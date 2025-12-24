Hindi NewsIndia NewsUnnao rape case CBI to an appeal in SC against Delhi HC decision to suspend life sentence of Kuldeep Singh Sengar
उन्नाव रेप केस: दिल्ली HC के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी CBI, सेंगर की सजा हुई थी निलंबित
संक्षेप:
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को उन्नाव दुष्कर्म मामले में पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित कर दिया था। वहीं हाईकोर्ट ने अंतिम फैसला आने तक सेंगर को जमानत पर रिहा करने का आदेश भी दिया।
Dec 24, 2025 11:20 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
Unnao Rape Case: CBI ने उन्नाव रेप केस में पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करने का फैसला किया है। अधिकारियों के मुताबिक CBI कुलदीप सेंगर की उम्रकैद की सजा पर रोक को जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित कर दी थी। सेंगर ने दिसंबर 2019 के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी।
इससे पहले दुष्कर्म पीड़िता ने फैसले का कड़ा विरोध जताते हुए कहा था कि ये फैसला उनके परिवार के लिए काल के समान है। पीड़िता ने मंगलवार को दिल्ली में इंडिया गेट के पास अपनी मां के विरोध प्रदर्शन भी किया था।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।