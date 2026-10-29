नसीरुद्दीन शाह इतना खतरनाक है नहीं पता था, केंद्रीय मंत्री ने शेयर किया वीडियो

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बॉलीवुड अभिनेता नसीरुद्दीन शाह का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक्टर ने खुद को दिमागी नक्सल करार दिया था। साथ ही कहा है कि ऐसी सोच भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है।

बॉलीवुड एक्टर नसीरुद्दीन शाह के बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि नहीं पता था कि नसीरुद्दीन शाह खतरनाक दिमागी नक्सल हैं। हाल ही में एक वीडियो शेयर शाह ने कहा था कि उन्हें खुद के दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। साथ ही उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए थे और चेतावनी भी दी थी। खास बात है कि एक्टर बीते कुछ दिनों से वीडियो पोस्ट कर रहे हैं।

किरेन रिजिजू ने लिखा, 'मुझे लगा था कि नसीरुद्दीन शाह सिर्फ एक साधारण अभिनेता हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता था और पसंद करता था...। मुझे कभी नहीं पता था कि वह एक खतरनाक दिमागी नक्सल हैं। मुझे उसके असली चरित्र के बारे में बहुत देर से पता चला। भारत के लोकतंत्र के लिए अत्यंत हानिकारक है।' उन्होंने वीडियो शेयर किया है, जिसमें शाह खुद कह रहे हैं, 'मैं फख्र के साथ कहता हूं कि मैं दिमागी नक्सल हूं।'

पाकिस्तान की स्क्रिप्ट पढ़ने के आरोप महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने आरोप लगाए हैं कि नसीरुद्दीन शाह पाकिस्तान की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा, 'देखिए ऐसा है कि वो एक दिमागी नक्सल है। उनको पाकिस्तान पाकिस्तान की स्क्रिप्ट पढ़ना है और इसके लिए उन्हें पगार दिया जाता है। अभी उनको पिक्चरों में कुछ काम बचा नहीं है, वो कितने घंटे होश में रहते हैं पहले जाकर उन्हें पूछिए। और फिर उन्हें गंभीरता से लेना शुरू कीजिए।'

क्या बोले थे नसीरुद्दीन शाह नसीरुद्दीन शाह ने कहा था, 'मैं फख्र के साथ कहता हूं कि मैं दिमागी नक्सल हूं। मुझे नहीं पता कि पहरेदारों ने मेरे जैसे लोगों को और कौन-कौन से उपनाम दिए हैं। राष्ट्रविरोधी, टुकड़े-टुकड़े गैंग और न जाने क्या-क्या। टुकड़े टुकड़े गैंग अगर कोई है इस मुल्क में, तो यह नाजायज हुकूमत है। मैं इस सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूं।'

उन्होंने कहा, 'और क्या क्या करोगे तुम हमारे देश के युवाओं की हिम्मत को तोड़ने के लिए, शिक्षा संस्था को बर्बाद करने के लिए और हमारे लोकतंत्र को खतरे में डालने के लिए। कितना करोगे। तुम और तुमने जो अपने इर्द गिर्द बेवकूफ और बेईमानों की पलटन इकट्ठी की है, कहां तक जाओगे। पहले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, फिर सत्यजीत रे इंस्टीट्यूट और अब जामिया मिल्लिया में जो छात्रों पर जुल्म किया जा रहा है, वो याद रखा जाएगा। सब याद रखा जाएगा। कर लो जितना को सके तुमसे।'

SRFTI मुद्दा उठाया 24 अक्तूबर को शाह ने एक वीडियो जारी किया था। उन्होंने कहा था, 'नमस्कार, आदाब, मैं नसीरुद्दीन शाह हूं। बंगाल चुनाव में अपनी चालाकी से मिली जीत के बाद भाजपा (बेहद झूठी पार्टी) अब उन सभी लोगों से बदला लेने पर आमादा दिख रही है, जो उसकी विचारधारा और नीतियों से सहमत नहीं हैं।' उन्होंने कहा, 'इस बदले की राजनीति के ताजा शिकार सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान के छात्र और भावी फिल्म निर्माता हैं। प्रशासन से जवाबदेही की मांग करने के बदले उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, निगरानी में रखा गया, धमकियां दी गईं और अब उन्हें छात्रावास खाली करने के लिए भी कहा गया है।'