ऐसा विपक्ष का नेता देखना बचा था, राहुल गांधी पर किसने कसा तंज

केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बर्ताव पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने तंज किया है कि कांग्रेस को दुख होगा कि उन्हें राहुल को अपना नेता मानना पड़ रहा है।

भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साध रही है। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा विपक्ष का नेता देखना रह गया था। गुरुवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को जोकर कहा था। साथ ही सरकार की विदेश नीति पर साथी कांग्रेस नेता के गले मिलकर तंज कसा था।

नड्डा ने लिखा, 'ऐसा विपक्ष का नेता देखना ही बाकी रह गया था, ये देश के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। कांग्रेस के लिए भी इससे दुख का क्या विषय होगा की उन्हें राहुल गांधी को अपना नेता मानना पड़ रहा है।'

भाजपा हुई हमलावर केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, 'राहुल गांधी, आप कब परिपक्व होंगे? भारत देश को चलाने के लिए परिपक्व नेतृत्व की आवश्यकता होती है, न कि अपरिपक्व नाटक की। लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को 'जोकर और मसखरा' कहना यह साबित करता है कि यह आपके बस की बात नहीं है।' उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का अपमान करके गांधी ने भारत की जनता का अपमान किया है।

वहीं, भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने एक्स पर लिखा, 'आज राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के खिलाफ जिस तरह की अभद्र, आपत्तिजनक और अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया है, वह नेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक पद की गरिमा के पूरी तरह विपरीत है।'

क्या बोले थे राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि देश में अब तक बहुत से लोग भाजपा-आरएसएस के सामने ''डरपोक'' की तरह व्यवहार करते रहे हैं, जबकि मुकाबला ऐसे लोगों से है जिन्हें देश के दर्शन या इतिहास की कोई समझ नहीं है। उन्होंने कहा, 'अगर आप ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ रहे होते और अचानक कहते कि आप डर गए हैं, तो मैं समझ सकता हूं। लेकिन आज आप जोकरों और मसखरों से लड़ रहे हैं, जिन्हें हमारे दर्शन या इतिहास के बारे में कुछ पता नहीं है।'

राहुल गांधी ने छात्रों के हालिया आंदोलन का उल्लेख करते हुए कहा कि जंतर-मंतर पर छात्रों से चुप रहने को कहा गया और अभिव्यक्ति को दबाने की कोशिश की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस 'व्यवस्था थोपना' चाहते हैं। उन्होंने कहा, 'और हमारा काम भारत को अपनी बात कहने देना और इस व्यवस्था को तोड़ना है।'

कांग्रेस नेता ने कहा कि जिस दिन आरएसएस की अभिव्यक्ति को खत्म करने की बात की जाएगी, वह उसकी रक्षा भी करेंगे। उन्होंने कहा कि जिसे जो भी बात कहनी है, उसे कहने दिया जाना चाहिए।