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रनवे टच कर फिर आसमान में चक्कर लगाता रहा प्लेन, बाल-बाल बचे CM; तेज आंधी-भारी बारिश के बीच बमुश्किल लैंडिंग

By Pramod Praveen
हिन्दुस्तान टाइम्स
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हवा में चक्कर लगाने के बाद, विमान ने दूसरी कोशिश में सफलतापूर्वक और सुरक्षित लैंडिंग की। एयरलाइन अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया गया।

Telangana Chief Minister Revanth Reddy
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी

नेहा एल एम त्रिपाठी, हैदराबाद

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को दिल्ली से हैदराबाद ले जा रहे इंडिगो की एक फ़्लाइट की बमुश्किल लैंडिंग हो सकी और वो सकुशल बच गए। दरअसल, जब उनका विमान हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शाम में लैंड करने लगा तो तेज आंधी और बारिश की वजह से उसे विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इसकी वजह से रनवे पर आने के बाद पायलट ने फिर से विमान को हवा में उड़ा लिया। हालांकि, इसके कुछ देर बाद पायलट ने बड़ी सूझ-बूझ के साथ विमान की दोबारा सेफ लैंडिंग कराई। मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने यह जानकारी दी है।

एयरलाइन के अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, "हैदराबाद में भारी बारिश के कारण 'अनस्टेबल अप्रोच' होने पर क्रू ने 'गो-अराउंड' (लैंडिंग की कोशिश रोककर दोबारा चक्कर लगाने) का फ़ैसला किया। हालांकि, फ़्लाइट (6E-717) दूसरी कोशिश में सुरक्षित उतर गई। इस दौरान सभी प्रोटोकॉल का पालन किया गया।" 'बता दें कि गो-अराउंड' सुरक्षा का एक सामान्य तरीका है, जिसमें किसी वजह से लैंडिंग की कोशिश को रोक दिया जाता है।

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30 मिनट की देरी से हुई लैंडिंग

फ़्लाइट ट्रैकिंग सर्विस के अनुसार, इंडिगो की फ़्लाइट 6E-717 ने 29 जुलाई को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शाम 6:15 बजे उड़ान भरी थी, जिसमें लगभग 20 मिनट की देरी हुई। यह हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रात 9 बजे से ठीक पहले उतरी, जो तय समय से 30 मिनट से ज़्यादा की देरी थी। अधिकारियों के अनुसार, मुख्यमंत्री और विमान में सवार सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं। इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक और जानकारी और आधिकारिक बयानों का इंतज़ार था।

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इस हफ़्ते की शुरुआत में भी हुई थी ऐसी घटना

यह घटना दुबई से मुंबई जा रही इंडिगो की एक फ़्लाइट की राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग के दो दिन बाद हुई है। एयरलाइन ने एक बयान में कहा कि विमान में तकनीकी खराबी के कारण सोमवार को यह इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। न्यूज़ एजेंसी ANI ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि विमान के कार्गो होल्ड में धुआं दिखने की बात सामने आने के बाद विमान का रास्ता बदल दिया गया था। राजकोट एयरपोर्ट के डायरेक्टर दिगंत बोरा ने भी घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि विमान सुरक्षित उतर गया था।

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एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर केपी तारेतिया ने PTI को बताया: "पायलट को विमान के अंदर धुआं होने का शक हुआ और एहतियात के तौर पर उन्होंने राजकोट एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की। विमान सुरक्षित उतर गया।" उन्होंने कहा कि एयरलाइन की टेक्निकल टीम एयरपोर्ट पहुंची और विमान की जांच की, साथ ही बताया कि विमान में आग नहीं लगी थी।

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Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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