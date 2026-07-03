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बीजेपी शासित अब इस राज्य में लागू होगा यूसीसी, विधेयक पेश करने की तैयारी

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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सीएम शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने इसी सप्ताह राज्य में UCC लागू करने की प्रक्रिया शुरू की थी। 2026 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने प्रमुख चुनावी वादों में समान नागरिक संहिता को शामिल किया था।

बीजेपी शासित अब इस राज्य में लागू होगा यूसीसी, विधेयक पेश करने की तैयारी

पश्चिम बंगाल में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बंगाल सरकार के सीनियर अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि यूसीसी विधेयक अगस्त में विधानसभा सत्र में पारित किया जाएगा। इससे पहले गुरुवार को राज्य मंत्रिमंडल ने यूसीसी विधेयक के मसौदे की जांच के लिए एक समिति के गठन को मंजूरी दे दी थी। समिति को चार सप्ताह के भीतर मसौदे की समीक्षा कर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपने का निर्देश दिया गया है। सीनियर अधिकारी ने कहा कि अगस्त का महीना भारत के इतिहास में कई अहम घटनाओं का साक्षी रहा है, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, देश की स्वतंत्रता और क्रांतिकारी खुदीराम बोस का बलिदान। उन्होंने दावा किया कि इस वर्ष अगस्त में पश्चिम बंगाल विधानसभा से यूसीसी विधेयक का पारित होना भी एक ऐतिहासिक घटना होगी।

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मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने इसी सप्ताह राज्य में यूसीसी लागू करने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू की थी। साल 2026 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने प्रमुख चुनावी वादों में समान नागरिक संहिता को शामिल किया था और सत्ता में आने के बाद इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। सरकार का कहना है कि प्रस्तावित यूसीसी विधेयक का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे नागरिक मामलों में सभी समुदायों के लिए एक समान कानून लागू करना है।

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बंगाल में UCC का कैसा है मॉडल

अधिकारियों के अनुसार, पश्चिम बंगाल का प्रस्तावित विधेयक मुख्य रूप से उत्तराखंड और असम में लागू यूसीसी मॉडल के तहत तैयार किया गया है। सरकार का दावा है कि इससे नागरिक कानूनों में समानता आएगी और विभिन्न समुदायों के लिए अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों की व्यवस्था समाप्त होगी। राज्य सरकार ने UCC के अलावा औद्योगिक विकास को भी अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है। सीनियर अधिकारी ने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद हर महीने कम से कम दो नए उद्योग पश्चिम बंगाल में निवेश कर रहे हैं और यह सिलसिला आने वाले महीनों में भी जारी रहेगा।

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सीनियर ऑफिसर ने बताया कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 12 जून को घोषणा की थी कि उनकी सरकार टाटा समूह को दोबारा पश्चिम बंगाल लाने का प्रयास करेगी। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि सिंगूर में टाटा मोटर्स की जिस जमीन पर पहले कार फैक्टरी स्थापित की गई थी, वह अब राज्य सरकार के पास नहीं है, क्योंकि पिछली ममता बनर्जी सरकार ने वह भूमि किसानों को वापस लौटा दी थी। ऐसे में कंपनी के लिए किसी अन्य स्थान पर निवेश की संभावनाओं पर काम किया जाएगा।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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