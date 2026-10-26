SIR पर विपक्ष के प्रदर्शन के जवाब में सड़क पर उतरेंगे केंद्रीय मंत्री! क्या है BJP का प्लान?

विपक्ष के नैरेटिव और 'वोट चोरी' के आरोपों को सीधे जनता के बीच जाकर खारिज करने के लिए बीजेपी ने देशव्यापी अभियान शुरू करने का फैसला किया है।

बीजेपी ने इस देशव्यापी अभियान की तारीखें और दिग्गजों की तैनाती तय कर दी है।

वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभ्यास और कथित 'वोट चोरी' के आरोपों पर 1 नवंबर 2026 को दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष के 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन की महापारिवारिक रैली के जवाब में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपना बड़ा राजनीतिक खाका तैयार कर लिया है।

एनडीटीवी के मुताबिक, विपक्ष के नैरेटिव और 'वोट चोरी' के आरोपों को सीधे जनता के बीच जाकर खारिज करने के लिए बीजेपी ने देशव्यापी अभियान शुरू करने का फैसला किया है। इसके तहत "लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ" थीम पर पार्टी के शीर्ष केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और कद्दावर नेता खुद सड़कों पर उतरकर पदयात्राएं करेंगे।

किस दिन कहां रहेंगे कौनसे दिग्गज नेता? बीजेपी ने इस देशव्यापी अभियान की तारीखें और दिग्गजों की तैनाती तय कर दी है:

1 नवंबर (रामलीला मैदान रैली का दिन): उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में विशाल पदयात्रा का नेतृत्व करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा शिमला में पदयात्रा संभालेंगे।

5 नवंबर (करनाल, हरियाणा): गृह मंत्री अमित शाह और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल में पदयात्रा करेंगे।

हर जिला मुख्यालय पर 10,000 लोगों को जोड़ने का लक्ष्य बीजेपी के इस मेगा अभियान की रूपरेखा बेहद व्यापक स्तर पर तैयार की गई है। देश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हर कार्यक्रम में कम से कम 10,000 प्रतिभागियों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है।

इस पूरे राष्ट्रव्यापी अभियान के कॉर्डिनेशन की जिम्मेदारी बीजेपी नेता नितिन नवीन की देखरेख में तरुण चुग, भूपेंद्र यादव, हरीश द्विवेदी और शिवराज सिंह चौहान की 4-सदस्यीय कोर टीम को सौंपी गई है।

इन पदयात्राओं के जरिए बीजेपी आम जनता को वोटर लिस्ट संशोधन (SSR/SIR प्रक्रिया) की पारदर्शिता, चुनावी निष्पक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूक करेगी और विपक्ष के आरोपों को 'अराजकता फैलाने की कोशिश' करार देगी।

'वोट चोरी' के दावों पर छिड़ी आर-पार की यह जंग पूरी राजनीतिक खींचतान चुनाव आयोग के SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) अभियान के बाद शुरू हुई है, जिसमें लगभग 13 करोड़ वोटरों के नाम हटाए जाने को लेकर विपक्ष आक्रामक है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे के नेतृत्व में 'इंडिया' ब्लॉक 1 मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में बड़ी रैली कर रहा है।