सड़क पर फेंका कचरा तो वापस आएगा आपके घर, बेंगलुरु में सफाई की ‘रिटर्न गिफ्ट’ मुहिम

गली में घर का कचरा फेंकने वालों को सबक सिखाने के लिए बेंगलुरु नगर निगम ने अनोखा उपाय निकाला है। यहां पर खासतौर पर ‘रिटर्न गिफ्ट’ मुहिम चल रही है। यहां पर जो भी व्यक्ति गली में कचरा फेंकेगा, कचरा वापस उसके घर में फेंक दिया जाएगा। ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी ने यह फैसला किया है। अथॉरिटी ‘गारबेज डंपिंग फेस्टिवल’ मना रही है। इसके तहत उन लोगों को सबक सिखाने की कोशिश की जा रही है, जो घर का कचरा सड़क पर फेंक देते हैं। इसका मकसद शहर में सफाई अभियान को बेहतर करना है।

सीसीटीवी से निगरानी

बेंगलुरु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड (बीएसडब्लूएमएल) के सीईओ करिगौड़ा ने इसके बारे में जानकारी दी। एनडीटीवी के मुताबिक बेंगलुरु में हमारे पास करीब 5000 ऑटो हैं। यह सभी घर-घर जाकर सूखा और गीला कचरा इकट्ठा करते हैं। इसके बावजूद कुछ लोग सड़क पर कचरा फेंकते हैं। करिगौड़ा ने बताया कि हमें ऐसे वीडियो मिलते हैं, जिसमें लोग सड़क पर कचरा फेंकते नजर आते हैं। इसके अलावा हमने निगरानी के लिए सीसीटीवी भी लगवा रखे हैं।