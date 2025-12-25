Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsUnnao rape case survivor says would have committed suicide in front of the judge
जज के सामने खुदकुशी की इच्छा…, मेरा दर्द नहीं समझा; उन्नाव रेप पीड़िता का छलका दर्द

जज के सामने खुदकुशी की इच्छा…, मेरा दर्द नहीं समझा; उन्नाव रेप पीड़िता का छलका दर्द

संक्षेप:

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित कर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। 2019 में एक निचली अदालत ने सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

Dec 25, 2025 12:04 am ISTJagriti Kumari भाषा
share Share
Follow Us on

Unnao Rape Case: उन्नाव बलात्कार के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की जेल की सजा निलंबित किए जाने के बाद दुष्कर्म पीड़िता ने अपना दर्द साझा किया है। पीड़िता ने बुधवार को कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सेंगर की जमानत के फैसले के बाद उनके मन में आत्महत्या का विचार आया, लेकिन बच्चों के बारे में सोचकर खुद को ऐसा करने से रोक लिया। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सेंगर जेल से रिहा होता है, तो वह अपनी सुरक्षा की खातिर जेल में जाने के लिए तैयार है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बलात्कार पीड़िता ने पीटीआई से कहा, "यह बहुत दर्दनाक था। अगर मेरी शादी नहीं हुई होती और मेरे बच्चे नहीं होते, तो मैं न्यायाधीश के सामने ही आत्महत्या कर लेती। न्यायाधीश ने पीड़िता के दर्द को नहीं समझा और फैसला सुना दिया।" पीड़िता ने कहा कि वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलना चाहती है ताकि इस फैसले के कारण हो रहे अपनी तकलीफ को उन्हें बता सके।

मुझे ही जेल में डाल दो…

पीड़िता ने कहा, "अगर दोषी को जेल से रिहा किया जा रहा है, तो हमें जेल भेज दिया जाना चाहिए। अगर दोषी बाहर आता है, तो मैं उसकी तरफ से सज़ा पूरा करूंगी। कम से कम उस मामले में हम सुरक्षित तो रहेंगे। हम बेरोजगार रहेंगे लेकिन कम से कम हमें खाना तो मिलेगा।"

मां को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद

इस दौरान बलात्कार पीड़िता की मां ने कहा कि उनके वकील उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने कहा, "हमें उच्चतम न्यायालय पर भरोसा है और हमें उम्मीद है कि वह हमें इंसाफ देगा।" वहीं बलात्कार पीड़िता की बहन ने कहा कि उनके चाचा को अब भी धमकियां मिल रही हैं।

ये भी पढ़ें:उन्नाव रेप केस: दिल्ली HC के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी CBI
ये भी पढ़ें:‘मृत समाज’ बनते जा रहे, उन्नाव रेप कांड में सेंगर की जमानत पर भड़के राहुल गांधी

सेंगर को जमानत पर रिहा करने का आदेश

गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सेंगर को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। दिसंबर 2019 में एक निचली अदालत ने सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। अपने आदेश में हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि भाजपा का पूर्व विधायक पीड़िता के आवास के पांच किलोमीटर के दायरे में नहीं जाएगा और बलात्कार पीड़िता या उसकी मां को धमकी नहीं देगा। अदालत ने यह भी कहा कि शर्तों के उल्लंघन पर उसकी जमानत स्वतः ही रद्द हो जाएगी। हालांकि, सेंगर जेल में ही रहेगा क्योंकि वह बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत के मामले में भी 10 साल की सजा काट रहा है और उस मामले में उसे जमानत नहीं मिली है।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
Unnao Unnao News Up News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।