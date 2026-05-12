सहमति से था रिलेशन; केंद्रीय मंत्री बंडी संजय के बेटे की POSCO मामले में HC से अग्रिम जमानत की गुहार

केंद्रीय मंत्री बंडी संजय सिंह के बेटे ने पॉस्को के मामले में तेलंगाना हाई कोर्ट से अग्रिम याचिका की गुहार लगाई है। बंडी साईं भगीरथ ने याचिका दायर करके तर्क दिया है कि लड़की और वह सहमति से रिलेशन में थे, जिस वक्त की यह घटना बताई जा रही है, लड़की उस वक्त नाबालिग नहीं थी।

Union Minister Bandi Sanjay son faces POCSO: केंद्रीय मंत्री बंडी संजय सिंह के बेटे पर 17 वर्षीय नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपों में नया मोड़ आया है। पहले लड़की और उसके परिवार के ऊपर हनी ट्रैप का केस दर्ज करवाने वाले बंडी साई भगीरथ ने तेलंगाना हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की है। दायर की गई याचिका में बंडी साई ने दावा किया है कि पीड़िता और उसके बीच में आपसी सहमति से रिलेशन था।

बंडी साई भगीरथ की तरफ से दावा किया गया कि जिस वक्त यौन उत्पीड़न की घटना का जिक्र किया जा रहा है। उस वक्त पीड़िता नाबालिग नहीं है। इसके साथ ही उसने जोड़ा कि दोनों के बीच में काफी समय से रिलेशन है, जिसके बारे में जनवरी में ही पीड़िता के परिवार को भी जानकारी मिल गई थी। उस वक्त उन्होंने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी। इसके बाद मई में जब दोनों के बीच में किसी बात को लेकर अनबन हुई, तब उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर 5 करोड़ रुपए की मांग की गई। जब उसने ऐसा करने से इनकार किया, तो लड़की के परिवार ने उसके खिलाफ फर्जी मामला दर्ज करवा दिया।

फरार है केंद्रीय मंत्री बंडी संजय सिंह का बेटा इससे पहले तेलंगाना पुलिस की तरफ से बताया गया कि शनिवार को बंडी भगीरथ ने थाने में लड़की और उसके परिवार के खिलाफ हनी ट्रैप और पैसे मांगने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया था। उसके बाद से वह फरार है। साइबराबाद पुलिस थाने के अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि केंद्रीय मंत्री बंडी संजय सिंह का बेटा पिछले तीन दिनों से फरार है। उसका पता लगाने के लिए पुलिस कॉल रिकॉर्ड खंगाल रही है।

क्या है मामला? यह पूरा मामला उस वक्त सामने आया था जब कथित तौर पर 17 वर्षीय पीड़िता और उसकी मांग ने पेट बशीरबाद पुलिस थाने में केंद्रीय मंत्री संजय सिंह के बेटे के खिलाफ पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज करवाया था। लड़की के परिवार के मुताबिक बंडी साई भगीरथ पिछले छह महीनों से उसकी बेटी को लगातार परेशान कर रहा है। मोइनाबाद स्थित एक फार्म हाउस पर भगीरथ ने उनकी लड़की को शराब पिलाई फिर उसका यौन शोषण किया।

पीड़िता की मां के मुताबिक हैदराबाद के कुछ दोस्तों के जरिए भगीरथ और उसकी बेटी की दोस्ती हुई थी। इसके बाद से ही वह लगातार पीड़िता को परेशान कर रहा है। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं और पॉस्को का मामला दर्ज कर लिया है।

केंद्रीय मंत्री बंडी संजय ने इन आरोपों पर सफाई देते हुए कहा कि यह फर्जी आरोप उनको और उनके परिवार को बदनाम करने के लिए लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि परिवार के सदस्यों और बच्चों को राजनीतिक लड़ाई में घसीटना राजनैतिक विरोधियों की हताशा को दर्शाता है।