एनकाउंटर से दहला UP-बिहार, उत्तराखंड में भी दनादन फायरिंग; आज कई अपराधी ढेर
देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के पौंधा इलाके में कार सवार तीन बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारकर मोबाइल और दो लाख रुपये से भरा बैग लूट लिया। रात करीब साढ़े दस बजे सड़क पर हुई घटना में प्रॉपर्टी डीलर घायल हो गए।
बुधवार आधी रात से लेकर गुरुवार सुबह तक बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई की है। कई दुर्दांत अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। एनकाउंटर की शुरुआत बुधवार देर रात उत्तर प्रदेश से होती है। बुलंदशहर में यूपी पुलिस ने एक ट्रिपल मर्डर केस के मुख्य आरोपी और 50 हजार का इनामी बदमाश जीतू सैनी को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। इसके बाद आज सुबह-सुबह बिहार और उत्तराखंड से भी एनकाउंटर की खबर सामने आई।
यूपी पुलिस के एनकाउंटर में दुर्दांत अपराधी ढेर
बुलंदशहर के कोतवाली खुर्जा नगर क्षेत्र के सुभाष रोड स्थित आरजेएस फिटनेस जिम में हुए ट्रिपल मर्डर का मुख्य आरोपी जीतू सैनी पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया। दूसरा आरोपी मौके से फरार हो गया। मुख्य आरोपी की तरफ से की गई फायरिंग में स्वाट टीम प्रभारी और एक हेड कांस्टेबल घायल हो गए। जबकि खुर्जा कोतवाल रामपाल सिंह और पुलिसकर्मी कपिल कुमार की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी है।
सीओ खुर्जा शोभित कुमार ने बताया कि विगत 25 अप्रैल की रात थाना खुर्जा नगर क्षेत्रान्तर्गत सुभाष रोड रोड स्थित आरजेएस फिटनेस जिम पर पूर्व सभासद संजय सैनी के भाई मनीष, अमनदीप और भतीजा आकाश सैनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक अमनदीप के पिता की तहरीर के आधार पर दस लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ। अब इस मामले में 11 नामजद आरोपी हैं। जिनमें से पांच आरोपी पूर्व में गिरफ्तार हो चुके हैं। उनमें से तीन आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान गोली भी लगी।
बिहार में एमएलसी के भांजे की हत्या
बिहार में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता व पूर्व विधान परिषद सदस्य मनोज सिंह के भांजे हर्ष सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस के साथ गुरुवार की अहले सुबह करीब 3 बजे मुठभेड़ में गोली लगी। जख्मी अपराधी हुसैनगंज थाना क्षेत्र के हथौड़ा का छोटू कुमार यादव बताया गया है।
एसपी पूरन कुमार झा का कहना है कि घटनास्थल के आसपास से मिले सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधी की पहचान कर गिरफ्तारी की गई लेकिन वह गिरफ्तारी के दौरान पुलिस पर गोली चला दिया, जिसपर जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से घायल हो गया। आपको बता दें कि बुधवार की शाम में गाड़ी सटने के विवाद में पूर्व एमएलसी के भांजा व बहनोई को गोली मार दी गई थी, जिसमें भांजे की मौत हो गई।
उत्तरखांड में भी गोलियों की तड़तड़ाहट
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के पौंधा इलाके में कार सवार तीन बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारकर मोबाइल और दो लाख रुपये से भरा बैग लूट लिया। रात करीब साढ़े दस बजे सड़क पर हुई घटना में प्रॉपर्टी डीलर घायल हो गए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पौंधा में ही बदमाशों को घेर लिया। पुलिस से मुठभेड़ में एक बदमाश मारा गया। प्रेमनगर इंस्पेक्टर नरेश राठौर के हाथ में भी दो गोली लगी हैं। वहीं, दो बदमाश फरार होने में कामयाब रहे।
प्रॉपर्टी डीलर से लूट और गोली मारने की घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तत्काल प्रभाव से पूरे इलाके में सघन नाकेबंदी की। बदमाशों की कार को पुलिस टीम ने रास्ते में ही घेर लिया। खुद को चारों तरफ से घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को कई गोली लगीं और वह वहीं गिर पड़ा।
मुठभेड़ में प्रेमनगर कोतवाली के इंस्पेक्टर नरेश राठौर भी हाथ में दो गोली लगने से घायल हो गए। एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने बताया कि अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने बदमाश को मृत घोषित कर दिया। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर दो बदमाश फरार हो गए। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें आसपास के इलाकों में कॉम्बिंग अभियान चला रही हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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