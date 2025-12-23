Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsUnion Minister Shantanu Thakur Big Statement on SIR in West Bengal unrest
एसआईआर पर केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर के बयान से बंगाल के मतुआ समुदाय में बेचैनी, मंत्री ने क्या कहा

एसआईआर पर केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर के बयान से बंगाल के मतुआ समुदाय में बेचैनी, मंत्री ने क्या कहा

संक्षेप:

केंद्रीय राज्य मंत्री और मतुआ समुदाय के प्रमुख चेहरे शांतनु ठाकुर के एसआईआर पर बयान के बाद उनके अपने ही समुदाय में आक्रोश एवं गहरी बेचैनी का माहौल है। मंत्री ने मतदाता सूचियों के एसआईआर के दौरान नामों को हटाने को सही करार दिया था।

Dec 23, 2025 08:43 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
share Share
Follow Us on

केंद्रीय राज्य मंत्री और मतुआ समुदाय के प्रमुख चेहरे शांतनु ठाकुर के एसआईआर पर बयान के बाद उनके अपने ही समुदाय में आक्रोश एवं गहरी बेचैनी का माहौल है। मंत्री ने मतदाता सूचियों के एसआईआर के दौरान नामों को हटाने को सही करार दिया था। उत्तर 24 परगना के बगदाह में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ठाकुर ने यहां तक कहा कि केंद्र के साथ सहयोग के नाम पर इस तरह का बलिदान उचित है । उन्होंने यह भी दावा किया कि मतदाता कार्ड या राशन कार्ड नागरिकता स्थापित नहीं करते हैं। उन्होंने बंगलादेश से आए प्रवासियों के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को एकमात्र समाधान कहा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्या कहा था शांतनु ठाकुर ने
शांतनु ठाकुर ने कहा कि हमारे लिए एसआईआर कोई समस्या नहीं है। अगर केंद्र सरकार के साथ सहयोग करने के लिए हमें एसआईआर में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो हम उनका सामना करेंगे। लोगों का मानना है कि उन्होंने इस तरह का बयान क्यों दिया है, जबकि इसमें लगभग एक लाख मतुआ समुदाय को अपने मतदान के अधिकार से वंचित होना पड़ सकता है। केंद्रीय मंत्री ने आगे तर्क दिया कि अगर 50 लाख रोहिंग्या, बंगलादेशी मुस्लिम और पाकिस्तानी मुस्लिम को हटाने का मतलब यह है कि मेरे समुदाय के एक लाख लोग अस्थायी रूप से मतदान के अधिकार से वंचित हो जाते हैं, तो यह एक ऐसा समझौता है जिस पर विचार करना चाहिए।

टिप्पणियों से बंगाल में तनाव
इन टिप्पणियों ने बंगाल में एक नया राजनीतिक तनाव उत्पन्न कर दिया है, जिससे तृणमूल कांग्रेस को भाजपा पर मतुआ समुदाय को उपेक्षित मानने एवं मताधिकार छीनने की धमकी देकर मतदाताओं को सीएए की ओर धकेलने के लिए एसआईआर का उपयोग एक दबाव के रूप में करने का आरोप लगाने का अवसर मिल गया है। उनके बयानों ने हालांकि, एसआईआर और सीएए के बीच संबंध के बहस को और तेज कर दिया है। जहां भाजपा बार-बार यह कहती रही है कि दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। वहीं, तृणमूल नेताओं का दावा है कि मतदाता सूची में संशोधन का उपयोग डर उत्पन्न करने और प्रवासी श्रमिकों के कुछ वर्गों को सीएए के अंतर्गत आवेदन करने के लिए प्रेरित करने के लिए किया जा रहा है।

SIR West Bengal


मतुआ समुदाय में क्या है डर
कई मतदाताओं, विशेषकर मतुआ समुदाय के लोगों को डर है कि मतदाता सूची से नाम हटाए जाने से उनकी नागरिकता पर सवाल उठ सकते हैं। उसी बगदाह बैठक में ठाकुर ने सीएए का पुरजोर समर्थन करते हुए इसे अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि सीएए का मतलब केंद्र सरकार के साथ सहयोग करना है। बंगलादेश से आए लोगों को सीएए के अंतर्गत आवेदन करना होगा। सिर्फ वोटर कार्ड या राशन कार्ड होने से कोई नागरिक नहीं बन जाता। इसीलिए सीएए लाया गया है, जिससे उनके अपने समुदाय में बेचैनी और बढ़ गई है।

टीएमसी ने भाजपा पर बोला हमला
तृणमूल कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर एक तीखे शब्दों में भाजपा पर हमला तेज करते हुए उस पर मतुआ समुदाय के साथ घृणास्पद, पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया। पार्टी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने वर्षों तक मतुआ समुदाय के सामने नागरिकता का भ्रम रखा और अब उन्हें व्यर्थ की वस्तु समझ रही है। तृणमूल ने कहा कि आपके लिए मतुआ समुदाय के लोग इस्तेमाल किए जाने वाले मोहरे हैं, आपकी सत्ता की दौड़ में फेंके जाने वाले मोहरे हैं। आपने उनका इस्तेमाल किया, उन पर अत्याचार किया और अब उन्हें कचरे की तरह फेंक दिया। आपका यह विश्वासघात ही आपका विनाश करेगा, धोखेबाज बांग्ला-बिरोधी गिद्धों।

पोस्ट में आगे कहा गया कि इससे भी बुरी बात यह है कि भाजपा के अपने नेता डूबते जहाज को छोड़कर पीछे हट रहे हैं। पहले सुकांता मजूमदार ने दावा किया कि मतुआ समुदाय को नागरिकता देना एक समय लेने वाला मामला है और अब शांतनु ठाकुर ने घोषणा कर दी है कि अगर मतदाता सूची से एक लाख मतुआ नाम हटा दिए जाएं तो यह पूरी तरह से स्वीकार्य है। इसमें चुनाव आयोग पर भाजपा की ‘बी-टीम’ के रूप में काम करने का आरोप भी लगाया गया और एसआईआर को मतुआ समुदाय के लोगों को उनके मताधिकार से वंचित करने के उद्देश्य से की गई ‘मौन अदृश्य धांधली’ कहा गया।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 17 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और मोबाइल वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट के साथ काम करते हुए कई वीडियो स्टोरीज पर काम किया। इसी दौरान आईपीएल पर पॉडकास्ट के साथ एक अन्य पॉडकास्ट ‘शहर का किस्सा’ भी कर चुके हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत हुई। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया है। आई नेक्स्ट की डिजिटल विंग में काम करते हुए कई नए और रोचक प्रयोग किए। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
special intensive revision sir West Bengal West Bengal News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।