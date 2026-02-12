दिल्ली धमाके को लेकर UNSC की रिपोर्ट में भारत की चिंता बढ़ाने वाले खुलासे, क्या चेतावनी?

संक्षेप: दस्तावेज के अनुसार क्षेत्र में प्रतिबंधित जिहादी संगठन खत्म होने के बजाय अपने तरीके बदल रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये संगठन केवल बड़े और सुर्खियां बटोरने वाले हमलों पर ध्यान देने के बजाय लंबे समय तक टिके रहने की रणनीति अपना रहे हैं।

देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास बीते साल नवंबर में हुए भीषण धमाके को लेकर हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इस निगरानी रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण एशिया में प्रतिबंधित जिहादी संगठन अब भी सक्रिय हैं। रिपोर्ट में जैश ए मोहम्मद का भी जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि कई सालों से प्रतिबंध, आर्थिक रोक और अंतरराष्ट्रीय दबाव के बावजूद कुछ संगठन पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं।

4 फरवरी को सुरक्षा परिषद को सौंपी गई 37वीं रिपोर्ट में बताया गया है कि वैश्विक आतंकवाद रोधी एजेंसियां इन क्षेत्रीय संगठनों को अब भी सक्रिय खतरे के रूप में देख रही हैं। न्यूज 18 ने अपनी एक रिपोर्ट में दस्तावेज के हवाले से बताया है कि कम से कम एक सदस्य देश के आकलन के अनुसार जैश ए मोहम्मद अब भी सक्रिय है और बड़े हमलों की योजना बनाने में सक्षम है। इससे यह चिंता सामने आई है कि पहले की सख्त कार्रवाई के बाद भी संगठन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है।

रिपोर्ट में शामिल खुफिया जानकारी के मुताबिक जैश ए मोहम्मद बार बार खुले हमले करने के बजाय अब चुनिंदा लेकिन बड़े असर वाले हमलों की ओर बढ़ सकता है। साथ ही संगठन के पुनर्गठन और ढांचे को मजबूत करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। विश्लेषकों का कहना है कि इससे संकेत मिलता है कि संगठन अंतरराष्ट्रीय निगरानी के बीच अपनी मौजूदगी बनाए रखना चाहता है और उसकी क्षमता में कमी नहीं आई है।