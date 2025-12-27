उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई, CJI सूर्यकांत खुद करेंगे लीड

संक्षेप: उन्नाव रेप केस में सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच में जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह शामिल हैं। 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई के लिए सहमत हुआ है।

उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करेगा। केंद्रीय जांच एजेंसी ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें यूपी के पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा को सस्पेंड कर दिया गया था। सीबीआई इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। सीजेआई सूर्यकांत सुनवाई को लीड करेंगे और उनकी अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच में जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह भी शामिल हैं। 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई के लिए सहमत हुआ है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

इससे पहले, कुलदीप सेंगर की उम्रकैद की सजा के निलंबन के विरोध में संसद परिसर के पास धरने पर बैठी कांग्रेस नेता मुमताज पटेल, कार्यकर्ता योगिता भयाना और कई अन्य प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस ने शनिवार को हिरासत में ले लिया। अधिकारी ने बताया कि प्रदर्शनकारी शाम को लगभग चार बजे संसद परिसर के पास पहुंचे और सड़क पर बैठकर सेंगर के खिलाफ नारे लगाने लगे तथा उसे दिल्ली उच्च न्यायालय से पिछले हफ्ते मिली जमानत को रद्द करने की मांग की।

उन्नाव रेप पीड़िता की मां ने सेंगर की जमानत और सजा निलंबन के विरोध में शुक्रवार को अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ की कार्यकर्ताओं और योगिता भयाना के साथ दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया था। पीड़िता की मां ने कहा था कि वह हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख करेगी, जहां उसे न्याय मिलने का पूरा भरोसा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से निष्कासित पूर्व विधायक सेंगर को 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ दायर उसकी अपील के निपटारे तक जमानत पर रिहा करने का मंगलवार को आदेश दिया था।