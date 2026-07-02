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अमेरिका के साथ डील वार्ता में क्या था सबसे बड़ा 'नाइटमेयर', केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
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केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के साथ व्यापारिक डील को लेकर हुई बातचीत पर अपनी राय रखी। उन्होंने बताया कि बातचीत के दौरान दोनों टीमों के बीच में संबंध काफी निष्पक्ष और सामान्य थे। इस दौरान बस एक बात की परेशानी थी कि दोनों देशों में समय का काफी अंतर है।

अमेरिका के साथ डील वार्ता में क्या था सबसे बड़ा 'नाइटमेयर', केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया

भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौते के ऊपर अंतिम रूप से मुहर लगने वाली है। हालांकि, दोनों पक्षों की तरफ से कहा गया है कि कुछ मामलों पर अभी बातचीत जारी है। इन पर सहमति बनने के साथ ही डील पक्की हो जाएगी। दोनों देशों के बीच में इस व्यापारिक समझौते पर आपसी सहमति बनाना आसान नहीं था। भारत की तरफ से इस पर बातचीत के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मोर्चा संभाला है। अब जबकि काफी हद तक बातचीत पूरी हो गई है, तो उन्होंने इस बातचीत के दौरान सबसे बड़ी परेशानी का भी जिक्र किया।

एनडीटीवी से बात करते हुए केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस डील के दौरान बातचीत करते समय सब कुछ सही था। दोनों पक्ष एक-दूसरे को निष्पक्ष तौर पर समझ रहे थे। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी परेशानी नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच के समय का अंतर था। गोयल ने कहा, "इस पूरी डील के दौरान सबसे मुश्किल बात यह थी कि नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच में समय का अंतर काफी है। इस वजह से हमें कभी रात में जागना पड़ता था, लेकिन मैं बहुत देर से सोता हूं। इसलिए मुझे ज्यादा परेशानी नहीं हुई। हां, मेरे स्टाफ और मेरी टीम को कुछ परेशानी हो सकती है। क्योंकि अमेरिकी टीम के साथ हमारी बातचीत कई बार देर शाम और रात तक चलती रहती थी।"

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गोयल ने इसके बाद बातचीत के दौरान अमेरिकी समकक्षों के साथ अपने रिश्तों और व्यवहार को लेकर भी बात की। उन्होंने जोर देखकर कहा कि अमेरिकी समकक्षों का व्यवहार बहुत शानदार था। दोनों टीमों के बीच में बेहद सामान्य कामकाजी संबंध रहे।

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वर्तमान में क्या है भारत और अमेरिका के बीच की डील की स्थिति

अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शासन आने के बाद नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच में व्यापारिक समझौते को लेकर बातचीत होना शुरू हुई थी। 2025 से जारी इस बातचीत में दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर बहस जारी रही। अमेरिका लगातार भारत को डेयरी क्षेत्र खोलने और टैक्स कम करने के लिए प्रेशर देता रहा, जबकि भारत सरकार अपने मुद्दों पर अड़ी रही। फिलहाल काफी हद तक मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। सूत्रों के मुताबिक, जल्दी ही इस डील पर मुहर लग सकती है। दोनों सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों ने संकेत दिया है कि केवल कुछ ही मुद्दे अनसुलझे हैं। सबसे स्पष्ट अपडेट भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से मिला, जिन्होंने कहा कि बातचीत अंतिम चरण में है।

गोर ने कहा कि इस डील का ज्यादातर हिस्सा पूरा हो चुका है। दोनों पक्षों के ओर से अभी भी कुछ मुद्दे बाकी हैं, लेकिन यह डील का केवल 1 से 2 प्रतिशत हिस्सा है। हम इसके बहुत करीब हैं। यह दोनों देशों के लिए विन-विन सिचुएशन है। इससे दोनों देशों में रोजगार बढ़ेगा।

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Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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