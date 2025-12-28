Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsUnnao rape case Why did CBI which approached Supreme Court against Sengar bail mention Advani
उन्नाव रेप केस: सेंगर की जमानत के खिलाफ HC पहुंची CBI ने आडवाणी का क्यों किया जिक्र?

उन्नाव रेप केस: सेंगर की जमानत के खिलाफ HC पहुंची CBI ने आडवाणी का क्यों किया जिक्र?

संक्षेप:

जांच एजेंसी ने कहा कि आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषी को केवल इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती कि वह लंबे समय से जेल में है या उसकी अपील पर सुनवाई में देरी हो रही है।

Dec 28, 2025 06:33 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली।
पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दी गई जमानत के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया था कि अपराध के समय विधायक रहे सेंगर को पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत लोक सेवक नहीं माना जा सकता। CBI की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ 29 दिसंबर को सुनवाई करेगी।

दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सेंगर का मामला पॉक्सो एक्ट की धारा 5(c) के दायरे में नहीं आता। यह धारा यौन हमले से संबंधित है, जो तब लागू होती है जब अपराध किसी पुलिस अधिकारी, सशस्त्र बल के सदस्य, लोक सेवक या शिक्षण संस्थान के कर्मचारी द्वारा किया गया हो। हाई कोर्ट के अनुसार, एक विधायक इस परिभाषा में फिट नहीं बैठता जिसके आधार पर सेंगर को राहत दी गई थी।

CBI ने अपनी दलील में कहा है कि हाई कोर्ट ने उस सार्वजनिक विश्वास और अधिकार की अनदेखी की है, जो एक विधायक को संवैधानिक पद पर होने के नाते मिलता है। एजेंसी का तर्क है कि यदि सांसदों और विधायकों पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम (PC Act) के तहत लोक सेवक मानकर मुकदमा चलाया जा सकता है, तो उन्हें पॉक्सो एक्ट के तहत भी लोक सेवक ही माना जाना चाहिए।

सुनवाई के दौरान आडवाणी का भी जिक्र

CBI ने सुप्रीम कोर्ट के 'एलके आडवाणी बनाम सीबीआई' मामले के फैसले को आधार बनाया है। उस मामले में अदालत ने व्यवस्था दी थी कि सार्वजनिक पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वह सांसद हो या विधायक, 'लोक सेवक' की श्रेणी में आता है। CBI के अनुसार, विधायक का पद समाज और राज्य के प्रति एक बड़ी जिम्मेदारी का होता है।

पॉक्सो एक्ट की धारा 5(c) का उद्देश्य उन शक्तिशाली लोगों को दंडित करना है जो अपने पद या रसूख का इस्तेमाल बच्चों के शोषण के लिए करते हैं। भ्रष्टाचार के अपराधों की तुलना में पॉक्सो के तहत अपराध अधिक गंभीर हैं, इसलिए इसमें कानून की व्याख्या और अधिक सख्त होनी चाहिए।

CBI ने हाई कोर्ट द्वारा सेंगर की सजा निलंबित करने और जमानत देने के फैसले पर भी सवाल उठाए हैं। जांच एजेंसी ने कहा कि आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषी को केवल इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती कि वह लंबे समय से जेल में है या उसकी अपील पर सुनवाई में देरी हो रही है।

जांच एजेंसी ने जोर देकर कहा कि अदालतों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक हित के बीच संतुलन बनाना चाहिए, खासकर जब अपराध इतना जघन्य हो। CBI का मानना है कि हाई कोर्ट ने कानून की रचनात्मक व्याख्या करने में चूक की है, जो पॉक्सो एक्ट के मूल उद्देश्य की रक्षा करती है।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha
कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रैजुएट हिमांशु शेखर झा करीब 9 वर्षों से बतौर डिजिटल मीडिया पत्रकार अपनी सेवा दे रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय राजनीति पर अच्छी पकड़ है। दिसंबर 2019 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। इससे पहले दैनिक भास्कर, न्यूज-18 और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में भी काम कर चुके हैं। हिमांशु बिहार के दरभंगा जिला के निवासी हैं। और पढ़ें
Unnao
