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उसे खींचकर मेरे पास लाओ, पूछूंगा कि... शिंदे गुट में गए करीबी MLC पर इतना क्यों आगबबूला आदित्य ठाकरे

Pramod Praveen पीटीआई, मुंबई
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सचिन अहीर न सिर्फ़ शिवसेना (UBT) के सीनियर नेता थे, बल्कि मुंबई में, खासकर वर्ली विधानसभा क्षेत्र में आदित्य ठाकरे के 'खास सहयोगी' (राइट-हैंड मैन) माने जाते थे। 

उसे खींचकर मेरे पास लाओ, पूछूंगा कि... शिंदे गुट में गए करीबी MLC पर इतना क्यों आगबबूला आदित्य ठाकरे

महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। शिव सेना (UBT) के वरिष्ठ नेता और आदित्य ठाकरे के सबसे भरोसेमंद माने जाने वाले सचिन अहीर ने पाला बदलते हुए एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिव सेना का दामन थाम लिया है। इस कदम को राज्य की राजनीति में 'ऑपरेशन टाइगर-3' के रूप में देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, शिंदे गुट में शामिल होते ही सचिन अहीर को इसका बड़ा इनाम भी मिल गया है। उन्होंने महाराष्ट्र विधान परिषद के उपसभापति पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि शिंदे ने इस पद के लिए अपनी पार्टी के अन्य दावेदारों को किनारे कर एक विपक्षी नेता को प्राथमिकता दी है।

सचिन अहीर का उद्धव गुट छोड़ना और शिंदे गुट में शामिल होना आदित्य ठाकरे के लिए एक व्यक्तिगत और राजनीतिक चोट माना जा रहा है। अहीर न केवल उनके करीबी थे, बल्कि वर्ली निर्वाचन क्षेत्र में उनके मुख्य रणनीतिकार भी थे। 2019 में जब आदित्य ठाकरे ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा था, तब सचिन अहीर ही उनके चुनाव का प्रबंधन देख रहे थे। अहीर उस समय NCP में थे। तब उन्हें शिवसेना में लाया गया था और वर्ली की पूरी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी।

मातोश्री की चुनावी रणनीति को तोड़ने की कोशिश

दरअसल, आदित्य ठाकरे के सबसे करीबी सहयोगी और मुंबई के लिए अहम रणनीतिकार को अपने खेमे में लाकर, एकनाथ शिंदे ने मातोश्री की चुनावी रणनीति को तोड़ने की कोशिश की है। इस घटनाक्रम से आदित्य ठाकरे की राजनीतिक समझ पर भी सवाल उठते हैं और उद्धव ठाकरे के संगठन को मज़बूत करने के हालिया दावों पर भी असर पड़ा है। दूसरी तरफ अपने करीबी सहयोगी के पाला बदलने पर प्रतिक्रिया देते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा कि पार्टी ने अहीर को सब कुछ दिया, फिर भी उन्होंने पार्टी छोड़ दी। ठाकरे ने कहा कि इससे उनके सिद्धांतों की कमी का पता चलता है।

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“उन्हें मेरे पास लाइए.. मैं उनसे पूछूंगा कि…”

आदित्य ठाकरे ने कहा, "जीवन में कुछ सिद्धांत होने चाहिए। अगर पार्टी आपको सब कुछ देती है, तो मुश्किल समय में आपको पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए।" गुस्से में ठाकरे ने कहा, "उन्हें मेरे पास लाइए.. मैं उनसे पूछूंगा कि पार्टी ने उन्हें क्या नहीं दिया।" हालांकि, आदित्य ठाकरे ने कहा, "अहीर के इस कदम से वर्ली और शिवड़ी जैसे पारंपरिक गढ़ में पार्टी की ताकत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह 'ऑपरेशन टाइगर' नहीं, बल्कि 'ऑपरेशन देवेंद्र फडणवीस' है। जो लोग इसे जानते हैं, उन्हें पता है।"

क्या हमने उन्हें कम दिया?

अहीर पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कुछ नेता, जिन्हें सब कुछ मिलता है, फिर भी अपने निजी स्वार्थ के लिए पार्टी छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा, "इसमें कुछ भी नया नहीं है। वर्ली और शिवड़ी हमारे गढ़ रहे हैं और आगे भी रहेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें कोई बड़ा झटका लगा है।" अहीर के फैसले पर सवाल उठाते हुए ठाकरे ने कहा कि पूर्व मंत्री को पार्टी में कई अहम ज़िम्मेदारियां दी गई थीं। उन्होंने कहा, “वह यह भी नहीं कह सकते कि मैं उनसे नहीं मिला या उनके लिए समय नहीं निकाला, क्योंकि कुछ दिन पहले ही हमने पुणे से साथ यात्रा की थी। वह शिवसेना (UBT) के उपनेता हैं, उन्हें एमएलसी बनाया गया था और उनकी बेटी के एनजीओ को वार्ड-स्तरीय समिति में जगह दी गई थी। वह भारतीय कामगार सेना में भी एक पद पर हैं और 'बेस्ट' संघ के प्रमुख हैं। उन्हें और क्या चाहिए था? क्या हमने उन्हें कम दिया?”

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अहीर के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी

जब उनसे पूछा गया कि क्या अहीर वर्ली विधानसभा क्षेत्र से उनके खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं, तो ठाकरे ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठाकरे ने कहा, "उन्होंने आज सुबह मुझे संदेश भेजा कि वह मेरे खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन ये सब कहने की बातें हैं।" उन्होंने आगे कहा कि अहीर के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ, शिंदे गुट का दावा है कि यह तो बस शुरुआत है और उद्धव खेमे के कई और विधायक जल्द ही उनके साथ आएंगे।

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शिंदे ने अहीर को बताया तेंदुलकर

दूसरी ओर, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अहीर का स्वागत करते हुए उन्हें राजनीति का "तेंदुलकर" बताया, जिन्होंने "छक्का मारा है"। शिंदे ने कहा कि अहीर जमीन से जुड़े एक कार्यकर्ता हैं और अब वह उनकी टीम के लिए बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों करेंगे। वहीं अहीर के इस अचानक फैसले से महाविकास अघाड़ी के सहयोगी दल भी हैरान हैं। कांग्रेस नेता अमीन पटेल ने बताया कि कुछ ही दिन पहले अहीर एमवीए की बैठक में शामिल थे और किसी को भी उनके इस कदम का अंदाजा नहीं था।

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Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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