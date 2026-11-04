केंद्रीय मंत्री ने हारमोनियम पर छेड़ी तान, खुद ही गाया गाना: ‘कहीं नहीं जाएंगे मोदी’! वीडियो वायरल
यह विवाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की उस टिप्पणी से शुरू हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी का बाप भी जाएगा। इसके जवाब में भाजपा नेताओं ने कहीं नहीं जाएंगे मोदी को अपना नया नारा बना लिया है।
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कई बार अपने अनोखे अंदाज से सुर्खियां बटोर चुके हैं। उन्हें साइकिल से संसद तक जाते हुए देखा जा चुका है। इस बार उन्होंने फिर अपने अनोखे अंदाज में लोगों को चौंकाया है। उन्हें हारमोनियम पर तान छेड़ते हुए देखा गया है। दरअसल, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं ने एक अनोखा राजनीतिक अभियान शुरू कर दिया है। तब से, बीजेपी के कई नेता लगातार यही कह रहे हैं कि "मोदी कहीं नहीं जाएंगे।"
इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने हाथ में हारमोनियम थामकर भजन शैली में एक गाना गाया है, जिसके बोल हैं- "कहीं नहीं जाएंगे मोदी, कहीं नहीं जाएंगे मोदी।" 72 वर्षीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर इस गाने का एक छोटा वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्रों के साथ सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया गया है। गाने में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी, जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, वे यहीं बने रहेंगे।
गाने के प्रमुख बोल
“कहीं नहीं जाएंगे मोदी... जाएंगे वो लोग जिन्होंने अपनी साख खो दी। मुफ्त में राशन, गैस सिलेंडर, मुफ्त में दिए मकान, सड़कें, बिजली, औषधि, जल और स्वच्छ भारत अभियान...”
कैसे शुरू हुआ विवाद?
बता दें कि यह विवाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की उस टिप्पणी से शुरू हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि "मोदी का बाप भी जाएगा।" इसके जवाब में भाजपा नेताओं ने "कहीं नहीं जाएंगे मोदी" को अपना नया नारा बना लिया है। हाल ही में गुजरात के बनासकांठा दौरे के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में लोगों ने यह नारे लिखे पोस्टर लहराए थे और महिलाओं व युवाओं के समूहों ने यही नारे लगाए थे।
अभियान में शामिल हुए अन्य नेता और टी-शर्ट लॉन्च
दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा सांसद मनोज तिवारी और प्रवेश साहिब सिंह ने भी यही गाना गाया और 2029 में प्रधानमंत्री मोदी की वापसी का दावा किया। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने भी समर्थकों के साथ इस नारे को दोहराया। वही हरियाणा भाजपा ने इस नारे को प्रमोट करने के लिए ह "#ModiKahinNahiJaayega" लिखी हुई टी-शर्ट और हुडी भी लॉन्च की है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।