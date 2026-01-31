Hindustan Hindi News
Union Home Minister Amit Shah launched a scathing attack on West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee
भारत में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी TMC शासित बंगाल; अमित शाह का ममता बनर्जी पर तीखा हमला

संक्षेप:

पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम ममता अपने भतीजे के प्रति स्नेह में इतनी अंधी हो गई हैं कि उन्होंने राज्य में भ्रष्टाचार को संस्थागत बना दिया है।

Jan 31, 2026 07:45 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
Amit Shah: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ भाजपा ने अपना मोर्चा खोल दिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उनके शासन में बंगाल सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। शाह यहीं नहीं रुके उन्होंने कहा कि ममता ने अपने भतीजे के प्रति स्नेह की वजह से पूरे भ्रष्टाचार को संस्थागत बना दिया है, जिसकी वजह से वह हर बार यह कहती नजर ाती हैं कि यहां पर भ्रष्टाचार है ही नहीं।

बागडोगरा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने कहा, "ममता दीदी कहती हैं कि कोई भ्रष्टाचार नहीं है। ममता दीदी, आपने भ्रष्टाचार को संस्थागत बना दिया है। ममता दीदी आप अपने भतीजे के प्यार में अंधी हो गई हैं, आपको भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देता।” इसके साथ ही उन्होंने बंगाल सरकार के खिलाफ बीजेपी का हमला और तेज कर दिया।

भाजपा का सीएम बनते ही 45 दिन में काम पूरा: शाह

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनाना अब केवल राजनैतिक नहीं बल्की राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बन गया है। उन्होंने दावा करते हुए कहा, "जिस तरह पश्चिम बंगाल में घुसपैठ हो रही है, वह पूरे देश के लिए सुरक्षा का मुद्दा बन चुका है।” उन्होंने आरोप लगाया कि अदालत के आदेशों के बावजूद राज्य सरकार ने बीएसएफ को सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन नहीं दी, क्योंकि घुसपैठिए टीएमसी का वोट बैंक हैं।

शाह ने यह भी दावा किया कि राज्य प्रशासन और पुलिस अवैध प्रवासियों को नहीं रोक रही और फर्जी दस्तावेजों के जरिए उन्हें देशभर में भेजा जा रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी माना है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीमा पर बाड़ लगाने के लिए आवश्यक जमीन सौंपने में सहयोग नहीं कर रही हैं।उन्होंने कहा, “हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार 31 मार्च तक ममता बनर्जी जमीन देती हैं या नहीं, लेकिन अप्रैल में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनते ही 45 दिनों के भीतर सीमा पर बाड़ लगाने का काम पूरा कर दिया जाएगा।”

आपको बता दें, हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया था कि वह भारत–बांग्लादेश सीमा पर कांटेदार तार लगाने के लिए नौ सीमावर्ती जिलों में पहले से अधिग्रहित जमीन 31 मार्च तक बीएसएफ को सौंपे। अदालत ने कहा कि बांग्लादेश से लगी भारत की कुल सीमा का आधे से अधिक हिस्सा पश्चिम बंगाल में है और 2016 से कई कैबिनेट फैसलों के बावजूद बड़े हिस्से अब भी बिना बाड़ के हैं।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
