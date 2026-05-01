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जम्मू में निर्माणाधीन पुल का हिस्सा ढहा, 4 मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका

May 01, 2026 06:33 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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जम्मू जिले के बंतालाब इलाके में निर्माणाधीन पुल का हिस्सा अचानक ढह गया। इस हादसे में चार मजदूरों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। घटना के बाद राहत और बचाव दल मौके पर पहुंच गए और फंसे लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है।

जम्मू में निर्माणाधीन पुल का हिस्सा ढहा, 4 मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका

जम्मू-कश्मीर में जम्मू जिले के बंतालाब इलाके में निर्माणाधीन पुल का हिस्सा अचानक ढह गया। इस हादसे में चार मजदूरों के मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। घटना के बाद राहत और बचाव दल मौके पर पहुंच गए और फंसे लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है।

भाजपा विधायक शाम लाल शर्मा ने कहा कि यह पुराना पुल था, जिसकी नींव खुल गई थी। इसलिए इसकी मजबूती के लिए टेंडर जारी किया गया था और नींव को मजबूत करने का काम चल रहा था। इस दौरान खुदाई भी की गई होगी। ऐसा लगता है कि ऊपर से वाहनों के गुजरने के कारण उत्पन्न कंपन की वजह से यह हादसा हुआ। इस दुर्घटना में चार मजदूरों के फंसे होने की सूचना है।

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Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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