फर्क समझो सर जी... ट्रंप की टिप्पणियों पर अब राहुल गांधी क्यों PM मोदी पर कस रहे तंज?

संक्षेप: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ (शुल्क) को लेकर हाल के दिनों में कई ऐसी टिप्पणियां की हैं जो सरकार को असहज करने वाली हैं। सरकार की तरफ से फिलहाल इन टिप्पणियों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर की गई टिप्पणियों की पृष्ठभूमि में बुधवार (7 जनवरी) को कटाक्ष करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ‘‘फर्क समझो, सर जी।’’ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने इसके साथ ही पिछले साल जून में कांग्रेस के ‘संगठन सृजन अभियान’ से संबंधित एक कार्यक्रम में दिए गए अपने भाषण का एक अंश भी साझा किया, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि प्रधानमंत्री मोदी, ट्रंप के एक फोन से उनके सामने झुक गए और ‘‘नरेन्दर, सरेंडर’’ कर गए।

उस भाषण में राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि कांग्रेस तथा उसके नेताओं ने महाशक्तियों के सामने कभी ‘सरेंडर’ नहीं किया, लेकिन थोड़े से दबाव के आगे झुक जाना ही भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मूल स्वभाव है। कांग्रेस नेता ने बुधवार को अपने इस भाषण से संबंधित वीडियो ‘एक्स’ पर साझा करते हुए पोस्ट किया, ‘‘फ़र्क समझो, सर जी।’’

ट्रंप की टिप्पणियां सरकार को असहज करने वालीं दरअसल, ट्रंप ने भारत पर लगाए गए 50 प्रतिशत के टैरिफ (शुल्क) को लेकर हाल के दिनों में कई ऐसी टिप्पणियां की हैं जो सरकार को असहज करने वाली हैं। सरकार की तरफ से फिलहाल इन टिप्पणियों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी ट्रंप की टिप्पणियों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष किया। उन्होंने ट्रंप के वक्तव्य का वीडियो साझा करते हुए ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘नमस्ते ट्रंप से लेकर हाउडी मोदी तक, ‘डोनाल्ड भाई’ और अब यह (सर)। आगे क्या?’’