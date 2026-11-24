'जब तक कलेक्टर नहीं होंगे पेश, तब तक नहीं करेंगे सुनवाई'; 3KM का हवाला दे क्यों भड़क गए मीलॉर्ड?
Thiruparankundram Deepam Row: मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि हम SC के आदेशों के दायरे से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन कलेक्टर, जिला आयुक्त और मंदिर प्रशासन को SC के आदेश लागू करने का निर्देश दे सकते हैं।
Thiruparankundram Deepam Row: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में तमिलनाडु के मदुरई जिले के तहत तिरुप्परनकुंद्रम यानी पहाड़ी पर स्थित मुरुगन मंदिर के पास दीपथून (पत्थर के स्तंभ) पर कार्तिक पूर्णिमा मौके पर एक बार कार्तिगई दीपम प्रज्ज्वलित करने का अंतरिम आदेश दिया है। कोर्ट ने इसके लिए जिला कलेक्टर को अधिकृत किया है। इस दीप प्रज्व्लन कार्यक्रम को देखते हुए कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू करते हुए सोमवार रात 9 बजे से बुधवार सुबह 10 बजे तक कई प्रतिबंध लगाए हैं। यह प्रतिबंध ऐसे समय में लगाए गए हैं, जब कई संगठन दीप प्रज्वलन कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं, जबकि कई संगठन दीप जलाने के लिए मदुरै जाने की कोशिश कर रहे थे।
दूसरी तरफ, कुछ संगठन तिरुपरनकुंद्रम में BNSS की धारा 163 के तहत लगाए गए निषेधाज्ञा आदेशों को चुनौती देने के लिए मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच पहुंच गए। जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और जस्टिस एमडी सुमति की बेंच इस याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गई। जब दोपहर 12.30 के करीब अदालत ने मामले की सुनवाई शुरू की तब जस्टिस स्वामीनाथन ने पूछा, "मदुरै कलेक्टर कहाँ हैं? हमने उन्हें कोर्ट में बुलाया था।" इस पर कलेक्टर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण ने कहा कि मदुरै कलेक्टर को अभी आने में कुछ दिक्कत है। शंकरनारायण ने कोर्ट से यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को देख रहा है। बेहतर होगा कि इन याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट भेज दिया जाए और हाई कोर्ट इनकी सुनवाई न करे।
उनका दफ्तर तो सिर्फ 3 किलोमीटर ही दूर है
इस पर जस्टिस स्वामीनाथन ने कहा, अगर आपको लगता है कि यह उचित नहीं है, तो आप बेंच के सामने अपनी बात न रखें। लेकिन हम इस मामले की सुनवाई करेंगे और जब तक मदुरै कलेक्टर पेश नहीं होते, तब तक हम किसी की बात नहीं सुनेंगे।" कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक कलेक्टर खुद पेश नहीं होते, तब तक कोर्ट वकील की भी बात नहीं सुनेगा। इस दौरान कोर्ट ने ये भी पूछा कि आखिर कलेक्टर को पेश होने में क्या दिक्कत है? उनका दफ्तर तो यहां से सिर्फ 3 किलोमीटर ही दूर है।
उन्हें जल्द से जल्द हमारे सामने पेश होना होगा
इससे पहले जस्टिस स्वामीनाथन ने कहा, "सीनियर वकील साहब, मैंने कलेक्टर को खुद पेश होने के लिए कहा था। उनका दफ्तर हाई कोर्ट से मुश्किल से 3 किमी दूर है। जब तक वे खुद पेश नहीं होते, हम आपकी बात नहीं सुन सकते।" इस पर शंकरनारायण ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, शायद इसलिए कलेक्टर अभी कहीं और व्यस्त हों। उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया कि अगर संभव हो तो इस मामले को दोपहर 3 बजे सुना जाए। इस पर कोर्ट ने कहा, “नहीं-नहीं, उन्हें जल्द से जल्द हमारे सामने पेश होना चाहिए।”
कलेक्टर आनन-फानन में कोर्ट में दाखिल हुए
इसके कुछ ही देर बाद मदुरई कलेक्टर आनन-फानन में कोर्ट में दाखिल हुए, जिसके बाद मामले पर फिर से सुनवाई शुरू हुई। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूछा, "हम जानना चाहते हैं कि ये याचिकाएं क्यों दायर की गई हैं। संक्षेप में बताएं।" इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 20/11 को विचार-विमर्श के बाद आदेश पारित किया है। इसमें उन्हें निर्देश देने वाला विस्तृत आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर राज्य सरकार को जरूरत हो, तो वे CRPF की मदद ले सकती है।
मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा, "हम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के दायरे से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन, हम कलेक्टर, जिला आयुक्त और मंदिर प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने का निर्देश दे सकते हैं। इतना तो कहने का हमें अधिकार है ही।" जस्टिस स्वामीनाथन ने कहा, "इसके दो पहलू हैं। पहाड़ी की चोटी पर दीपक जलाना। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बता दिया है कि उस जगह पर क्या होगा। देखिए, हर कोई गिरिवलम करना चाहेगा। लोग उस इलाके में जाएंगे और दर्शन करेंगे। अगर हम यह आदेश पारित कर देते हैं, तो सब कुछ ठप हो जाएगा। उन्हें अनुच्छेद 25 के तहत मिलने वाले अधिकारों के इस्तेमाल में बाधा न बनने दें। बस इस बात पर गौर करें। हम इस मामले की सुनवाई आज शाम 4 बजे फिर से करेंगे। हो सकता है कि अधिकारी व्यक्तिगत रूप से पेश न हो पाएं, वे शायद व्यस्त हों।" इस पर शंकरनारायणन ने कोर्ट से कहा कि आपने जो भी सावधानियां बताई हैं, हम उन सभी का ध्यान रखेंगे।
उधर, हिंदू संगठन 'हिंदू मुन्नानी' के कई नेताओं और सदस्यों को उस समय हिरासत में ले लिया गया, जब वे तिरुप्परनकुंद्रम में दीपथून (पत्थर के स्तंभ) पर कार्तिगई दीपम प्रज्ज्वलित करने संबंधी उच्चतम न्यायालय के निर्देश का पालन सुनिश्चित करने की मांग करते हुए मदुरै जाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि संगठन के सदस्यों को कराईकुडी और अन्य इलाकों में उस समय हिरासत में लिया गया, जब वे अग्नि कलश और 'वेल' (भाला) लेकर मदुरै की तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी की चोटी पर पारंपरिक दीप प्रज्ज्वलित करने के लिए जाने का प्रयास कर रहे थे। तिरुपुर में हिंदू मुन्नानी की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष कादेश्वर सुब्रमण्यम के सामने बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती से कुछ समय के लिए तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है। तिरुनेलवेली में पुलिस ने हिंदू मुन्नानी के तीन पदाधिकारियों को भी एहतियातन हिरासत में लिया है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।