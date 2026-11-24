Thiruparankundram Deepam Row: मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि हम SC के आदेशों के दायरे से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन कलेक्टर, जिला आयुक्त और मंदिर प्रशासन को SC के आदेश लागू करने का निर्देश दे सकते हैं।

Thiruparankundram Deepam Row: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में तमिलनाडु के मदुरई जिले के तहत तिरुप्परनकुंद्रम यानी पहाड़ी पर स्थित मुरुगन मंदिर के पास दीपथून (पत्थर के स्तंभ) पर कार्तिक पूर्णिमा मौके पर एक बार कार्तिगई दीपम प्रज्ज्वलित करने का अंतरिम आदेश दिया है। कोर्ट ने इसके लिए जिला कलेक्टर को अधिकृत किया है। इस दीप प्रज्व्लन कार्यक्रम को देखते हुए कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू करते हुए सोमवार रात 9 बजे से बुधवार सुबह 10 बजे तक कई प्रतिबंध लगाए हैं। यह प्रतिबंध ऐसे समय में लगाए गए हैं, जब कई संगठन दीप प्रज्वलन कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं, जबकि कई संगठन दीप जलाने के लिए मदुरै जाने की कोशिश कर रहे थे।

दूसरी तरफ, कुछ संगठन तिरुपरनकुंद्रम में BNSS की धारा 163 के तहत लगाए गए निषेधाज्ञा आदेशों को चुनौती देने के लिए मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच पहुंच गए। जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और जस्टिस एमडी सुमति की बेंच इस याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गई। जब दोपहर 12.30 के करीब अदालत ने मामले की सुनवाई शुरू की तब जस्टिस स्वामीनाथन ने पूछा, "मदुरै कलेक्टर कहाँ हैं? हमने उन्हें कोर्ट में बुलाया था।" इस पर कलेक्टर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण ने कहा कि मदुरै कलेक्टर को अभी आने में कुछ दिक्कत है। शंकरनारायण ने कोर्ट से यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को देख रहा है। बेहतर होगा कि इन याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट भेज दिया जाए और हाई कोर्ट इनकी सुनवाई न करे।

उनका दफ्तर तो सिर्फ 3 किलोमीटर ही दूर है इस पर जस्टिस स्वामीनाथन ने कहा, अगर आपको लगता है कि यह उचित नहीं है, तो आप बेंच के सामने अपनी बात न रखें। लेकिन हम इस मामले की सुनवाई करेंगे और जब तक मदुरै कलेक्टर पेश नहीं होते, तब तक हम किसी की बात नहीं सुनेंगे।" कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक कलेक्टर खुद पेश नहीं होते, तब तक कोर्ट वकील की भी बात नहीं सुनेगा। इस दौरान कोर्ट ने ये भी पूछा कि आखिर कलेक्टर को पेश होने में क्या दिक्कत है? उनका दफ्तर तो यहां से सिर्फ 3 किलोमीटर ही दूर है।

उन्हें जल्द से जल्द हमारे सामने पेश होना होगा इससे पहले जस्टिस स्वामीनाथन ने कहा, "सीनियर वकील साहब, मैंने कलेक्टर को खुद पेश होने के लिए कहा था। उनका दफ्तर हाई कोर्ट से मुश्किल से 3 किमी दूर है। जब तक वे खुद पेश नहीं होते, हम आपकी बात नहीं सुन सकते।" इस पर शंकरनारायण ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, शायद इसलिए कलेक्टर अभी कहीं और व्यस्त हों। उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया कि अगर संभव हो तो इस मामले को दोपहर 3 बजे सुना जाए। इस पर कोर्ट ने कहा, “नहीं-नहीं, उन्हें जल्द से जल्द हमारे सामने पेश होना चाहिए।”

कलेक्टर आनन-फानन में कोर्ट में दाखिल हुए इसके कुछ ही देर बाद मदुरई कलेक्टर आनन-फानन में कोर्ट में दाखिल हुए, जिसके बाद मामले पर फिर से सुनवाई शुरू हुई। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूछा, "हम जानना चाहते हैं कि ये याचिकाएं क्यों दायर की गई हैं। संक्षेप में बताएं।" इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 20/11 को विचार-विमर्श के बाद आदेश पारित किया है। इसमें उन्हें निर्देश देने वाला विस्तृत आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर राज्य सरकार को जरूरत हो, तो वे CRPF की मदद ले सकती है।

मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा, "हम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के दायरे से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन, हम कलेक्टर, जिला आयुक्त और मंदिर प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने का निर्देश दे सकते हैं। इतना तो कहने का हमें अधिकार है ही।" जस्टिस स्वामीनाथन ने कहा, "इसके दो पहलू हैं। पहाड़ी की चोटी पर दीपक जलाना। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बता दिया है कि उस जगह पर क्या होगा। देखिए, हर कोई गिरिवलम करना चाहेगा। लोग उस इलाके में जाएंगे और दर्शन करेंगे। अगर हम यह आदेश पारित कर देते हैं, तो सब कुछ ठप हो जाएगा। उन्हें अनुच्छेद 25 के तहत मिलने वाले अधिकारों के इस्तेमाल में बाधा न बनने दें। बस इस बात पर गौर करें। हम इस मामले की सुनवाई आज शाम 4 बजे फिर से करेंगे। हो सकता है कि अधिकारी व्यक्तिगत रूप से पेश न हो पाएं, वे शायद व्यस्त हों।" इस पर शंकरनारायणन ने कोर्ट से कहा कि आपने जो भी सावधानियां बताई हैं, हम उन सभी का ध्यान रखेंगे।