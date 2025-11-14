Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsUnion Minister Giriraj Singh says Bihar ki jeet humaari hai ab Bangal ki baari hai
बिहार की जीत हमारी है, बंगाल वाली दीदी… अगली बारी बंगाल की है; रुझानों से गदगद केंद्रीय मंत्री

बिहार की जीत हमारी है, बंगाल वाली दीदी… अगली बारी बंगाल की है; रुझानों से गदगद केंद्रीय मंत्री

संक्षेप: गिरिराज सिंह ने कहा है कि पीएम मोदी ने महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए काम किया और इसीलिए महिलाओं ने उनपर भरोसा किया। उन्होंने कहा है कि बिहार के लोगों ने शांति, न्याय और विकास के लिए वोट दिया है।

Fri, 14 Nov 2025 11:49 AMJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

बिहार विधानसभा के नतीजों के रुझानों को देखकर NDA गदगद है। जैसेजैसे रुझानों में भाजपा और जेडीयू को बढ़त मिलती दिख रही है, NDA नेताओं के मन में उत्साह बढ़ता जा रहा है। इस बीच बिहार के नतीजे आने से पहले ही भाजपा अगले चुनाव की तैयारी में जुट गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को एक बयान में कहा है कि बिहार में पार्टी की जीत कर बाद अगली बारी बंगाल की है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गिरिराज सिंह ने एएनआई से बातचीत के दौरान कहा, "मैं पहले दिन से ही कह रहा था कि बिहार में हमारी लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, 2010 की तरह होगी। मेरे सारे बयानों को देख लीजिए। जिस ढंग से वोटिंग हुई है, जिस तरह लोगों का उत्साह देखने को मिला है, ये जीत निश्चित थी।… बिहार की जनता ने न्याय, शांति और विकास के लिए वोट दिया है।"

गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार और पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा, “नीतीश कुमार ने महिलाओं का सशक्तिकरण किया। नरेंद्र मोदी जी ने लखपति दीदी का कॉन्सेप्ट दिया। तो महिलाओं ने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर भरोसा किया। और इसीलिए उन्होंने हमें यह अवसर दिया है।” केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, “बिहार की जीत हमारी है, बंगाल वाली दीदी अगली बारी बंगाल की है…”

शुरुआती रुझानों में NDA को बड़ी बढ़त

चुनाव आंकड़ों के मुताबिक NDA ने शुरुआती रुझानों में 122 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया है। आयोग के अनुसार विपक्षी महागठबंधन पीछे चल रहा है। समाचार लिखे जाने तक 238 सीटों पर रुझानों की बात करें तो एनडीए 187 सीटों पर आगे चल रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 81 सीटों पर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल (यूनाइटेड) 80 सीटों पर आगे है। चिराग पासवान की लोजपा (आरवी) 22 सीटों पर आगे चल रही है।

ये भी पढ़ें:तेजस्वी की RJD रह गई आधी, बिहार चुनाव में दुर्गति के लालू समेत 5 बड़े फैक्टर
ये भी पढ़ें:खुशी के बीच गम, बिहार में अपनी सबसे मजबूत सीट पर मुश्किल में भाजपा

वहीं महागठबंधन केवल 44 सीटों की बढ़त के साथ काफी पीछे चल रहा है। तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल (राजद) 33 सीटों पर आगे चल रही है, लेकिन शुरुआती रुझानों के अनुसार उसके सहयोगी दलों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। कांग्रेस 5 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन छह सीटों पर आगे चल रही है।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
Giriraj Singh bihar election result
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।