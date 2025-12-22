अरावली पर फैलाई जा रही गलत जानकारी, इकॉलोजी से समझौते पर केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा?
अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही मुहिम के बीच केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपिंदर यादव का बयान आया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अरावली पर्वत श्रृंखला पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है।
अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही मुहिम के बीच केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपिंदर यादव का बयान आया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अरावली पर्वत श्रृंखला पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार देश की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी की सुरक्षा को लगातार प्रोत्साहित करती रही है। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को विस्तारपूर्वक पढ़ा है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कहा है कि दिल्ली, गुजरात और राजस्थान स्थित अरावली पर्वत श्रेणियों का वैज्ञानिक ढंग से संरक्षण किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने हमेशा हरी-भरी अरावली पर जोर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला
भूपेंद्र यादव ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय स्पष्ट रूप से मुद्दे को परिभाषित करता है। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत के फैसले के पैरा 38 में कहा गया है कि गंभीर जरूरत के मामलों को छोड़कर कोई नया खनन पट्टा नहीं दिया जाएगा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि अरावली श्रृंखला में 20 वन्यजीव अभयारण्य और चार बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं, जो इसकी पारिस्थितिक महत्व को रेखांकित करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अदालत ने केवल खनन-संबंधी मुद्दों की जांच के लिए एक तकनीकी समिति का गठन किया है।
गलत सूचनाएं फैलाई जा रहीं
100 मीटर ऊंचाई के विवाद पर उन्होंने कहा कि कुछ गलत सूचनाएं फैलाई गई हैं कि 100 मीटर का नियम ऊपर (चोटी) से लागू होता है, जो कि गलत है। संरक्षण आधार से शुरू होता है, चाहे वह जमीन के नीचे से ही क्यों न शुरू हो। उन्होंने कहा कि एनसीआर में किसी तरह के खनन की अनुमति नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह पहली बार है कि सरकार की हरित पहल को ऐसी मान्यता मिली है। भूपेंद्र यादव ने कहाकि अरावली चार राज्यों-दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के 39 जिलों में फैली हुई है। अरावली से संबंधित कानूनी याचिका 1985 से चल रही है। हम अरावली में खनन के खिलाफ सख्त नियमों का समर्थन करते हैं।
इस बीच, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे ने चेतावनी दी कि अरावली श्रृंखला की 10,000 पहाड़ियों में खनन गतिविधियां इसके विनाश का कारण बन रही हैं और इन्हें रोकना जरूरी है। सेंट्रल एम्पॉवरड कमिटी (CEC) ने कहा कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से रोका जाना चाहिए। हालांकि केंद्र ने तर्क दिया कि ‘100-मीटर पहाड़ी’ सिद्धांत के तहत - जिसे राजस्थान में रिचर्ड बार्फी मार्गदर्शन के अनुसार लागू किया गया है - केवल 100 मीटर से ऊपर की संरचनाओं को अरावली का हिस्सा माना जाना चाहिए।