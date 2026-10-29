नसीरुद्दीन शाह इतना खतरनाक है नहीं पता था, केंद्रीय मंत्री ने शेयर किया वीडियो
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बॉलीवुड अभिनेता नसीरुद्दीन शाह का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक्टर ने खुद को दिमागी नक्सल करार दिया था। साथ ही कहा है कि ऐसी सोच भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है।
बॉलीवुड एक्टर नसीरुद्दीन शाह के बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि नहीं पता था कि नसीरुद्दीन शाह खतरनाक दिमागी नक्सल हैं। हाल ही में एक वीडियो शेयर शाह ने कहा था कि उन्हें खुद के दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। साथ ही उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए थे और चेतावनी भी दी थी। खास बात है कि एक्टर बीते कुछ दिनों से वीडियो पोस्ट कर रहे हैं।
किरेन रिजिजू ने लिखा, 'मुझे लगा था कि नसीरुद्दीन शाह सिर्फ एक साधारण अभिनेता हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता था और पसंद करता था...। मुझे कभी नहीं पता था कि वह एक खतरनाक दिमागी नक्सल हैं। मुझे उसके असली चरित्र के बारे में बहुत देर से पता चला। भारत के लोकतंत्र के लिए अत्यंत हानिकारक है।' उन्होंने वीडियो शेयर किया है, जिसमें शाह खुद कह रहे हैं, 'मैं फख्र के साथ कहता हूं कि मैं दिमागी नक्सल हूं।'
पाकिस्तान की स्क्रिप्ट पढ़ने के आरोप
महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने आरोप लगाए हैं कि नसीरुद्दीन शाह पाकिस्तान की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा, 'देखिए ऐसा है कि वो एक दिमागी नक्सल है। उनको पाकिस्तान पाकिस्तान की स्क्रिप्ट पढ़ना है और इसके लिए उन्हें पगार दिया जाता है। अभी उनको पिक्चरों में कुछ काम बचा नहीं है, वो कितने घंटे होश में रहते हैं पहले जाकर उन्हें पूछिए। और फिर उन्हें गंभीरता से लेना शुरू कीजिए।'
क्या बोले थे नसीरुद्दीन शाह
नसीरुद्दीन शाह ने कहा था, 'मैं फख्र के साथ कहता हूं कि मैं दिमागी नक्सल हूं। मुझे नहीं पता कि पहरेदारों ने मेरे जैसे लोगों को और कौन-कौन से उपनाम दिए हैं। राष्ट्रविरोधी, टुकड़े-टुकड़े गैंग और न जाने क्या-क्या। टुकड़े टुकड़े गैंग अगर कोई है इस मुल्क में, तो यह नाजायज हुकूमत है। मैं इस सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूं।'
उन्होंने कहा, 'और क्या क्या करोगे तुम हमारे देश के युवाओं की हिम्मत को तोड़ने के लिए, शिक्षा संस्था को बर्बाद करने के लिए और हमारे लोकतंत्र को खतरे में डालने के लिए। कितना करोगे। तुम और तुमने जो अपने इर्द गिर्द बेवकूफ और बेईमानों की पलटन इकट्ठी की है, कहां तक जाओगे। पहले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, फिर सत्यजीत रे इंस्टीट्यूट और अब जामिया मिल्लिया में जो छात्रों पर जुल्म किया जा रहा है, वो याद रखा जाएगा। सब याद रखा जाएगा। कर लो जितना को सके तुमसे।'
SRFTI मुद्दा उठाया
24 अक्तूबर को शाह ने एक वीडियो जारी किया था। उन्होंने कहा था, 'नमस्कार, आदाब, मैं नसीरुद्दीन शाह हूं। बंगाल चुनाव में अपनी चालाकी से मिली जीत के बाद भाजपा (बेहद झूठी पार्टी) अब उन सभी लोगों से बदला लेने पर आमादा दिख रही है, जो उसकी विचारधारा और नीतियों से सहमत नहीं हैं।' उन्होंने कहा, 'इस बदले की राजनीति के ताजा शिकार सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान के छात्र और भावी फिल्म निर्माता हैं। प्रशासन से जवाबदेही की मांग करने के बदले उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, निगरानी में रखा गया, धमकियां दी गईं और अब उन्हें छात्रावास खाली करने के लिए भी कहा गया है।'
उन्होंने कहा, 'अब वह इस देश के भावी फिल्म निर्माताओं का या तो ब्रेनवॉश करने या उन्हें डराने की उम्मीद कर रही है। मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि ऐसा नहीं होने वाला है। ये वे युवा हैं, जो भविष्य में हमें अपने बारे में, हमारे देश के बारे में और हम जिस स्थिति में हैं, उसके बारे में सच्चाई बताएंगे।'
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें