'भारत पर दूसरों की तुलना में कम टैरिफ लगाएंगे', अचानक क्यों नरम पड़ा अमेरिका
सीनियर अधिकारी के मुताबिक, व्यापार समझौते के शुरुआती पैकेज में सेवाओं से जुड़े मुद्दों को शामिल नहीं किया जाएगा। इन पर दूसरे चरण की बातचीत में चर्चा होगी और इन्हें व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते का हिस्सा बनाया जाएगा।
अमेरिका ने भरोसा दिया है कि प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) के तहत भारत को दूसरे देशों की तुलना में टैरिफ मामले में फायदा मिलेगा। सरकार के सीनियर अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। हालांकि, अधिकारी ने साफ किया कि भारत को मिलने वाला यह फायदा अंतिम टैरिफ व्यवस्था पर निर्भर करेगा। फिलहाल दोनों देश व्यापार समझौते के पहले चरण और पूरे समझौते को अंतिम रूप देने के लिए बातचीत कर रहे हैं। अधिकारी के मुताबिक, यूएस ने नई दिल्ली को आश्वासन दिया कि व्यापार समझौते में उसके प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले बेहतर टैरिफ व्यवस्था रखी जाएगी। हालांकि, अभी यह देखना होगा कि अंतिम टैरिफ ढांचा किस तरह तैयार होता है।
सरकारी अधिकारी ने बताया कि भारत चालू वित्त वर्ष के अंत तक व्यापार समझौते के पहले चरण को पूरा करना चाहता है। इसके लिए दोनों देश एक साथ दो स्तरों पर बातचीत कर रहे हैं। पहली बातचीत समझौते के शुरुआती चरण को अंतिम रूप देने पर केंद्रित है, जबकि दूसरी में व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते के बाकी मुद्दों पर चर्चा हो रही है। अधिकारी ने बताया कि भारत के खिलाफ अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (USTR) की ओर से शुरू की गई दूसरी जांच का नतीजा अभी आना बाकी है। ऐसे में टैरिफ को लेकर अंतिम स्थिति इस जांच के नतीजे और दोनों देशों के बीच तय होने वाली शर्तों के बाद ही साफ हो सकेगी।
व्यापार समझौते पर बातचीत कहां तक पहुंची
अधिकारी के मुताबिक, व्यापार समझौते के शुरुआती पैकेज में सेवाओं से जुड़े मुद्दों को शामिल नहीं किया जाएगा। इन पर दूसरे चरण की बातचीत में चर्चा होगी और इन्हें व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते का हिस्सा बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि अंतिम समझौते का स्वरूप एक कानूनी दस्तावेज जैसा होगा, जिसमें अलग-अलग विषयों से जुड़े एनेक्सचर भी शामिल किए जाएंगे। समझौते में कस्टम और व्यापार को आसान बनाने से जुड़ा एक अलग अध्याय होगा। इसका मकसद दोनों देशों के बीच सामान के आयात-निर्यात से जुड़ी प्रक्रियाओं और सीमा शुल्क व्यवस्था को लेकर नियम तय करना है।
इससे पहले वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया था कि भारत और अमेरिका के बीच पिछले सप्ताह कस्टम और व्यापार सुविधा से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई थी। US की दो सदस्यीय टीम 2 और 3 नवंबर को भारत आई थी। इस दौरान दोनों देशों के अधिकारियों ने सीमा शुल्क और व्यापार प्रक्रिया को आसान बनाने से जुड़े विषयों पर चर्चा की। भारत और अमेरिका इस व्यापार समझौते पर अलग-अलग चरणों में बातचीत कर रहे हैं। दोनों देशों की कोशिश है कि पहले चरण में उन मुद्दों पर सहमति बनाकर शुरुआती फायदे हासिल किए जाएं, जिन पर जल्दी समझौता हो सकता है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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