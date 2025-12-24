राहुल गांधी से मिलने पहुंचीं उन्नाव रेप पीड़िता, कहा- प्रधानमंत्री से भी मिलना चाहती हूं

संक्षेप: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित की निंदा की थी। उन्होंने कहा था कि सेंगर को जमानत मिलना निराशाजनक एवं शर्मनाक है।

उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित किए जाने के बाद दुष्कर्म पीड़िता ने 10 जनपथ पहुंचकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद विरोध प्रदर्शन के बीच पीड़िता अपनी मां के साथ 10 जनपथ पहुंची थीं। इस दौरान पीड़िता ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलना चाहती हैं।

इससे पहले विरोध प्रदर्शन के दौरान सेंट्रल पैरामिलिट्री कर्मियों द्वारा पीड़िता की बुजुर्ग मां के साथ बदसलूकी की खबरें सामने आई थीं, जिसके बाद पीड़िता राहुल गांधी से मिलने पहुंचीं। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने कथित तौर पर पीड़िता और उसकी मां को मीडिया से बात करने से रोका था और बुजुर्ग मां को चलती बस से कूदने के लिए भी मजबूर किया।

बता दें कि पीड़िता और उनकी मां पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थीं। पीड़िता ने फैसले को अपने परिवार के लिए ‘काल’ करार देते हुए बुधवार को कहा कि वह इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित कर दी और दोषसिद्धि के खिलाफ दायर उसकी अपील पर अंतिम फैसला आने तक उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। इससे पहले, दिसंबर 2019 में एक अधीनस्थ अदालत ने 2017 में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म मामले में सेंगर को दोषी ठहराते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

पीड़िता ने उठाए सवाल फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए पीड़िता ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि उसके परिवार के सदस्यों, वकीलों और गवाहों की सुरक्षा पहले ही हटा ली गई थी और अब सेंगर की सजा निलंबित किए जाने के फैसले ने उनके डर को और बढ़ा दिया है। पीड़िता ने कहा, “ऐसे मामलों में अगर आरोपी को जमानत मिल जाती है तो देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी? हमारे लिए यह फैसला काल (मौत) से कम नहीं है।” पीड़िता ने दुख जताते हुए कहा, “जिनके पास पैसा होता है, वे जीतते हैं और जिनके पास पैसा नहीं होता, वे हार जाते हैं।”