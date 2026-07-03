बीजेपी शासित अब इस राज्य में लागू होगा यूसीसी, विधेयक पेश करने की तैयारी

सीएम शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने इसी सप्ताह राज्य में UCC लागू करने की प्रक्रिया शुरू की थी। 2026 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने प्रमुख चुनावी वादों में समान नागरिक संहिता को शामिल किया था।

पश्चिम बंगाल में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बंगाल सरकार के सीनियर अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि यूसीसी विधेयक अगस्त में विधानसभा सत्र में पारित किया जाएगा। इससे पहले गुरुवार को राज्य मंत्रिमंडल ने यूसीसी विधेयक के मसौदे की जांच के लिए एक समिति के गठन को मंजूरी दे दी थी। समिति को चार सप्ताह के भीतर मसौदे की समीक्षा कर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपने का निर्देश दिया गया है। सीनियर अधिकारी ने कहा कि अगस्त का महीना भारत के इतिहास में कई अहम घटनाओं का साक्षी रहा है, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, देश की स्वतंत्रता और क्रांतिकारी खुदीराम बोस का बलिदान। उन्होंने दावा किया कि इस वर्ष अगस्त में पश्चिम बंगाल विधानसभा से यूसीसी विधेयक का पारित होना भी एक ऐतिहासिक घटना होगी।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने इसी सप्ताह राज्य में यूसीसी लागू करने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू की थी। साल 2026 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने प्रमुख चुनावी वादों में समान नागरिक संहिता को शामिल किया था और सत्ता में आने के बाद इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। सरकार का कहना है कि प्रस्तावित यूसीसी विधेयक का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे नागरिक मामलों में सभी समुदायों के लिए एक समान कानून लागू करना है।

बंगाल में UCC का कैसा है मॉडल अधिकारियों के अनुसार, पश्चिम बंगाल का प्रस्तावित विधेयक मुख्य रूप से उत्तराखंड और असम में लागू यूसीसी मॉडल के तहत तैयार किया गया है। सरकार का दावा है कि इससे नागरिक कानूनों में समानता आएगी और विभिन्न समुदायों के लिए अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों की व्यवस्था समाप्त होगी। राज्य सरकार ने UCC के अलावा औद्योगिक विकास को भी अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है। सीनियर अधिकारी ने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद हर महीने कम से कम दो नए उद्योग पश्चिम बंगाल में निवेश कर रहे हैं और यह सिलसिला आने वाले महीनों में भी जारी रहेगा।