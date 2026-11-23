इससे पहले अलग अलग दलों के बीच जारी चर्चा के दौरान विपक्ष के चुनाव प्रचार में 'कॉकरोच जनता पार्टी' के विरोध प्रदर्शनों के प्रमुख चेहरों को शामिल करने की संभावना पर भी विचार किया गया है। ये चेहरे कौन से हैं?

उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन को अंतिम रूप देने में जुट गई हैं। सोमवार को दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे पर पहले दौर की बातचीत हो सकती है। इस बीच, कांग्रेस ने उम्मीद जताई है कि जल्द दोनों पार्टियां सम्मानजनक समझौते पर पहुंच जाएंगी। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी नेताओं के बीच सीट बंटवारे पर चर्चा पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी के घर पर हो सकती है। प्रमोद तिवारी राज्यसभा सांसद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा के पिता हैं। हालांकि, सपा ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है।

इधर लोकसभा सांसद और यूपी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद ने कहा कि दोनों पार्टियां बेहतर तालमेल के साथ चुनाव में उतरेंगी। पूरी कोशिश होगी कि दोनों पार्टियां जल्द सीट का बंटवारा कर चुनाव प्रचार शुरू करें, ताकि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बन सके।

सीट संख्या से अधिक जीत महत्वपूर्ण कांग्रेस रणनीतिकार मानते हैं कि सीट की संख्या से ज्यादा जीत अहम है, पर दोनों पार्टियों के बीच समझौता सम्मानजनक होना चाहिए। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि यह चुनाव में कांग्रेस के मुकाबले समाजवादी पार्टी के लिए ज्यादा अहम है। ऐसे में उम्मीद है कि सपा बड़ा दिल दिखाएगी। बता दें कि 2017 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था। उस वक्त कांग्रेस के हिस्से में 105 सीटें आईं थीं। पार्टी की दलील है कि इन सालों में सियासी तौर पर उसकी स्थिति मजबूत हुई है, इसलिए 2027 के चुनाव में दस साल पहले के मुकाबले अधिक सीट मिलनी चाहिए।

बैठक में हिस्सा लेंगे कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस और सपा की बीच सीट बंटवारे में बातचीत में कांग्रेस की तरफ से प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा और इमरान मसूद हिस्सा ले सकते हैं। वहीं इस बातचीत के लिए सपा ने चार सदस्यीय समिति का गठन किया है। रविवार को समाजवादी पार्टी ने इस समिति के सदस्यों की घोषणा की। पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी कर बताया कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस समिति का गठन किया है। बयान के अनुसार, समिति में पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव राम गोपाल यादव, प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल, सांसद राजीव राय और सांसद इकरा हसन को शामिल किया गया है।

कॉकरोच बनेंगे गठबंधन का चेहरा? इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने 2027 विधानसभा चुनावों के लिए सीट बंटवारे की संभावनाएं तलाशने की कवायद शुरू कर दी है। उन्होंने पिछले 3 दिनों में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य के साथ अलग-अलग बैठकें कीं। सूत्रों ने बताया कि इस चर्चा के दौरान विपक्ष के चुनाव प्रचार में कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शनों के प्रमुख चेहरों को शामिल करने की संभावना पर भी विचार किया गया।