केंद्रीय मंत्री का बेटा गिरफ्तार, POCSO मामले में पुलिस ने की कार्रवाई
8 मई को भारतीय न्याय संहिता (BNS) और POCSO एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। शुरुआत में दावा किया गया कि भगीरथ ने पूछताछ के लिए पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था, हालांकि बाद में पुलिस ने पुष्टि की कि उसे मामले में गिरफ्तार किया गया था।
केंद्रीय मंत्री बंदी संजय के बेटे बंदी साई भगीरथ को रविवार को तेलंगाना के हैदराबाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट के तहत यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है। बंदी संजय के बेटे के खिलाफ 17 साल की लड़की की मां की शिकायत के आधार पर 8 मई को भारतीय न्याय संहिता (BNS) और POCSO एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। शुरुआत में दावा किया गया कि भगीरथ ने पूछताछ के लिए पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था, हालांकि बाद में पुलिस ने पुष्टि की कि उसे मामले में गिरफ्तार किया गया था।
इससे पहले, केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार ने शनिवार को कहा कि उन्होंने अपने बेटे को पुलिस के सामने पेश होने और जांच में शामिल होने के लिए कहा है। एक बयान में, बंदी संजय ने कहा कि उन्होंने पिछले हफ्ते शिकायत दर्ज होने के तुरंत बाद अपने बेटे से पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए कहा था। बंदी संजय के अनुसार, वकीलों ने राय दी कि केस रद्द कर दिया जाएगा और भगीरथ को बेल मिल जाएगी, जिससे देरी हुई।
यह मामला पेटबशीराबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज एक एफआईआर को लेकर है। भारतीय न्याय संहिता (BNS) के सेक्शन 74 और 75 के तहत यौन उत्पीड़न के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) एक्ट के सेक्शन 11 और 12 के तहत आरोप शामिल हैं। पीड़िता की मां की शिकायत के अनुसार, आरोपी ने कथित तौर पर जून 2025 में शिकायतकर्ता की बेटी के साथ शादी का झूठा वादा करके रिश्ता बनाया और अक्टूबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच उस पर गलत शारीरिक हरकतें कीं और शराब पीने का दबाव डाला।
एफआईआर के अनुसार, 7 जनवरी को रिश्ता खत्म होने के बाद, लड़की ने कथित तौर पर उसी महीने बाद में दो बार खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। वहीं, भगीरथ की ओर से भी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। करीमनगर-II टाउन पुलिस स्टेशन में उनकी शिकायत में आरोप लगाया गया कि लड़की के माता-पिता ने उनसे 5 करोड़ रुपये ऐंठने की कोशिश की और धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो उनकी बेटी आत्महत्या कर लेगी।
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