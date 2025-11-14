बिहार की जीत हमारी है, बंगाल वाली दीदी… अगली बारी बंगाल की है; रुझानों से गदगद केंद्रीय मंत्री

संक्षेप: गिरिराज सिंह ने कहा है कि पीएम मोदी ने महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए काम किया और इसीलिए महिलाओं ने उनपर भरोसा किया। उन्होंने कहा है कि बिहार के लोगों ने शांति, न्याय और विकास के लिए वोट दिया है।

बिहार विधानसभा के नतीजों के रुझानों को देखकर NDA गदगद है। जैसेजैसे रुझानों में भाजपा और जेडीयू को बढ़त मिलती दिख रही है, NDA नेताओं के मन में उत्साह बढ़ता जा रहा है। इस बीच बिहार के नतीजे आने से पहले ही भाजपा अगले चुनाव की तैयारी में जुट गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को एक बयान में कहा है कि बिहार में पार्टी की जीत कर बाद अगली बारी बंगाल की है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गिरिराज सिंह ने एएनआई से बातचीत के दौरान कहा, "मैं पहले दिन से ही कह रहा था कि बिहार में हमारी लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, 2010 की तरह होगी। मेरे सारे बयानों को देख लीजिए। जिस ढंग से वोटिंग हुई है, जिस तरह लोगों का उत्साह देखने को मिला है, ये जीत निश्चित थी।… बिहार की जनता ने न्याय, शांति और विकास के लिए वोट दिया है।"

गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार और पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा, “नीतीश कुमार ने महिलाओं का सशक्तिकरण किया। नरेंद्र मोदी जी ने लखपति दीदी का कॉन्सेप्ट दिया। तो महिलाओं ने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर भरोसा किया। और इसीलिए उन्होंने हमें यह अवसर दिया है।” केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, “बिहार की जीत हमारी है, बंगाल वाली दीदी अगली बारी बंगाल की है…”

शुरुआती रुझानों में NDA को बड़ी बढ़त चुनाव आंकड़ों के मुताबिक NDA ने शुरुआती रुझानों में 122 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया है। आयोग के अनुसार विपक्षी महागठबंधन पीछे चल रहा है। समाचार लिखे जाने तक 238 सीटों पर रुझानों की बात करें तो एनडीए 187 सीटों पर आगे चल रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 81 सीटों पर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल (यूनाइटेड) 80 सीटों पर आगे है। चिराग पासवान की लोजपा (आरवी) 22 सीटों पर आगे चल रही है।