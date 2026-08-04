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जो विरासत से नहीं मिला, थलपति विजय ने दे दिया? सियासत में चमक गए उदयनिधि

By Deepak Mishra
लाइव हिन्दुस्तान, चेन्नई
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विजय सरकार के ऐक्शन से उदयनिधि स्टालिन को सियासत में वह हासिल हो गया, जो वह शानदार विरासत के बावजूद कभी नहीं हासिल कर सके थे। पढ़िए क्या है यह दिलचस्प कहानी…

Udhayanidhi Stalin vs Vijay
विजय का विरोध करके चमक गया उदयनिधि का चेहरा?

सियासत में आमतौर पर अपने कांपटीटर को मौका नहीं दिया जाता है। लेकिन लगता है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय से यह गलती हो गई है। मंगलवार को विजय सरकार के ऐक्शन से उदयनिधि स्टालिन को सियासत में वह हासिल हो गया, जो वह शानदार विरासत के बावजूद कभी नहीं हासिल कर सके थे। एमके स्टालिन के बेटे ने अभी तक विधायक, मंत्री और डिप्टी सीएम का पद तो हासिल किया था। लेकिन मंगलवार को उनका कद इन सबसे बढ़कर नेता प्रतिपक्ष के अहम चेहरे के तौर पर उभरता नजर आया। गौरतलब है कि कावेरी विवाद में सीएम विजय पर उदयनिधि की टिप्पणी के बाद पुलिस उन्हें घर से गिरफ्तार करके लेकर गई। इसके बाद उदयनिधि का कद बढ़ता नजर आ रहा है।

उत्तराधिकारी का होगा उदय?

बरसों तक उदयनिधि की इस बात के लिए आलोचना होती रही है कि उनकी सियासी जिंदगी को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया गया है। लेकिन लगता है कि अब इस आलोचना के खत्म होने का वक्त आ चुका है। विधानसभा सत्र जब शुरू होगा तो उदयनिधि के सामने कुछ बेहतर मौके इंतजार कर रहे होंगे। इस बार हुई गिरफ्तारी पूर्व डिप्टी सीएम नहीं है, बल्कि नेता प्रतिपक्ष की है। शायद यहां से उदयनिधि का सही मायनों में बतौर उत्तराधिकारी उदय हो जाए।

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काफी पुरानी है जान-पहचान

यह भी दिलचस्प है कि उदयनिधि और विजय की जान-पहचान काफी पुरानी है। विजय लोयोला कॉलेज में पढ़ाई के दिनों में विजय के सीनियर थे। बाद में भी यह रिश्ता बरकरार रहा। विजय ने तमिल सिनेमा में सुपरस्टार का दर्जा हासिल किया। वहीं, उदयनिधि ने भी सिनेमा का रास्ता पकड़ा। लेकिन यह विजय जितना शानदार नहीं हो सका। विजय ने जहां 70 फिल्मों में काम किया और एक जबर्दस्त फैन बेस तैयार किया। वहीं, उदयनिधि के खाते में बमुश्किल 20 फिल्में हैं, जिसमें ऐक्टिंग और प्रोडक्शन शामिल है। इन फिल्मों में भी उदयनिधि किसी जन हीरो के तौर पर नहीं, बल्कि एक शहरी आम आदमी जैसे नजर आए हैं।

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विजय को हमेशा दिया सम्मान

उदयनिधि को जानने वाले बताते हैं कि उन्होंने विजय को हमेशा सीनियर वाला सम्मान दिया। चाहे वो कॉलेज के दिनों की बात रही हो या फिर सिनेमा में। विजय की सियासत में एंट्री के बाद भले ही उनकी कुर्सियां अलग-अलग खेमे में लगी हों, लेकिन सम्मान बरकरार रहा। यह भी दिलचस्प है कि दोनों के जानने वालों में विजय का पलड़ा बतौर सुपरस्टार हमेशा भारी रहा। लेकिन अब कहानी में बदलाव आ चुका है। मंगलवार को हुए घटनाक्रम के बाद लोगों का पलड़ा उदयनिधि की तरफ झुकने लगा है। अब यह देखने वाली बात होगी कि यह कितने लंबे समय तक टिका रहता है। तमिलनाडु में विधानसभा सत्र शुरू होने से ठीक एक दिन पहले हुई यह गिरफ्तारी कहानी बदलती नजर आ रही है।

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कैसे हुई विवाद की शुरुआत

यह सारा विवाद, उदयनिधि के भाषण के दौरान कहे गए एक शब्द से शुरू हुआ। कावेरी जल विवाद पर वह जनता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सरकार की आलोचना करते हुए कहाकि तमिलनाडु के पानी के अधिकार की रक्षा नहीं हो रही है। इसी बीच वहां मौजूद जनसमूह से आवाज आई। इसमें विजय के साथ जोड़कर देखी जाने वाली अभिनेत्री का नाम था। इस पर उदयनिधि मुस्कुराए। आरोप है कि उन्होंने एक सेक्सुअल टिप्पणी भी की। हालांकि तुरंत ही उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया, लेकिन तब तक मामला हाथ से जा चुका था। अचानक पूरी कहानी कावेरी विवाद से हटकर महिला सम्मान की तरफ घूम चुका है।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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