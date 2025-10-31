सड़क पर फेंका कचरा तो वापस आएगा आपके घर, बेंगलुरु में सफाई की ‘रिटर्न गिफ्ट’ मुहिम
संक्षेप: गली में घर का कचरा फेंकने वालों को सबक सिखाने के लिए बेंगलुरु नगर निगम ने अनोखा उपाय निकाला है। यहां पर खासतौर पर ‘रिटर्न गिफ्ट’ मुहिम चल रही है। यहां पर जो भी व्यक्ति गली में कचरा फेंकेगा, कचरा वापस उसके घर में फेंक दिया जाएगा।
गली में घर का कचरा फेंकने वालों को सबक सिखाने के लिए बेंगलुरु नगर निगम ने अनोखा उपाय निकाला है। यहां पर खासतौर पर ‘रिटर्न गिफ्ट’ मुहिम चल रही है। यहां पर जो भी व्यक्ति गली में कचरा फेंकेगा, कचरा वापस उसके घर में फेंक दिया जाएगा। ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी ने यह फैसला किया है। अथॉरिटी ‘गारबेज डंपिंग फेस्टिवल’ मना रही है। इसके तहत उन लोगों को सबक सिखाने की कोशिश की जा रही है, जो घर का कचरा सड़क पर फेंक देते हैं। इसका मकसद शहर में सफाई अभियान को बेहतर करना है।
सीसीटीवी से निगरानी
बेंगलुरु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड (बीएसडब्लूएमएल) के सीईओ करिगौड़ा ने इसके बारे में जानकारी दी। एनडीटीवी के मुताबिक बेंगलुरु में हमारे पास करीब 5000 ऑटो हैं। यह सभी घर-घर जाकर सूखा और गीला कचरा इकट्ठा करते हैं। इसके बावजूद कुछ लोग सड़क पर कचरा फेंकते हैं। करिगौड़ा ने बताया कि हमें ऐसे वीडियो मिलते हैं, जिसमें लोग सड़क पर कचरा फेंकते नजर आते हैं। इसके अलावा हमने निगरानी के लिए सीसीटीवी भी लगवा रखे हैं।
रिटर्न गिफ्ट स्कीम
करिगौड़ा ने बताया कि लोगों को जागरुक करने के लिए हमने उन्हें एक तरह से रिटर्न गिफ्ट देने का फैसला किया है। इसके अलावा ऐसा कृत्य करने वालों पर 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। सोशल मीडिया पर इस ऐक्शन को अजीब बताया जा रहा है। इस पर करिगौड़ा ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे कर्मचारी घर-घर जाकर लोगों को सूखा और गीला कचरा अलग करने के बारे में बताते हैं। हम सोशल मीडिया पर अभियान चला रहे हैं। लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सड़क पर कचरा न फेंकें। यह सबकुछ शहर को साफ करने के लिए किया जा रहा है।