर चर्चा कर रही है।' उन्होंने कहा, 'हम इस बारे में बात नहीं करेंगे कि सरकार किसे बनानी चाहिए और किसे नहीं। हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति रोजगार और शिक्षा पर केंद्रित हो।'

नागपुर में संविधान रैली दीपके ने गुरुवार को नागपुर में लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ रैली के आयोजन की तैयारी की है। उन्होंने कहा, 'देशभर में लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। इसकी शुरुआत चुनावों के दौरान विधायकों की खरीद-फरोख्त से हुई और फिर हर राज्य में वोटों की चोरी होने लगी। कोल्हापुर में गोकुल डेरी चुनाव हारने के बाद अब वे दूध सहकारी संस्था में अपने लोगों को बैठाने की कोशिश कर रहे हैं और चुनावों को हाईजैक कर उनमें धांधली कर रहे हैं।'

उन्होंने कहा, 'एक छोटी दूध सहकारी संस्था के चुनाव में चोरी करने पर उन्हें शर्म आनी चाहिए। क्या देश में अब लोकतंत्र बचा है या नहीं?' उन्होंने आरोप लगाया, 'निर्वाचन आयोग यानी ज्ञानेश कुमार को जीतने वाले उम्मीदवारों और उनकी जीत के अंतर की सूची का केवल एक व्हाट्सऐप संदेश मिलता है और वह कठपुतली की तरह संवाददाता सम्मेलन में उसकी घोषणा कर देते हैं।'