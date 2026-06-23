बदलने वाली है टीम मोदी? कैबिनेट फेरबदल की अटकलों के बीच केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा
साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में केंद्रीय मंत्री बने जॉर्ज कुरियन ने इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में उनका राज्यसभा कार्यकाल खत्म हुआ था और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने इस्तीफा दे दिया है। खास बात है कि हाल ही में उनका राज्यसभा कार्यकाल खत्म हुआ है और पार्टी ने उन्हें दोबारा टिकट नहीं दिया था। यह घटनाक्रम ऐसे समय पर हो रहा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले मंत्री परिषद में फेरबदल की अटकलें तेज हो रही हैं। हालांकि, इसे लेकर भाजपा ने आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा है।
राष्ट्रपति भवन की तरफ से बयान जारी किया गया है, 'राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद से जॉर्ज कुरियन का इस्तीफा तुरंत मंजूर कर लिया है। यह मंजूरी संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड (2) के तहत दी गई है।'
राष्ट्रपति भवन ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। कुरियन मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री का प्रभार भी संभाल रहे थे। वह केंद्र सरकार में एकमात्र ऐसे मंत्री थे जो ईसाई समुदाय से आते हैं। राज्यसभा में उनका कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो गया था।
कौन हैं जॉर्ज कुरियन
65 वर्षीय कुरियन 80 के दशक से ही भाजपा से जुड़े हुए हैं। 20 सितंबर 1960 में केरल में उनका जन्म हुआ और राजनीति के अलावा वह सुप्रीम कोर्ट में वकील के तौर पर भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा कोट्टायम जिले से ही हासिल की थी। वह 9 जून 2024 में मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री बने थे।
2 केंद्रीय मंत्रियों के काटे थे टिकट
खास बात है कि भाजपा ने जॉर्ज कुरियन के अलावा केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का भी टिकट काट दिया था। दोनों को ही राज्यसभा चुनाव में मौका नहीं दिया था। तब अटकलें लगाई जा रही थीं कि बिट्टू पंजाब का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और अब वहीं काम करेंगे, जबकि कुरियन संगठन में आ सकते हैं। हालांकि, भाजपा ने प्लान स्पष्ट नहीं किया है।
भाजपा की बड़ी बैठक हुई
9 जून को ही भाजपा ने उच्च स्तरीय बैठक की थी। जनवरी में पदभार संभालने वाले भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम की घोषणा इस महीने होने की उम्मीद है। भाषा के सूत्रों का कहना है कि सरकारी पदों पर आसीन कुछ नेताओं को पार्टी संगठन में जिम्मेदारी दी जा सकती है। भाजपा ने हाल ही में पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा और दिल्ली में नए प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा की है। एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही मंत्रिमंडल में फेरबदल कर सकते हैं।
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लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें