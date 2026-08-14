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ऐसा विपक्ष का नेता देखना बचा था, राहुल गांधी पर किसने कसा तंज

By Nisarg Dixit
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बर्ताव पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने तंज किया है कि कांग्रेस को दुख होगा कि उन्हें राहुल को अपना नेता मानना पड़ रहा है।

Rahul Gandhi
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधा है। (ANI Photo)

भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साध रही है। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा विपक्ष का नेता देखना रह गया था। गुरुवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को जोकर कहा था। साथ ही सरकार की विदेश नीति पर साथी कांग्रेस नेता के गले मिलकर तंज कसा था।

नड्डा ने लिखा, 'ऐसा विपक्ष का नेता देखना ही बाकी रह गया था, ये देश के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। कांग्रेस के लिए भी इससे दुख का क्या विषय होगा की उन्हें राहुल गांधी को अपना नेता मानना पड़ रहा है।'

भाजपा हुई हमलावर

केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, 'राहुल गांधी, आप कब परिपक्व होंगे? भारत देश को चलाने के लिए परिपक्व नेतृत्व की आवश्यकता होती है, न कि अपरिपक्व नाटक की। लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को 'जोकर और मसखरा' कहना यह साबित करता है कि यह आपके बस की बात नहीं है।' उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का अपमान करके गांधी ने भारत की जनता का अपमान किया है।

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वहीं, भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने एक्स पर लिखा, 'आज राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के खिलाफ जिस तरह की अभद्र, आपत्तिजनक और अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया है, वह नेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक पद की गरिमा के पूरी तरह विपरीत है।'

क्या बोले थे राहुल गांधी

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि देश में अब तक बहुत से लोग भाजपा-आरएसएस के सामने ''डरपोक'' की तरह व्यवहार करते रहे हैं, जबकि मुकाबला ऐसे लोगों से है जिन्हें देश के दर्शन या इतिहास की कोई समझ नहीं है। उन्होंने कहा, 'अगर आप ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ रहे होते और अचानक कहते कि आप डर गए हैं, तो मैं समझ सकता हूं। लेकिन आज आप जोकरों और मसखरों से लड़ रहे हैं, जिन्हें हमारे दर्शन या इतिहास के बारे में कुछ पता नहीं है।'

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राहुल गांधी ने छात्रों के हालिया आंदोलन का उल्लेख करते हुए कहा कि जंतर-मंतर पर छात्रों से चुप रहने को कहा गया और अभिव्यक्ति को दबाने की कोशिश की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस 'व्यवस्था थोपना' चाहते हैं। उन्होंने कहा, 'और हमारा काम भारत को अपनी बात कहने देना और इस व्यवस्था को तोड़ना है।'

कांग्रेस नेता ने कहा कि जिस दिन आरएसएस की अभिव्यक्ति को खत्म करने की बात की जाएगी, वह उसकी रक्षा भी करेंगे। उन्होंने कहा कि जिसे जो भी बात कहनी है, उसे कहने दिया जाना चाहिए।

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गले लगाया

प्रधानमंत्री की विदेश नीति पर कटाक्ष करते हुए राहुल गांधी ने मंच पर मौजूद कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित को प्रतीकात्मक रूप से गले लगाया और कहा कि प्रधानमंत्री के दिमाग में पता नहीं कहां से यह बात घर कर गई कि 'गले मिलना ही विदेश नीति है।' जब राहुल गांधी ने दीक्षित को गले लगाया तो पूर्व सांसद ने मजाकिया लहजे में सवाल किया कि आपने मुझे (जॉर्जिया) मेलोनी समझकर तो नहीं पकड़ा था? (एजेंसी इनपुट शामिल)

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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