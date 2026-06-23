बदलने वाली है टीम मोदी? कैबिनेट फेरबदल की अटकलों के बीच केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा

साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में केंद्रीय मंत्री बने जॉर्ज कुरियन ने इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में उनका राज्यसभा कार्यकाल खत्म हुआ था और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था।

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने इस्तीफा दे दिया है। खास बात है कि हाल ही में उनका राज्यसभा कार्यकाल खत्म हुआ है और पार्टी ने उन्हें दोबारा टिकट नहीं दिया था। यह घटनाक्रम ऐसे समय पर हो रहा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले मंत्री परिषद में फेरबदल की अटकलें तेज हो रही हैं। हालांकि, इसे लेकर भाजपा ने आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा है।

राष्ट्रपति भवन की तरफ से बयान जारी किया गया है, 'राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद से जॉर्ज कुरियन का इस्तीफा तुरंत मंजूर कर लिया है। यह मंजूरी संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड (2) के तहत दी गई है।'

राष्ट्रपति भवन ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। कुरियन मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री का प्रभार भी संभाल रहे थे। वह केंद्र सरकार में एकमात्र ऐसे मंत्री थे जो ईसाई समुदाय से आते हैं। राज्यसभा में उनका कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो गया था।

कौन हैं जॉर्ज कुरियन 65 वर्षीय कुरियन 80 के दशक से ही भाजपा से जुड़े हुए हैं। 20 सितंबर 1960 में केरल में उनका जन्म हुआ और राजनीति के अलावा वह सुप्रीम कोर्ट में वकील के तौर पर भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा कोट्टायम जिले से ही हासिल की थी। वह 9 जून 2024 में मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री बने थे।

2 केंद्रीय मंत्रियों के काटे थे टिकट खास बात है कि भाजपा ने जॉर्ज कुरियन के अलावा केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का भी टिकट काट दिया था। दोनों को ही राज्यसभा चुनाव में मौका नहीं दिया था। तब अटकलें लगाई जा रही थीं कि बिट्टू पंजाब का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और अब वहीं काम करेंगे, जबकि कुरियन संगठन में आ सकते हैं। हालांकि, भाजपा ने प्लान स्पष्ट नहीं किया है।