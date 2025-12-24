Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsUnnao rape victim meeting with Congress MP Rahul Gandhi want to meet PM Modi too after Kuldeep Singh Sengar bail
राहुल गांधी से मिलने पहुंचीं उन्नाव रेप पीड़िता, कहा- प्रधानमंत्री से भी मिलना चाहती हूं

राहुल गांधी से मिलने पहुंचीं उन्नाव रेप पीड़िता, कहा- प्रधानमंत्री से भी मिलना चाहती हूं

संक्षेप:

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित की निंदा की थी। उन्होंने कहा था कि सेंगर को जमानत मिलना निराशाजनक एवं शर्मनाक है।

Dec 24, 2025 06:26 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित किए जाने के बाद दुष्कर्म पीड़िता ने 10 जनपथ पहुंचकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद विरोध प्रदर्शन के बीच पीड़िता अपनी मां के साथ 10 जनपथ पहुंची थीं। इस दौरान पीड़िता ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलना चाहती हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इससे पहले विरोध प्रदर्शन के दौरान सेंट्रल पैरामिलिट्री कर्मियों द्वारा पीड़िता की बुजुर्ग मां के साथ बदसलूकी की खबरें सामने आई थीं, जिसके बाद पीड़िता राहुल गांधी से मिलने पहुंचीं। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने कथित तौर पर पीड़िता और उसकी मां को मीडिया से बात करने से रोका था और बुजुर्ग मां को चलती बस से कूदने के लिए भी मजबूर किया।

बता दें कि पीड़िता और उनकी मां पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थीं। पीड़िता ने फैसले को अपने परिवार के लिए ‘काल’ करार देते हुए बुधवार को कहा कि वह इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित कर दी और दोषसिद्धि के खिलाफ दायर उसकी अपील पर अंतिम फैसला आने तक उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। इससे पहले, दिसंबर 2019 में एक अधीनस्थ अदालत ने 2017 में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म मामले में सेंगर को दोषी ठहराते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

पीड़िता ने उठाए सवाल

फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए पीड़िता ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि उसके परिवार के सदस्यों, वकीलों और गवाहों की सुरक्षा पहले ही हटा ली गई थी और अब सेंगर की सजा निलंबित किए जाने के फैसले ने उनके डर को और बढ़ा दिया है। पीड़िता ने कहा, “ऐसे मामलों में अगर आरोपी को जमानत मिल जाती है तो देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी? हमारे लिए यह फैसला काल (मौत) से कम नहीं है।” पीड़िता ने दुख जताते हुए कहा, “जिनके पास पैसा होता है, वे जीतते हैं और जिनके पास पैसा नहीं होता, वे हार जाते हैं।”

ये भी पढ़ें:हम मृत समाज बनते जा रहे, सेंगर को जमानत मिलना शर्मनाक; राहुल गांधी ने उठाए सवाल
ये भी पढ़ें:उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को जमानत, इंडिया गेट पर धरने पर बैठी पीड़िता

राहुल गांधी ने की निंदा

वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित किए जाने की कड़ी आलोचना की है। राहुल गांधी ने बुधवार को एक बयान में कहा है कि सेंगर को जमानत मिलना निराशाजनक और शर्मनाक है। इस दौरान राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि इस तरह की अमानवीय घटनाओं के साथ हम एक मृत समाज बनते जा रहे हैं।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
Rahul Gandhi
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।