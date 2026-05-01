जम्मू में निर्माणाधीन पुल का हिस्सा ढहा, 4 मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका
जम्मू जिले के बंतालाब इलाके में निर्माणाधीन पुल का हिस्सा अचानक ढह गया। इस हादसे में चार मजदूरों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। घटना के बाद राहत और बचाव दल मौके पर पहुंच गए और फंसे लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है।
जम्मू-कश्मीर में जम्मू जिले के बंतालाब इलाके में निर्माणाधीन पुल का हिस्सा अचानक ढह गया। इस हादसे में चार मजदूरों के मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। घटना के बाद राहत और बचाव दल मौके पर पहुंच गए और फंसे लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है।
भाजपा विधायक शाम लाल शर्मा ने कहा कि यह पुराना पुल था, जिसकी नींव खुल गई थी। इसलिए इसकी मजबूती के लिए टेंडर जारी किया गया था और नींव को मजबूत करने का काम चल रहा था। इस दौरान खुदाई भी की गई होगी। ऐसा लगता है कि ऊपर से वाहनों के गुजरने के कारण उत्पन्न कंपन की वजह से यह हादसा हुआ। इस दुर्घटना में चार मजदूरों के फंसे होने की सूचना है।
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