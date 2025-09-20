underground bullet train route major success in tunnel construction जमीन के नीचे खुला बुलेट ट्रेन का 5 किलोमीटर लंबा रास्ता, सुरंग निर्माण में मिली बड़ी सफलता, India News in Hindi - Hindustan
जमीन के नीचे खुला बुलेट ट्रेन का 5 किलोमीटर लंबा रास्ता, सुरंग निर्माण में मिली बड़ी सफलता

न्यू ऑस्ट्रियन टनल मेथड (एनएटीएम) का उपयोग करके खोदी गई यह सुरंग, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) और शिलफाता के बीच 21 किलोमीटर लंबे भूमिगत खंड का हिस्सा है।

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तानSat, 20 Sep 2025 02:07 PM
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत लगभग 5 किलोमीटर लंबी शिल्फाता-घनसोली सुरंग के निर्माण की दिशा में शनिवार सुबह कामयाबी मिली। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) ने यह जानकारी दी।

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घनसोली शाफ्ट पर मौजूद थे, जब नियंत्रित विस्फोट के जरिए यह सफलता हासिल की गई। न्यू ऑस्ट्रियन टनल मेथड (एनएटीएम) का उपयोग करके खोदी गई यह सुरंग, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) और शिलफाता के बीच 21 किलोमीटर लंबे भूमिगत खंड का हिस्सा है। इसमें ठाणे क्रीक के नीचे सात किलोमीटर का खंड भी शामिल है।

एनएचएसआरसीएल ने एक विज्ञप्ति में कहा कि सुरंग की खुदाई मई 2024 में तीन चरणों में शुरू हुई थी, और 2.7 किलोमीटर के खंड की पहली सफलता नौ जुलाई को हासिल की गई थी। घनसोली और शिलफाता दोनों तरफ से एक साथ खुदाई के लिए एक अतिरिक्त मध्यवर्ती सुरंग (एडीआईटी) का निर्माण किया गया था।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि एनएटीएम सुरंग की आंतरिक चौड़ाई 12.6 मीटर है और इसका निर्माण चुनौतीपूर्ण भूवैज्ञानिक परिस्थितियों में ड्रिलिंग, विस्फोट, सर्वेक्षण कार्यों और सहायक प्रणालियों का उपयोग करके किया गया है।निगम ने कहा कि अगले चरण में वॉटरप्रूफिंग, लाइनिंग, फिनिशिंग और उपकरण स्थापना का काम शामिल होगा, जबकि शेष 16 किलोमीटर सुरंग निर्माण का काम टनल बोरिंग मशीनों (टीबीएम) का उपयोग करके किया जाएगा।

बांद्रा कुर्ला काम्पलेक्स क्षेत्र में निर्माणाधीन इसके एक मात्र भूमिगत स्टेशन के लिए उत्खन्न का 80 फीसदी से अधिक कार्य पूरा हो चुका है। रेल मंत्रालय के आधिकारियों ने बताया कि बुलेट ट्रेन के मुंबई में भूमिगत स्टेशन के लिए खुदाई का काम लगभग 80 फ़ीसदी पूरा हो गया है। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बनाया जा रहा यह स्टेशन मुंबई-अहमदाबाद हाईस्पीड रेलवे कॉरिडोर का एकमात्र भूमिगत स्टेशन है। इसके लिए 32.50 मीटर की गहराई तक खुदाई की जा रही है, जो एक 10 मंजिला इमारत के बराबर है।

अधिकारियों ने बताया कि बुलट ट्रेन का प्लेटफ़ॉर्म लगभग 26 मीटर की गहराई पर होगा और प्लेटफ़ॉर्म, कॉन्कोर्स और सर्विस फ़्लोर सहित यह तीन मंज़िला ढांचा होगा। इस स्टेशन पर 6 प्लेटफ़ॉर्म बनाये जायेंगे और प्रत्येक की लंबाई लगभग 415 मीटर होगी। स्टेशन मेट्रो लाइनों और सड़क मार्ग से जुड़ा होगा।

उन्होंने बताया कि इसमें दो प्रवेश तथा दो निकास द्वार होंगे। एक मुंबई मेट्रो की लाइन 2बी का स्टेशन नजदीक होगा तथा दूसरा द्वार एमटीएनएल भवन की ओर होगा। स्टेशन में यात्रियों की आवाजाही और सुविधाओं के लिए कॉनकोर्स और प्लेटफार्म स्तर पर पर्याप्त जगह बनायी जायेगी तथा प्राकृतिक रोशनी के लिए एक रोशनदान भी होगा।

बांद्रा-कुर्ला भूमिगत स्टेशन के निर्माण का काम 2023 में शुरू हुआ और अब तक लगभग 80 प्रतिशत से ज्यादा उत्खनन कार्य हो चुका है। अभी 18.7 लाख घन मीटर मिट्टी की खुदाई बाकी है और इस समय 15.7 लाख घन मीटर की पूरी साइट पर 120 घन मीटर प्रति घंटा क्षमता से खुदाई करने वाले तीन तीन बैचिंग प्लांट काम कर रहे हैं। बैचिंग प्लांट में आइस प्लांट और चिलर प्लांट लगे हैं जो कंक्रीट के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। साइट पर एक आधुनिक कंक्रीट लैब उपलब्ध है इसलिए कंक्रीट से संबंधित सभी परीक्षण साइट पर ही किए जाते हैं। इसके नमूने समय-समय पर प्रतिष्ठित लैब में भेजे जाते हैं।

