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यूपी भाजपा में युवाओं पर भी फोकस, नीरज-पूजा पाल बने उपाध्यक्ष; एक टीवी एंकर को बनाया मंत्री

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने कमर कस ली है। गुरुवार को उसने संगठन को मजबूत करने के लिए यूपी में अपनी नई टीम का ऐलान किया। इसमें युवाओं पर भी फोकस किया गया है, जबकि एक टीवी एंकर को संगठन में मंत्री बनाया गया।

यूपी भाजपा में युवाओं पर भी फोकस, नीरज-पूजा पाल बने उपाध्यक्ष; एक टीवी एंकर को बनाया मंत्री

UP BJP List: यूपी भाजपा ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए गुरुवार को नई टीम का ऐलान कर दिया है। सभी छह क्षेत्रीय अध्यक्षों को हटाकर नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। यूपी भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी की ओर से जारी हुई लिस्ट में प्रदेश यूनिट में 19 उपाध्यक्ष और 8 महासचिव बनाए गए हैं। इस लिस्ट में युवाओं की भी काफी भागीदारी रही है। वहीं, एक नेशनल टीवी के एंकर और पॉलिटिकल बीट के रिपोर्टर को भी जगह दी गई है। उन्हें यूपी भाजपा ने मंत्री (सचिव) बनाया है।

प्रदेश भाजपा ने चुनाव के मद्देनजर युवाओं से लेकर विभिन्न जातियों के नेताओं को लिस्ट में जगह दी है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे और युवा चेहरा नीरज सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके जरिए उनकी प्रदेश संगठन में जोरदार एंट्री हुई है। वहीं, समाजवादी पार्टी से भाजपा में आईं पूजा पाल को भी यही जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा, अंकुर शर्मा और टीवी पत्रकार यतेंद्र शर्मा को भी यूपी भाजपा में मंत्री बनाया गया। ये सभी युवा चेहरे हैं और भविष्य की राजनीति को देखते हुए पार्टी ने इन्हें संगठनात्मक जिम्मेदारी सौंपी है। यतेंद्र शर्मा न्यूज 18 के पॉलिटिकल एडिटर हैं और कई बार चैनल पर एंकरिंग भी करते हैं। उन्हें भारतीय जनता पार्टी को करीब से कवर करने का लंबा अनुभव रहा है। कई बार अहम जानकारियां वह दर्शकों व पाठकों तक पहुंचाते रहे हैं। इसके अलावा, युवा मोर्चा की कमान रोहित मिश्रा को दी गई है।

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19 उपाध्यक्ष बनाए गए

यूपी भाजपा ने 19 उपाध्यक्ष बनाए हैं, जिसमें सुरेश राणा, सत्यपाल सैनी, ब्रज बहादुर, धर्मेंद्र सिंह, मोहित बेनीवाल जैसे नाम शामिल हैं। देवेश कोरी, प्रियंका रावत, रमेश सिंह, दुर्विजय शाक्य, अर्चना मिश्रा, शंकर गिरी, कामेश्वर सिंह आदि को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा, आठ महामंत्री होंगे। इनके नाम राम प्रताप सिंह चौहान, गीता शाक्य, अभिताज मिश्रा, उपेंद्र रावत, संजय राय, शंकर लोधी, दिलीप पटेल, राजेश चौधरी हैं। वहीं, 19 नेता यूपी भाजपा में मंत्री के पद पर होंगे।

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सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष बदले गए

यूपी भाजपा ने सभी छह क्षेत्रीय अध्यक्षों को बदल दिया है। पश्चिम के नवाब सिंह नागर, ब्रज के पूरन लाल लोधी, कानपुर क्षेत्र के राम किशोर साहू, अवध के अवधेश द्विवेदी, काशी में अशोक चौरसिया, गोरखपुर में विनोद राय को नए क्षेत्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, दिनेश प्रताप सिंह को मुख्य प्रवक्ता, मनीष दीक्षित को मीडिया संयोजक बनाया गया है।

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Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

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मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

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